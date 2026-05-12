ઈરાન-અમેરિકા યુદ્ધ બાદ ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટરની માંગમાં 35 ટકાનો ઉછાળો, લોકો પેટ્રોલના ભાવથી કંટાળીને EV તરફ વળ્યા

નહિ લાયસન્સ, નહિ RTOની જફા, ભાવનગરમાં ‘નોન RTO’ ઇલેક્ટ્રિક વાહનોનું ધૂમ વેચાણ, 37,000થી શરૂ થાય છે ભાવ.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 12, 2026 at 2:10 PM IST

ભાવનગર: ઈરાન-અમેરિકા યુદ્ધની અસર ભારતમાં પણ જોવા મળી રહી છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ દેશવાસીઓને ઇલેક્ટ્રિક વાહનો અપનાવવાની અપીલ કરી છે. આ વચ્ચે ભાવનગર શહેરમાં ઇલેક્ટ્રિક વાહનોના શોરૂમની ETV ભારતે મુલાકાત લીધી હતી. જાણવા મળ્યું કે જે વાહનોને ન તો RTOમાં રજિસ્ટ્રેશનની જરૂર છે અને ન લાયસન્સની ટેન્શન, તેવા ‘નોન RTO’ ઇલેક્ટ્રિક વાહનોની લોકોમાં સૌથી વધુ પસંદગી થઈ રહી છે. ચાલો જાણીએ ભાવ અને બજાર વિશે સંપૂર્ણ વિગત.

યુદ્ધ પછી 30 ટકા વધ્યું વેચાણ

ભાવનગરમાં ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટરના ડીલર હિંમતભાઈએ ETV ભારતને જણાવ્યું, “ઈરાન-અમેરિકા યુદ્ધ બાદ ઇલેક્ટ્રિક ગાડીની માંગમાં ઘણો વધારો થયો છે. યુદ્ધ પહેલાની સરખામણીએ અમારા વેચાણમાં 30થી 35 ટકાનો ઉછાળો આવ્યો છે. ભવિષ્ય હવે ઇલેક્ટ્રિક વાહનનો જ છે.”

તેમણે આગળ કહ્યું, “સામાન્ય પેટ્રોલ બાઇકની કિંમત આશરે એક લાખ રૂપિયા હોય છે, જ્યારે અમારી પાસે 37,000થી લઈને 70,000 રૂપિયા સુધીની ઇલેક્ટ્રિક બાઇક છે. આ બાઇકો 150 કિલોમીટર સુધી સિંગલ ચાર્જમાં ચાલી શકે છે. અમારી પાસે દરેક કિંમતની રેન્જ ઉપલબ્ધ છે.”

‘નોન RTO’ વાહનો કેમ છે લોકપ્રિય?

હિંમતભાઈએ નોન RTO વાહનોના વધતા ટ્રેન્ડ વિશે જણાવ્યું, “શહેરમાં કે બહારગામ જવા માટે આ વાહનો ખૂબ સારા છે. તે સામાન્ય પાવરથી ચાલે છે. આજે ભાવનગરમાં ઘરે-ઘરે સોલાર લગાવવામાં આવ્યા છે, જેથી ચાર્જિંગના પૈસા થતા નથી અને ફ્રીમાં ચાર્જિંગ થઈ જાય છે. બીજી અને મોટી વાત એ છે કે નોન આરટીઓ ગાડીની માંગ વધારે છે, કારણ કે મહિલાઓ કે બાળકો આ વાહન ચલાવતા હોય તો તેમને લાયસન્સ કે કાગળની કોઈ જ જંજાળ રહેતી નથી. આ કારણે લોકોની પસંદગી નોન આરટીઓ ઇલેક્ટ્રિક વાહન તરફ વધી રહી છે.”

યુવાનો પણ પસંદ કરી રહ્યા ઇલેક્ટ્રિક બાઇક

ETV ભારતે જ્યારે શોરૂમમાં મુલાકાત લીધી ત્યારે ત્યાં ખરીદી કરવા આવેલા નવયુવાન સાહિલ (ITI વિદ્યાર્થી) સાથે વાતચીત કરી. સાહિલે કહ્યું, “હાલ પેટ્રોલના ભાવ એટલા વધી ગયા છે કે સ્પોર્ટ્સ બાઇક લઈએ તોય ચલાવવી મુશ્કેલ થઈ પડી છે. સરકાર પણ ઇલેક્ટ્રિક અપનાવવાનું કહે છે. આગળ જતા પેટ્રોલની તંગી વધુ વકરશે. માટે ઇલેક્ટ્રિક બાઇક એ સારો વિકલ્પ છે. હું ITIમાં અભ્યાસ કરું છું, આવવા-જવામાં તકલીફ પડતી હતી. એટલે હવે હું લોન ઉપર ઇલેક્ટ્રિક બાઇક લેવા આવ્યો છું.”

પેટ્રોલના વધતા ભાવ, RTOની ઝંઝટ અને લાયસન્સ વગર ચાલી શકે તેવી સવલતને કારણે લોકો હવે ઇલેક્ટ્રિક વાહનો તરફ વળી રહ્યા છે. ખાસ કરીને ‘નોન RTO’ કેટેગરીના વાહનો મહિલાઓ, વિદ્યાર્થીઓ અને વૃદ્ધ નાગરિકોમાં ખૂબ લોકપ્રિય બની રહ્યા છે. સોલાર પેનલથી ફ્રી ચાર્જિંગની સુવિધા મળતા ઘરના ખર્ચમાં પણ ઘટાડો થાય છે. ડીલરોના જણાવ્યા અનુસાર આવનારા દિવસોમાં ઇલેક્ટ્રિક વાહનોનો બજાર હિસ્સો વધુ વિસ્તરશે.

