દિવાળી વેકેશનમાં હોમવર્કનું ભારણ નહીં, અનુભવોની ભેટ આપો: અમદાવાદ DEOનો શાળાઓને મહત્વપૂર્ણ આદેશ
શિક્ષણ માત્ર પાઠ્યપુસ્તકો પૂરતું સીમિત ન રહેતાં જીવન સાથે જોડાય તે માટે અમદાવાદ શહેરની તમામ સરકારી, ગ્રાન્ટેડ અને ખાનગી શાળાઓને વિગતવાર માર્ગદર્શિકા જાહેર
Published : October 30, 2026 at 5:30 PM IST
અમદાવાદ શહેર જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીની કચેરી દ્વારા દિવાળી વેકેશન દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓને માનસિક રાહત આપવા અને શિક્ષણને વાસ્તવિક જીવન સાથે જોડવા માટે તમામ સરકારી, ગ્રાન્ટેડ અને ખાનગી શાળાઓને એક વિસ્તૃત પરિપત્ર પાઠવવામાં આવ્યો છે. આ માર્ગદર્શિકામાં સ્પષ્ટ જણાવાયું છે કે શાળાઓએ વેકેશનમાં અતિશય લેખિત હોમવર્ક, લાંબા પ્રોજેક્ટ્સ કે વર્કશીટ્સ આપવાનું ટાળીને વિદ્યાર્થીઓ વાંચન, સર્જનાત્મક પ્રવૃત્તિઓ અને પારિવારિક સંવાદમાંથી શીખે તેવું વાતાવરણ પૂરું પાડવું જોઈએ.
તદુપરાંત, તહેવાર દરમિયાન મોબાઇલ-ડિજિટલ સ્ક્રીન ટાઈમ ઘટાડવા, સાયબર ફ્રોડથી સાવચેત રહેવા તેમજ બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓ માનસિક તણાવ વગર પોતાની ગતિએ પુનરાવર્તન કરી શકે તે સુનિશ્ચિત કરવા શાળાઓ અને વાલીઓ વચ્ચે સકારાત્મક સહકાર સાધવા અનુરોધ કરાયો છે.
પરિવાર સાથેનો સંવાદ અને સંસ્કારોને પ્રાધાન્ય
દિવાળી એ માત્ર રજાઓ ગાળવાનો સમય નથી, પરંતુ ભારતીય સંસ્કૃતિ, પરંપરાઓ અને પારિવારિક મૂલ્યોને આત્મસાત કરવાની શ્રેષ્ઠ તક છે. પરિપત્રમાં ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે કે બાળકો માતા-પિતા અને વડીલો સાથે સમય વિતાવે, ઘરની નાની-મોટી જવાબદારીઓ ઉપાડે અને સંબંધોની ઉષ્મા સમજે તે શિક્ષણનો અભિન્ન હિસ્સો છે. તહેવારોમાં પર્યાવરણની જાળવણી, ખાદ્યસામગ્રીનો બગાડ અટકાવવો, સામાજિક સૌહાર્દ અને જરૂરિયાતમંદો સાથે ખુશીઓ વહેંચવાની ભાવના કેળવાય તે બાબતો પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે. ફટાકડાના ઉપયોગ અંગે સુરક્ષા અને પ્રદૂષણ વિશે યોગ્ય માર્ગદર્શન આપવા પણ શાળાઓને જણાવાયું છે.
મોબાઇલની લત અને સાયબર જોખમો સામે સતર્કતા
વેકેશન દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓ ઓનલાઇન ગેમિંગ, સોશિયલ મીડિયા કે મનોરંજનના ડિજિટલ માધ્યમોમાં બિનજરૂરી તથા અતિશય સમય વેડફે નહીં તેની કાળજી રાખવા જણાવાયું છે. વિદ્યાર્થીઓ મેદાની રમતો, પુસ્તક વાંચન, યોગ, કસરત અને અન્ય સર્જનાત્મક પ્રવૃત્તિઓ તરફ વળે તે માટે પ્રેરિત કરવા નિર્દેશ છે. વર્તમાન ડિજિટલ યુગમાં વધી રહેલા સાયબર જોખમોને ધ્યાને રાખી વિદ્યાર્થીઓ અજાણી લિંક્સ પર ક્લિક ન કરે, અંગત માહિતી કે OTP અને પાસવર્ડ કોઈની સાથે શેર ન કરે, ઓનલાઇન અજાણ્યા લોકોથી સાવચેત રહે તેમજ સાયબર બુલિંગ કે છેતરપિંડીની સ્થિતિમાં તાત્કાલિક વિશ્વાસપાત્ર વડીલને જાણ કરે તેવી વ્યવહારુ સમજ આપવાની સલાહ અપાઈ છે.
બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓ માટે સંતુલિત આયોજન અને સમાનતાનો અભિગમ
ધોરણ 10 અને 12ના વિદ્યાર્થીઓ માટે બોર્ડની પરીક્ષાઓ આગામી સમયમાં યોજાનાર હોવાથી તેઓ નિયમિત પુનરાવર્તન, નબળા વિષયોની તૈયારી અને સમયનું આયોજન કરે તે જરૂરી છે, પરંતુ તેમના પર અતિશય શૈક્ષણિક દબાણ ન સર્જાય તેની તકેદારી રાખવા તાકીદ કરાઈ છે.
પૂરતી ઊંઘ, આરામ, પરિવાર સાથેનો સમય અને માનસિક સ્વસ્થતા જળવાય તે અનિવાર્ય છે. આ ઉપરાંત, તમામ વિદ્યાર્થીઓની આર્થિક અને સામાજિક સ્થિતિ સમાન ન હોવાથી મોંઘી સામગ્રી, પેઇડ એપ્સ કે વાલીઓની સતત મદદની જરૂર પડે તેવા અસમાન કાર્યો સોંપવાનું ટાળીને દરેક વિદ્યાર્થી પોતાની પરિસ્થિતિ અનુસાર કાર્ય કરી શકે તે સુનિશ્ચિત કરવા શાળાઓને સ્પષ્ટ આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.