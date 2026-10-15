અમદાવાદઃ ગટરમાં ગરકાવ થયેલી બાળકની છ દિવસે પણ ભાળ નહીં, ગટરમાં CCTV પદ્ધતિથી ચેકિંગની સૂચના
નારોલ-પીરાણા રોડ પર ખુલ્લી ગટરમાં પ્રજ્ઞાચક્ષુ બાળકી પડી ગઈ હતી જેની છ દિવસ બાદ પણ ભાળ નથી મળી.
Published : October 15, 2026 at 10:10 PM IST
અમદાવાદઃ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની સાપ્તાહિક બેઠક યોજાઈ હતી. આ બેઠકમાં સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન કમલેશ પટેલે મહાનગરપાલિકાના વહીવટી કામકાજને લગતા વિવિધ વિષયો પર ચર્ચા કરી હતી. સાથે જ નારોલ-પીરાણા રોડ પર ખુલ્લી ગટરમાં પડી ગયેલી પ્રજ્ઞાચક્ષુ બાળકીના સર્ચને લઈને પણ માહિતી આપી હતી.
10 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ નારોલ-પીરાણા રોડ પર લાંભા વિસ્તારમાં રહેતી 10 વર્ષની પ્રજ્ઞાચક્ષુ બાળકી ખુલ્લી ગટરમાં પડી જવાની ઘટના બની હતી. આશરે 40 ફૂટ ઊંડી ગટરમાં બાળકી પડ્યા બાદ ફાયર બ્રિગેડ સહિતના સંબંધિત વિભાગો દ્વારા સતત શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. જોકે ઘટનાના છ દિવસ જેટલો સમય વીતી જવા છતાં બાળકીની કોઈ ભાળ મળી નથી.
CCTV પદ્ધતિથી ગટરમાં તપાસ
સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન કમલેશ પટેલના જણાવ્ય મુજબ, બાળકીની શોધખોળની કામગીરીમાં કોઈ કચાશ ન રહે તે માટે સંબંધિત વિભાગોને જરૂરી સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. ગટરથી પમ્પિંગ સ્ટેશન સુધીના વિસ્તાર તેમજ પમ્પિંગ સ્ટેશનથી સાબરમતી નદીના કિનારા સુધીની ગટર લાઇનની CCTV પદ્ધતિથી ચકાસણી કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે. આ ચકાસણી દ્વારા બાળકી અંગે કોઈ મહત્વપૂર્ણ કડી મળે તે દિશામાં પ્રયાસો કરવામાં આવશે.
જગતપુરમાં ગરબાનો પ્લોટ સીલ
વધુમાં કમલેશ પટેલે જણાવ્યું કે, જગતપુર પાસે આવેલા કોર્પોરેશનના પ્લોટમાં આશિષ પટેલ નામના ગરબા આયોજકે ગરબાનું આયોજન કરવા માટે ઓનલાઇન અરજી કરી હતી અને અરજીમાં ડિપોઝિટ અને ભાડા સાથે કુલ 39 લાખ રૂપિયા ભરવાના થતા હતાં. ઓનલાઇન અરજીના આધારે તેમને પૈસા ભરવા માટેની ડિમાન્ડ નોટ ફાળવવામાં આવી હતી. આ ગરબા આયોજકે પૈસા ભર્યા ન હતાં. જે ધ્યાને આવતા આજના દિવસની બપોર સુધીની પૈસા ભરવાની મુદ્દતની માંગણી કરવામાં આવી હતી. તેમ છતાંય પૈસા ન ભરાતા પ્લોટ સીલ કરવામાં આવેલ છે.
કાંકરિયા લેકફ્રન્ટ ખાતે પક્ષીપ્રેમીઓ માટે વિશેષ સુવિધા
સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેને વધુમાં જણાવ્યું કે,અમદાવાદના કાંકરિયા લેકફ્રન્ટ ખાતે ઠંડીની મોસમમાં મોટી સંખ્યામાં વિવિધ પક્ષીઓ જોવા મળે છે. સામાન્ય નાગરિકો અને પક્ષીપ્રેમીઓ પક્ષીઓને નજીકથી નિહાળી શકે તેમજ તેમના વિશે વધુ જાણકારી મેળવી શકે માટે એક નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં “વિંગ્સ ઓવર કાંકરિયા” દેશી-વિદેશી પક્ષીઓને દૂરબીનથી વિષય નિષ્ણાત ગાઇડના માર્ગદર્શનમાં અવલોકન કરવાના, પક્ષીઓ વિશે જાણવાના અદ્દભુત નવતર પ્રયોગને મંજૂરી અપાઇ છે. આ માટે કોર્પોરેશન દ્વારા બાયનોક્યુલર ખરીદવામાં આવશે. કાંકરિયા ઝૂના સ્ટાફ દ્વારા દરરોજે સવાર અને સાંજે બે કલાક માટે આ સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવાનું આયોજન હાથ ધરવામાં આવશે.
આ વ્યવસ્થા હેઠળ ઝૂનો સ્ટાફ મુલાકાતીઓને પક્ષીઓની ઓળખ, તેમની વિશેષતાઓ અને અન્ય સંબંધિત માહિતીથી માહિતગાર કરશે. આ પહેલથી કાંકરિયા ખાતે આવતા નાગરિકો, બાળકો અને પક્ષીપ્રેમીઓને પક્ષીજગતને નજીકથી જાણવાની તક મળશે તેમજ પ્રકૃતિ અને પક્ષીઓ પ્રત્યે જાગૃતિ વધારવામાં મદદ મળશે.
આ ઉપરાંત વધુમાં ચેરમેને જણાવ્યું કે, દશેરાના તહેવાર દરમિયાન ફાફડા-જલેબીના સ્ટોલ્સ નાંખીને ફાફડા-જલેબીનો વેપાર કરતા સ્ટોલ્સ ધારકોનાં ફૂડની ક્વોલિટીને તપાસવા માટે કોર્પોરેશનનાં ફૂડ વિભાગને સૂચના આપવામાં આવી છે. તેમજ ફૂટપાથ ઉપર તેઓનું દબાણ ન થાય તે જોવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
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