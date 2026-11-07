દિવાળી વેકેશનમાં ‘નો હોમવર્ક પોલિસી’ની ચર્ચા વચ્ચે DEO રોહિત ચૌધરીની સ્પષ્ટતા, બાળકો પર ભારણ ન વધે તેનું ધ્યાન રાખવા સૂચના
દિવાળી વેકેશન દરમિયાન શાળાઓ દ્વારા એટલું બધું ગૃહકાર્ય આપવામાં આવે છે કે બાળકોની રજાઓનો મોટો ભાગ હોમવર્ક પૂરું કરવામાં જ પસાર થઈ જાય છે.
Published : November 7, 2026 at 10:18 AM IST
અમદાવાદ: દિવાળી વેકેશન શરૂ થાય એટલે વિદ્યાર્થીઓ માટે આનંદ અને રાહતનો સમય શરૂ થાય છે. શાળાના નિયમિત સમયપત્રક, પરીક્ષાઓ અને અભ્યાસના ભારણ વચ્ચે મળતી આ રજાઓમાં બાળકો પરિવાર સાથે સમય વિતાવી શકે, સગાં-સંબંધીઓને મળી શકે અને તહેવારની ઉજવણીનો આનંદ માણી શકે છે. પરંતુ ઘણી વખત દિવાળી વેકેશન દરમિયાન શાળાઓ દ્વારા એટલું બધું ગૃહકાર્ય આપવામાં આવે છે કે બાળકોની રજાઓનો મોટો ભાગ હોમવર્ક પૂરું કરવામાં જ પસાર થઈ જાય છે. આ સ્થિતિ વચ્ચે વિદ્યાર્થીઓ માટે ‘નો હોમવર્ક પોલિસી’ લાગુ કરવામાં આવી હોવાની ચર્ચા ઊભી થઈ હતી. જોકે, આ મુદ્દે અમદાવાદના જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી (DEO) રોહિત ચૌધરીએ સ્પષ્ટતા કરતાં જણાવ્યું છે કે, દિવાળી વેકેશનમાં હોમવર્ક સંપૂર્ણપણે બંધ કરવામાં આવ્યું નથી, પરંતુ વિદ્યાર્થીઓને મર્યાદિત ગૃહકાર્ય આપવું જોઈએ.
ETV Bharat સાથેની વાતચીતમાં DEO રોહિત ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે વિદ્યાર્થીઓના માનસિક સ્વાસ્થ્યને જાળવવા માટે દરેક શાળાએ પોતાની જવાબદારી સમજવી જરૂરી છે. મુખ્યમંત્રી દ્વારા પણ ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીઓના માનસિક સ્વાસ્થ્ય અંગે ધ્યાન આપવાની વાત કરવામાં આવી છે. આ દિશામાં દરેક શાળામાં વેલનેસ ક્લબની રચના કરીને વિદ્યાર્થીઓના શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય માટે કામગીરી થવી જોઈએ. ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા પણ આ અંગે શાળાઓને પત્ર લખીને જરૂરી કાર્યવાહી કરવા જણાવાયું છે.
‘નો હોમવર્ક’ નહીં, મર્યાદિત હોમવર્ક આપવાનો અભિગમ
દિવાળી વેકેશન દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓને હોમવર્ક ફ્રીના સવાલના જવાબમાં DEOએ સ્પષ્ટતા કરતા જણાવ્યું હતું કે, "અમે ખાસ કરીને વેકેશનની અંદર હોમવર્ક ફ્રી કર્યું છે એવું નથી, હોમવર્કને મર્યાદિત રાખ્યું છે."
તેમણે જણાવ્યું હતું કે દરેક વિદ્યાર્થીની ઉંમર, ધોરણ અને શૈક્ષણિક જરૂરિયાત અલગ હોય છે. તેથી તમામ વિદ્યાર્થીઓને એકસરખું કે વધુ પડતું ગૃહકાર્ય આપવાને બદલે તેમની વયકક્ષા પ્રમાણે હોમવર્ક આપવું જોઈએ. ઘણી વખત શાળાઓ દ્વારા એટલું બધું ગૃહકાર્ય આપવામાં આવે છે કે દિવાળી વેકેશન દરમિયાન બાળક પરિવાર સાથે બહાર જવા માગતું હોય તો પણ જઈ શકતું નથી. આખું વેકેશન હોમવર્ક પૂરું કરવામાં જ પસાર થાય છે અને બાળક માનસિક રીતે હેરાન-પરેશાન થઈ જાય છે.
