સુરેન્દ્રનગર: મશીન બંધ કે પછી ઑપરેશન કરવાની આળસ? સિવિલમાં આવતા આંખના દર્દીઓ ત્રાહિમામ
સારવાર માટે લોકો પ્રાઈવેટમાં જવા મજબૂર, RMOનો દાવો, 'મશીન ચાલુ, ડૉક્ટરને ઑપરેશન કરવા નથી.'
Published : January 29, 2026 at 6:29 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: શહેરની સિવિલ હોસ્પિટલ પોતાની કામગીરીને લઈ અને સતત ચર્ચામાં આવી રહી છે ત્યારે સુરેન્દ્રનગરની સિવિલ હોસ્પિટલમાં થયેલા ડોક્ટરોનો અભાવ હતો ત્યારે ડોક્ટરોની કમી પૂર્ણ કરવામાં આવી ત્યારે હવે બીજી તરફ પૂરતા સાધન સામગ્રી ના હોવાના કારણે દર્દીઓને ખાનગી હોસ્પિટલમાં ઈલાજ કરાવવા માટે મજબૂર બનવું પડી રહ્યું છે તો સુરેન્દ્રનગરની સિવિલ હોસ્પિટલમાં આવેલ માઈક્રોસ્કોપ મશીનમાં ખામી સર્જાતા આંખોના ઓપરેશન સહિતની કામગીરી અટકી પડી છે.
સુરેન્દ્રનગરની સિવિલ હોસ્પિટલમાં માઈક્રોસ્કોપ મશીન 15 વર્ષ જૂનું છે અને તેમાં અચાનક ખામી સર્જાઇ જવા પામી છે જેને લઈને બે મહિનાથી એક પણ મોતિયા તેમજ આંખને લગતા અન્ય કોઈ ઑપરેશન અહીં થઈ શક્યા નથી પરિણામે દર્દીઓને મજબૂરીમાં ખાનગી હોસ્પિટલમાં અથવા તો અન્ય જિલ્લાની સરકારી હોસ્પિટલ કે સંસ્થાની હોસ્પિટલોમાં આંખોના ઓપરેશન માટે જવું પડી રહ્યું છે.
હોસ્પિટલમાં તપાસ કે સારવાર માટે આવતા દર્દીઓ, સ્થાનીક લોકો દ્વારા હોસ્પિટલના મેનેજમેન્ટ સમક્ષ આ પ્રશ્ન મુકવામાં આવી રહ્યો છે પરંતુ હજુ સુધી કોઈ ચોક્કસ પગલાં લેવાયા હોવાનું દેખાઈ રહ્યું નથી. હોસ્પિટલમાં પોતાના સગાની સારવાર અર્થે આવેલા ઘનશ્યામભાઈ પરમારે કહ્યું કે, 'સુરેન્દ્રનગર મહાનગર પાલિકાનો દરજ્જો મેળવી ચૂક્યું છે ત્યારે સમગ્ર જિલ્લામાં માત્ર એક જ સરકારી હોસ્પિટલમાં મોતિયાના ઑપરેશન, વેલના ઑપરેશનના મશીનો છેલ્લા બે મહિનાથી બંધ છે. આના કારણે લોકો ત્રાહિમામ પોકારી ગયા છે. ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના માણસોને મશીન બંધ હોવાને કારણે પ્રાઈવેટમાં સારવાર લેવી પડી રહી છે. તંત્રએ તાત્કાલિક મશીનની વ્યવસ્થા કરી લોકોને રાહત થાય તે માટે કંઈક કરવું જોઈએ.'
માઈક્રોસ્કોપ મશીનમાં કાંઈ ખામી નથી: RMO
મશીન બંધ હોવા મુદ્દે સિવિલના RMO આશિત કુમાર સાથે વાત કરવામાં આવતા તેમણે જણાવ્યું કે માઈક્રોસ્કોપ મશીન જૂનું છે પરંતુ ઉપયોગમાં આવે તેવી પરિસ્થિતિમાં છે. જોકે, આઈ સર્જન કેતન લિંબાચિયા દ્વારા તેમાં ખામી હોવાનું કહેવામાં આવ્યું પરંતુ જ્યારે લીમડીથી ટીમે આવીને તપાસ્યું તો તેમને તેમાં કોઈ ખામી જણાઈ નહીં. હવે ઉપર રજૂઆત કરવામાં આવી છે અને ત્યાંથી લખીને આપવામાં આવશે તો તેમને મશીનનો ઉપયોગ કરવો જ પડશે.' તેમના જણાવ્યા અનુસાર, લિંબાચિયા સાહેબ આવ્યા ત્યારથી એટલે કે, છેલ્લા એકાદ વર્ષથી મોતિયા અને તેનાથી ઉપરના આંખને લગતા ઑપરેશન થઈ રહ્યા નથી. અમે અહીં આંખની સારવાર માટે આવતા લોકોને અમે રાજકોટ અથવા અમદાવાદ મોકલી આપીએ છીએ પરંતુ તેમને તકલીફ પડી રહી છે તે બાબત તો સાચી છે.
