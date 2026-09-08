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સુરેન્દ્રનગર: વરસાદ ખેંચાતા કપાસ-મગફળી સહિતના ઉભા પાકો સુકાયો, 4 તાલુકામાં સૌથી વધુ અસર, જિલ્લાને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવા માંગ

વરસાદ ખેંચાવાના કારણે ગૌચરોમાં ઘાસ ખૂટતા માલધારીઓ મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે, લીલા ઘાસચારાના ભાવ 150 અને સૂકા ઘાસચારાના ભાવ 500થી 600 રૂપિયા પ્રતિ મણ થયા છે.

વરસાદ ખેંચાતા કપાસ-મગફળી સહિતના ઉભા પાકો સુકાવા લાગ્યા, 4 તાલુકામાં સૌથી વધુ અસર
વરસાદ ખેંચાતા કપાસ-મગફળી સહિતના ઉભા પાકો સુકાવા લાગ્યા, 4 તાલુકામાં સૌથી વધુ અસર (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 8, 2026 at 7:54 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર: જિલ્લામાં હવે વરસાદની અછત વર્તાઈ રહી છે. ખાસ કરીને જ્યાં સિંચાઈના પાણીની વ્યવસ્થા નથી, ત્યાં ઉભા પાકો સુકાવા લાગ્યા છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના મૂળી, સાયલા, ચોટીલા, થાનગઢ સહિતના તાલુકામાં વરસાદ ખેંચાવાના કારણે સૌથી વધુ અસર જોવા મળી રહી છે. હાલ કપાસ, મગફળી, તલ, લીલો ચારો, શાકભાજી જેવા પાકો સુકાવા લાગતા ખેડૂતોના જીવ તાળવે ચોંટ્યા છે.

શરૂઆતમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં સરેરાશ તમામ તાલુકાઓમાં 8 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસી ગયો હતો. પરંતુ ત્યારબાદ છેલ્લા એક મહિનાથી વરસાદે વિરામ લઈ લીધો છે. પિયત અને સિંચાઈ માટે પાણી ન હોવાથી ખેડૂતોના પાકો હવે ખેતરોમાં સુકાવા લાગ્યા છે. ત્યારે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે અને કેટલ કેમ્પ ખોલીને પશુપાલકોને સહાય કરવાની વ્યવસ્થા અંગે સરકાર વિચારણા હાથ ધરે તેવી પણ માંગ કરવામાં આવી છે.

વરસાદ ખેંચાતા કપાસ-મગફળી સહિતના ઉભા પાકો સુકાવા લાગ્યા, 4 તાલુકામાં સૌથી વધુ અસર (Etv Bharat Gujarat)

હાલ વરસાદ ખેંચાયો હોવાના કારણે માલધારીઓ ઉપર પણ તેની અસર જોવા મળી રહી છે. માલ-ઢોરને ચરાવવા માટે ગૌચરની જગ્યાઓમાં પૂરતું ઘાસ ઉપલબ્ધ નથી. આ ઉપરાંત વેચાતું ખડ કે ઘાસ લેવા જાય તો તેના ભાવ પણ આસમાને પહોંચી ગયા છે. લીલા ઘાસચારાના ભાવ પ્રતિ મણે 150 રૂપિયા ચૂકવવા પડી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત સૂકા ઘાસચારાના ભાવ 500 થી 600 રૂપિયા પ્રતિ મણ સુધી પહોંચી ગયા છે. વરસાદ ખેંચાયો હોવાના કારણે માલ-ઢોર સાચવવા પણ ખૂબ કઠિન બની રહ્યા છે. સામે દૂધના ભાવ મળી રહ્યા નથી, ત્યારે હવે માલધારીઓ પણ મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે.

સુરેન્દ્રનગર કપાસ ઉત્પાદનનું હબ ગણાતો જિલ્લો છે. હાલ વરસાદ ખેંચાયો હોવાના કારણે અને સિંચાઈ તથા પિયતના પાણીની સુવિધા ન હોવાના કારણે ચાર જેટલા તાલુકામાં સૌથી વધુ અસર જોવા મળી રહી છે. સરકાર દ્વારા આ અંગે વિચારણા કરીને ખેતરોમાં પાકો પણ હવે ધીમે ધીમે બળવા લાગ્યા છે, ત્યારે આ વિસ્તારને અસરગ્રસ્ત જાહેર કરી અને કેટલ કેમ્પ ખોલીને માલધારીઓની સહાયતા કરવામાં આવે તેવી પણ માંગ કરવામાં આવી છે.

કટુડા ગામના સરપંચ અને ખેડૂત શક્તિસિંહ ઝાલા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, છેલ્લા 36 દિવસથી સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણ સહિતના તાલુકાઓમાં વરસાદ નથી, જેને લઈને હવે તેની અસર વ્યાપક રીતે જોવા મળી રહી છે. વરસાદ ન હોવાના કારણે ખેતરોમાં કપાસનો પાક સુકાવા લાગ્યો છે. પહેલા વરસાદ આવ્યો ત્યારે આઠ ઇંચ જેટલો વરસાદ આવ્યો હતો અને ખેતરોમાં પાણી પણ ભરાઈ ગયા હતા. ત્યારબાદ છેલ્લા 36 દિવસથી કોઈપણ પ્રકારનો વરસાદ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાભરમાં પડ્યો નથી. જેને લઈને કપાસ, મગફળી, તલ, બાજરી, ઘાસચારો અને શાકભાજી જેવા પાકો ઉપર અસર જોવા મળી રહી છે. વઢવાણ તાલુકામાં જ્યાં સિંચાઈની સુવિધા નથી અને નર્મદાની કેનાલો નથી, ત્યાં પાણી હવે સુકાવા લાગ્યા છે. ત્યારે સરકાર આ મુદ્દે જિલ્લાને અસરગ્રસ્ત જાહેર કરી અને કેટલ કેમ્પો ખોલીને માલધારીઓ તેમજ ખેડૂતોની વહારે આવે તેવી માંગ છે.

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