DEOના જણાવ્યા પ્રમાણે દિવાળી વેકેશનનો હેતુ માત્ર અભ્યાસમાંથી વિરામ આપવાનો નથી, પરંતુ બાળકોને પરિવાર સાથે સમય વિતાવવાની તક આપવાનો પણ છે. દિવાળી એટલે દીપોત્સવનો તહેવાર. આ સમય દરમિયાન બાળકો પરિવાર સાથે રહી શકે, ગામડે જઈ શકે, સગાં-સંબંધીઓને મળી શકે અને તહેવારની ઉજવણીમાં ભાગ લઈ શકે તે જરૂરી છે.
પરિવાર પણ શિક્ષણનું કેન્દ્ર
DEO રોહિત ચૌધરીએ વાતચીત દરમિયાન એક મહત્ત્વનો મુદ્દો રજૂ કરતાં જણાવ્યું હતું કે બાળકને માત્ર શાળામાંથી જ શિક્ષણ મળતું નથી, પરંતુ પરિવાર પણ શિક્ષણનું એક કેન્દ્ર છે. જ્યારે બાળક પરિવાર સાથે ગામડે જાય છે, સગાં-સંબંધીઓને મળે છે અને સામાજિક પ્રસંગોમાં ભાગ લે છે ત્યારે તેને સમાજ અને સામાજિક જવાબદારીઓ સમજવાની તક મળે છે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે બાળકો સામાજિક જવાબદારીઓ સમજે તે પણ તેમના શિક્ષણનો જ એક ભાગ છે. દિવાળી જેવા તહેવારો દરમિયાન પરિવાર સાથે રહેવાનો અને સંબંધો જાળવવાનો અનુભવ બાળકો માટે ઉપયોગી બની શકે છે. તેથી વેકેશન દરમિયાન એટલું જ હોમવર્ક આપવું જોઈએ કે બાળક અભ્યાસથી સંપૂર્ણપણે દૂર ન થઈ જાય, પરંતુ અભ્યાસના ભારણને કારણે તહેવારની ઉજવણીથી પણ વંચિત ન રહે.
ધોરણ 10 અને 12ના વિદ્યાર્થીઓને એસાઇનમેન્ટ અને પ્રશ્નપત્રની પ્રેક્ટિસ આપી શકાશે
હોમવર્ક મર્યાદિત રાખવાની સૂચનાનો અર્થ એ નથી કે તમામ વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસથી સંપૂર્ણ મુક્ત રાખવાના છે. ખાસ કરીને ધોરણ 10 અને 12ના વિદ્યાર્થીઓ માટે પરીક્ષાની તૈયારીનો સમય મહત્ત્વનો હોય છે. આ બાબતે DEOએ જણાવ્યું હતું કે ધોરણ 10 અને 12ના વિદ્યાર્થીઓને એસાઇનમેન્ટ આપવા જોઈએ અને પ્રશ્નપત્રોની પ્રેક્ટિસ પણ કરાવવી જોઈએ.
તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે જે વિદ્યાર્થીઓ બોર્ડની પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યા છે, તેમના માટે અભ્યાસક્રમનું પુનરાવર્તન જરૂરી છે. વેકેશન દરમિયાન થોડું ગૃહકાર્ય આપવામાં આવે તો વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ સાથે જોડાયેલા રહી શકે છે અને પરીક્ષાની તૈયારીમાં પણ મદદ મળી શકે છે. જોકે, આ ગૃહકાર્ય એટલું વધારે ન હોવું જોઈએ કે બાળક પર બિનજરૂરી ભારણ ઊભું થાય.
DEOએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે RTEના નિયમો પ્રમાણે શાળાઓને વિદ્યાર્થીઓને કેટલા કલાકનું હોમવર્ક આપવું તે અંગે પહેલેથી જ સૂચનાઓ આપવામાં આવેલી છે. શાળાઓએ આ સૂચનાઓને ધ્યાનમાં રાખીને જ વિદ્યાર્થીઓને ગૃહકાર્ય આપવું જોઈએ. ઉંમર અને ધોરણ પ્રમાણે અભ્યાસનું પ્રમાણ નક્કી કરવું અને બાળકોને તહેવારની મજા માણવાની તક આપવી પણ એટલું જ જરૂરી છે.
માનસિક સ્વાસ્થ્ય માટે દરેક શાળામાં વેલનેસ ક્લબ રાખવા સૂચના
વિદ્યાર્થીઓના માનસિક સ્વાસ્થ્યનો મુદ્દો પણ DEOના નિવેદનમાં મહત્ત્વનો રહ્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે વિદ્યાર્થીઓનું માનસિક અને શારીરિક સ્વાસ્થ્ય જળવાઈ રહે તે માટે શાળાઓએ પણ સક્રિય ભૂમિકા ભજવવી જોઈએ. આ માટે દરેક શાળામાં વેલનેસ ક્લબ રાખવાની અને તેના માધ્યમથી ફિઝિકલ તથા મેન્ટલ વેલનેસ માટે કામગીરી કરવાની સૂચના આપવામાં આવી છે.
ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા પણ આ અંગે તમામ શાળાઓને પત્ર લખવામાં આવ્યો છે. શાળાઓમાં વેલનેસ ક્લબ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓના સ્વાસ્થ્ય અને સુખાકારી અંગે પ્રવૃત્તિઓ થાય તેવો હેતુ છે.
આ અભિગમમાં વિદ્યાર્થીઓને માત્ર ગુણ અને પરીક્ષાની દૃષ્ટિએ જ નહીં, પરંતુ તેમના સર્વાંગી વિકાસની દૃષ્ટિએ જોવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. અભ્યાસની સાથે બાળકો માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહે, પરિવાર સાથે સમય વિતાવે અને સામાજિક જીવનમાંથી પણ શીખે તે જરૂરી છે.
અમદાવાદની 2,400થી વધુ શાળાના 7 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓને જળ બચતનો સંકલ્પ
DEO રોહિત ચૌધરીએ વાતચીત દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓને જળ બચત અને ઊર્જા બચત અંગે જાગૃત કરવા હાથ ધરાયેલા અભિયાનની પણ માહિતી આપી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે હાલ ઓછો વરસાદ થયો હોવાથી આગામી સમયમાં જળસંકટ ઊભું થવાની શક્યતાઓને ધ્યાનમાં રાખીને બાળકોમાં પાણી બચાવવાની સમજ વિકસાવવી જરૂરી છે.
તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે બાળકો દેશનું ભવિષ્ય છે. જો નાની ઉંમરથી જ તેમને પાણીનું મહત્ત્વ સમજાવવામાં આવે અને પાણીનો બગાડ અટકાવવાની ટેવ વિકસાવવામાં આવે તો આવનારા સમયમાં તેનો લાભ મળી શકે છે. આ માટે અમદાવાદની 2,400થી વધુ શાળાઓમાં 7 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓને જળ બચત અને ઊર્જા બચતના સંકલ્પ લેવડાવવામાં આવ્યા છે.
વીજળીની કટોકટી સામે વૈકલ્પિક ઊર્જા સ્ત્રોત અંગે પણ જાગૃતિ
જળ બચતની સાથે ઊર્જા બચત પર પણ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. DEOએ જણાવ્યું હતું કે ભવિષ્યમાં વીજળીની કટોકટી જેવી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ શકે છે. આવી સ્થિતિમાં ઊર્જાનો કરકસરપૂર્વક ઉપયોગ કરવાની સાથે વૈકલ્પિક ઊર્જાના સ્ત્રોતો વિશે પણ વિચારવું પડશે.
વિદ્યાર્થીઓને નાની ઉંમરથી જ ઊર્જા બચતનું મહત્ત્વ સમજાય અને તેઓ પાણી તથા વીજળીનો બિનજરૂરી બગાડ ન કરે તે માટે શાળાઓના માધ્યમથી પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. અમદાવાદની 2,400થી વધુ શાળાઓમાં 7 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ સુધી આ સંદેશ પહોંચાડવામાં આવ્યો હોવાનું DEOએ જણાવ્યું હતું.
શાળાઓએ હોમવર્ક આપતી વખતે રાખવું પડશે સંતુલન
DEOના નિવેદનથી સ્પષ્ટ થાય છે કે દિવાળી વેકેશનમાં ‘નો હોમવર્ક પોલિસી’ના નામે સંપૂર્ણપણે ગૃહકાર્ય બંધ કરવાનો નિર્ણય નથી. તેના બદલે શાળાઓએ RTEના નિયમો અને સૂચનાઓને ધ્યાનમાં રાખીને વિદ્યાર્થીઓને મર્યાદિત હોમવર્ક આપવાનું છે. ધોરણ 10 અને 12ના વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષાલક્ષી એસાઇનમેન્ટ અને પ્રશ્નપત્રની પ્રેક્ટિસ આપી શકાય છે, પરંતુ અન્ય વિદ્યાર્થીઓને તેમની ઉંમર અને ધોરણ પ્રમાણે જ ગૃહકાર્ય આપવું જોઈએ.
હવે આ સ્પષ્ટતા બાદ શાળાઓ દ્વારા આપવામાં આવતા ગૃહકાર્યમાં કેટલું સંતુલન જળવાય છે અને વિદ્યાર્થીઓને વેકેશનનો કેટલો સમય પરિવાર સાથે વિતાવવાની તક મળે છે તે જોવાનું રહેશે. કારણ કે વેકેશનનો હેતુ માત્ર હોમવર્ક પૂરું કરવાનો નથી, પરંતુ બાળકો અભ્યાસનું પુનરાવર્તન કરવાની સાથે તહેવાર, પરિવાર અને સામાજિક જીવનમાંથી પણ શીખી શકે તેવો હોવો જોઈએ.
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