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AMCની કમિટીઓમાં વિપક્ષને સ્થાન આપવાનો કાયદેસર હક નહીં: ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં કોંગ્રેસ કોર્પોરેટરની અરજી ફગાવાઈ

કોંગ્રેસ કોર્પોરેટર મોહમ્મદ ઇલ્યાસખાન પઠાણની AMC અને મેયર સામે કરાયેલી અરજી હાઇકોર્ટે ફગાવી દીધી

કોંગ્રેસ કોર્પોરેટર મોહમ્મદ ઇલ્યાસખાન પઠાણની AMC અને મેયર સામે કરાયેલી અરજી હાઇકોર્ટે ફગાવી દીધી
કોંગ્રેસ કોર્પોરેટર મોહમ્મદ ઇલ્યાસખાન પઠાણની AMC અને મેયર સામે કરાયેલી અરજી હાઇકોર્ટે ફગાવી દીધી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 23, 2026 at 8:26 PM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની વિવિધ મ્યુનિસિપલ કમિટીઓમાં વિપક્ષી કોર્પોરેટરોને પ્રતિનિધિત્વ આપવાના મુદ્દે ગુજરાત હાઇકોર્ટે મહત્વનો ચુકાદો આપ્યો છે. કોંગ્રેસના કોર્પોરેટર મોહમ્મદ ઇલ્યાસખાન પઠાણ દ્વારા અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને મેયર હિતેશ બારોટ સામે કરવામાં આવેલી અરજી હાઇકોર્ટે ફગાવી દીધી છે. અરજદાર દ્વારાવિવિધ કમિટીઓમાં વિપક્ષને પ્રતિનિધિત્વ આપવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.

પ્રસ્તુત કેસમાં રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં કુલ 192 કોર્પોરેટરો છે, જેમાં 160 સત્તાપક્ષના અને 32 વિપક્ષના કોર્પોરેટરો છે. તેમ છતાં વિવિધ મ્યુનિસિપલ કમિટીઓમાં વિપક્ષી કોર્પોરેટરોને યોગ્ય પ્રતિનિધિત્વ આપવામાં આવ્યું નથી, તેવો આક્ષેપ અરજદાર તરફથી કરવામાં આવ્યો હતો.

અરજદારનો મુખ્ય મુદ્દો એવો હતો કે ગૃહમાં વિપક્ષનું નોંધપાત્ર સંખ્યાબળ હોવા છતાં કમિટીઓની રચનામાં વિપક્ષને સ્થાન મળવું જોઈએ. આ આધારે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની વિવિધ કમિટીઓમાં વિપક્ષી કોર્પોરેટરોને પ્રતિનિધિત્વ આપવા માટે કોર્ટ સમક્ષ દાદ માંગવામાં આવી હતી.

બીજી તરફ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના મેયર તરફથી મુખ્ય સરકારી વકીલ જી.એચ. વર્કે દલીલ કરી હતી કે, લાગુ પડતા કાયદાકીય પ્રાવધાનોમાં મ્યુનિસિપલ કમિટીઓમાં વિપક્ષને ચોક્કસ રીતે પ્રતિનિધિત્વ આપવાની કોઈ ફરજ નક્કી કરવામાં આવી નથી. માત્ર વિપક્ષ પાસે ચોક્કસ સંખ્યાબળ છે તેના આધારે કમિટીઓમાં સ્થાન આપવાનો કાયદેસર હક ઊભો થતો નથી, તેવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. હાઇકોર્ટે બંને પક્ષોની રજૂઆતોને ધ્યાનમાં લીધા બાદ મ્યુનિસિપલ કમિટીઓમાં વિપક્ષી પ્રતિનિધિત્વ માટે કોઈ સ્પષ્ટ કાયદેસર હક અથવા સત્તાવાળાઓ પર ફરજ હોવાનું સ્વીકાર્યું નથી. પરિણામે કોંગ્રેસના કોર્પોરેટર મોહમ્મદ ઇલ્યાસખાન પઠાણ દ્વારા કરવામાં આવેલી અરજી ફગાવી દેવામાં આવી છે. આ ચુકાદા સાથે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની વિવિધ કમિટીઓમાં વિપક્ષી કોર્પોરેટરોને ફરજિયાત પ્રતિનિધિત્વ આપવાની માંગને હાલ હાઇકોર્ટમાંથી રાહત મળી નથી.

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TAGGED:

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન
ગુજરાત હાઈકોર્ટ
AMC COMMITTEE
AMC કમિટી કૉંગ્રેસ
AMC COMMITTEE GUJARAT HC

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