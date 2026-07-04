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સુરેન્દ્રનગર: જિલ્લામાં છેલ્લા 10 વર્ષથી BPL કાર્ડ ન નીકળતા વૃધ્ધો સરકારી યોજનાના લાભથી વંચિત

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં છેલ્લા 10 વર્ષથી કોઈ BPL કાર્ડ જારી ન થતા શહેરીજનો સીધી અસર હેઠળ આવ્યા છે અને સરકારી લાભથી વંચિત રહી ગયા છે.

છેલ્લા 10 વર્ષથી BPL કાર્ડ ન નીકળતા વૃધ્ધો સરકારી યોજનાના લાભથી વંચિત
છેલ્લા 10 વર્ષથી BPL કાર્ડ ન નીકળતા વૃધ્ધો સરકારી યોજનાના લાભથી વંચિત (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 4, 2026 at 9:50 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર: જિલ્લામાં છેલ્લા 10 વર્ષથી બી.પી.એલ. કાર્ડ જારી ન થવાથી હજારો વૃદ્ધો અને ગરીબ પરિવારો સરકારી યોજનાના લાભથી વંચિત રહી ગયા છે. પછાત જિલ્લા તરીકે ગણના ધરાવતા સુરેન્દ્રનગરમાં બી.પી.એલ. કાર્ડ ન મળવાની સીધી અસર શહેરીજનો પર પડી રહી છે. તંત્ર અને સરકારે એક પણ નવું કાર્ડ ન કાઢતા અરજદારોને અનેક યોજનાઓનો લાભ મળી શકતો નથી. આ સ્થિતિએ વૃદ્ધો અને વિદ્યાર્થીઓ સૌથી વધુ પીડાઈ રહ્યા છે.

ગુજરાત રાજ્યમાં પછાત તરીકે ઓળખાતા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં જરૂરિયાતમંદો માટે બી.પી.એલ. કાર્ડ મેળવવું અનિવાર્ય છે. અગાઉ નગરપાલિકા અને કલેક્ટર કચેરીમાંથી બી.પી.એલ. કાર્ડ અને દાખલા કાઢી આપવામાં આવતા હતા. પરંતુ સરકારે છેલ્લા દસ વર્ષથી આ યોજના બંધ કરી દીધી છે. પરિણામે, અરજદારોને જે લાભો મળવા જોઈએ તે મળી રહ્યા નથી અને તેઓએ ભારે હાલાકી વેઠવી પડી રહી છે.

બી.પી.એલ. કાર્ડ ન હોવાથી વૃદ્ધ સહાય યોજનાનું ફોર્મ ભરી શકાતું નથી (Etv Bharat Gujarat)

સૌથી મોટી મુશ્કેલી વૃદ્ધોને થઈ રહી છે. બી.પી.એલ. કાર્ડ ન હોવાથી વૃદ્ધ સહાય યોજનાનું ફોર્મ ભરી શકાતું નથી. એક તરફ સરકાર વૃદ્ધોનું જીવનધોરણ સુધારવા યોજનાઓ ચલાવે છે, પણ ફોર્મ ભરતી વખતે ફરજિયાત બી.પી.એલ. કાર્ડ માંગવામાં આવે છે. કાર્ડ વિના વૃદ્ધો વૃદ્ધ પેન્શન યોજના અને વૃદ્ધ સહાય યોજનાનો લાભ લઈ શકતા નથી. આના કારણે એક વૃદ્ધને માસિક 1,000 રૂપિયાથી વધુનું નુકસાન થાય છે અને સરકારી સહાય મળતી નથી.

બી.પી.એલ. કાર્ડ ન હોવાને કારણે અન્ય યોજનાઓનો લાભ પણ ઠપ થઈ ગયો છે. સસ્તા અનાજ યોજનામાં બી.પી.એલ. કાર્ડધારકોને વધુ અનાજ મળતું હતું, પરંતુ દસ વર્ષથી કાર્ડ બંધ હોવાથી સુરેન્દ્રનગરવાસીઓને પૂરતું અનાજ મળતું નથી. આર.ટી.ઈ. (રાઈટ ટુ એજ્યુકેશન)માં 25 ટકા બેઠકો બી.પી.એલ. ધારકો માટે અનામત હોય છે, તેનો લાભ સુરેન્દ્રનગરના વિદ્યાર્થીઓ લઈ શકતા નથી. સરકારની મફત પ્લોટ યોજના અને આવાસ યોજનાનો લાભ પણ કાર્ડ વિના મળતો નથી.

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં છેલ્લા 10 વર્ષથી કોઈ BPL કાર્ડ જારી ન થતા (Etv Bharat Gujarat)

આ અંગે વૃદ્ધ સહાય માટે ધક્કા ખાઈ રહેલા અરજદાર વિજયભાઈ ચૌહાણે જણાવ્યું કે, "છેલ્લા દસ વર્ષથી બી.પી.એલ. કાર્ડ કઢાવવા માટે આથડવું પડે છે, પણ કાર્ડ ન નીકળતા વૃદ્ધ પેન્શન યોજનાનો લાભ મળતો નથી. અમારું જીવન ધોરણ ચલાવવું પણ મુશ્કેલ બની ગયું છે. દસ વર્ષથી થાકી ગયા છીએ, હવે સરકાર અને તંત્ર સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં બી.પી.એલ. કાર્ડ શરૂ કરે અને હજારો વૃદ્ધોને પેન્શન મળે તેવી વ્યવસ્થા કરે."

સૌથી મોટી મુશ્કેલી વૃદ્ધોને થઈ રહી છે
સૌથી મોટી મુશ્કેલી વૃદ્ધોને થઈ રહી છે (Etv Bharat Gujarat)

સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાના બી.પી.એલ. યોજના વિભાગના મુખ્ય અધિકારી રામાનુજભાઈ સાથે વાત કરતા તેમણે જણાવ્યું કે, "સરકારે છેલ્લા દસ વર્ષથી આ યોજના બંધ કરી નાખી છે અને બી.પી.એલ. કાર્ડ કાઢી આપવામાં આવતા નથી. સરકાર ધારે તો શરૂ કરી શકે. હાલ બી.પી.એલ. દાખલા પણ નથી નીકળી રહ્યા, પરંતુ જો નવી બોડી ઠરાવ કરે તો દાખલા કાઢી શકાય છે."

કાર્ડ વિના વૃદ્ધો વૃદ્ધ પેન્શન યોજના અને વૃદ્ધ સહાય યોજનાનો લાભ લઈ શકતા નથી (Etv Bharat Gujarat)

હવે સુરેન્દ્રનગર મહાનગર બન્યું છે ત્યારે વૃદ્ધો અને નાગરિકોએ મહાનગરપાલિકા અને સરકાર સમક્ષ માંગ કરી છે કે જિલ્લામાં બી.પી.એલ. કાર્ડ અથવા દાખલા કાઢવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવે. જેથી હજારો વૃદ્ધોને પેન્શન મળે અને સરકારી યોજના ખરેખર ઘર સુધી પહોંચી શકે.

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TAGGED:

BPL CARD NOT ISSUED
OLD AGE PENSION GUJARAT
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