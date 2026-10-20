મુન્દ્રા પોર્ટના 21 હજાર કરોડના હેરોઇન કેસમાં આરોપીને જામીન નહીં, NIA કોર્ટે જામીન અરજી ફગાવી
આરોપી સામે પ્રથમદર્શનીય મજબૂત કેસ બનતો હોવાથી અને કેસની ગંભીરતાને જોતાં તેને હાલ જામીન પર મુક્ત કરી શકાય નહીં.
Published : October 20, 2026 at 3:33 PM IST
અમદાવાદ: કચ્છના મુન્દ્રા પોર્ટ પરથી ઝડપાયેલા 21 હજાર કરોડના હેરોઇન ડ્રગ્સ કેસમાં વિશેષ NIA કોર્ટે આરોપી સરબજીત સિંહ ઉર્ફે સેઠ્ઠીની નિયમિત જામીન અરજી ફગાવી દીધી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય નાર્કો-ટેરર સિન્ડિકેટ સાથે આરોપીના કથિત જોડાણ, તેની ગુનાહિત પૃષ્ઠભૂમિ અને કેસમાં મોટી સંખ્યામાં સાક્ષીઓની જુબાની બાકી હોવા સહિતના મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખીને કોર્ટે જામીન આપવાનો ઇનકાર કર્યો છે. કોર્ટના મતે, આરોપી સામે પ્રથમદર્શનીય મજબૂત કેસ બનતો હોવાથી અને કેસની ગંભીરતાને જોતાં તેને હાલ જામીન પર મુક્ત કરી શકાય નહીં.
13 સપ્ટેમ્બર, 2021ના રોજ મુન્દ્રા પોર્ટ પર અફઘાનિસ્તાનથી ઈરાન થઈને આવેલા સેમી પ્રોસેસ્ડ ટાલ્ક સ્ટોન્સના કન્ટેનરોમાંથી 2,988.21 કિલો હેરોઇન જપ્ત કરવામાં આવ્યું હતું. આ ડ્રગ્સની આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર કિંમત અંદાજે ₹21 હજાર કરોડ હોવાનું જણાવાયું હતું. તપાસ દરમિયાન આક્ષેપ સામે આવ્યો હતો કે અફઘાનિસ્તાનથી ભારતમાં ડ્રગ્સ લાવી દિલ્હીના સૈનિક ફાર્મ વિસ્તારમાં તેનું શુદ્ધિકરણ કરવામાં આવતું હતું અને ત્યારબાદ પંજાબ, ઉત્તર પ્રદેશ, દિલ્હી સહિતનાં રાજ્યોમાં તેનું વિતરણ કરવામાં આવતું હતું. તપાસ એજન્સીઓએ આ સમગ્ર નેટવર્કને આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ્સ સિન્ડિકેટ સાથે જોડીને તપાસ હાથ ધરી હતી.
તપાસમાં સામે આવેલી વિગતો મુજબ, આરોપી સરબજીત સિંહને 1 જુલાઈ, 2021ના રોજ પંજાબના હોશિયારપુર ખાતેથી 450 ગ્રામ હેરોઇન અને ₹4.93 લાખની રોકડ સાથે પકડવામાં આવ્યો હતો. તપાસ એજન્સીના આક્ષેપ મુજબ, આ હેરોઇન તેને મુખ્ય સૂત્રધાર તરીકે ઓળખાવવામાં આવેલા મોહમ્મદ હુસૈન દાદના નજીકના સાથીદાર ઇમ્તિયાઝ અહેમદ પાસેથી મળ્યું હતું. પંજાબ પોલીસની તપાસ બાદ આ કેસમાં રાષ્ટ્રીય તપાસ સંસ્થા (NIA) દ્વારા પણ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. આરોપીનું આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ્સ નેટવર્ક સાથે કથિત જોડાણ હોવાના મુદ્દે તપાસ એજન્સીએ કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆતો કરી હતી.
આરોપી સરબજીત સિંહે પોતે નિર્દોષ હોવા સહિતના મુદ્દાઓ રજૂ કરીને નિયમિત જામીનની માગ કરી હતી. જોકે, NIA તરફથી સ્પેશિયલ સરકારી વકીલ મુકેશ કાપડિયાએ જામીન અરજીનો સખત વિરોધ કર્યો હતો. તેમણે કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી કે આરોપીનો વર્ષ 2007થી ગુનાહિત ઇતિહાસ રહ્યો છે અને અગાઉના કેસોમાં તેની સામે દોષસિદ્ધિ પણ થઈ ચૂકી છે. સરકારી પક્ષના જણાવ્યા મુજબ, વર્તમાન કેસ આંતરરાષ્ટ્રીય નાર્કો-સિન્ડિકેટ સાથે જોડાયેલા ગંભીર આક્ષેપો ધરાવે છે અને તેમાં આરોપીની ભૂમિકા રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા તથા દેશની આર્થિક એકતાને અસર કરી શકે તેવી છે.
સ્પેશિયલ સરકારી વકીલ મુકેશ કાપડિયાએ વધુમાં દલીલ કરતા જણાવ્યું હતું કે કેસમાં કુલ 500થી વધુ સાક્ષીઓ છે, જેમાંથી હજુ બહુમતી સાક્ષીઓની જુબાની લેવાની બાકી છે. આવી સ્થિતિમાં આરોપીને જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવે તો સાક્ષીઓને પ્રભાવિત કરવા, પુરાવા સાથે ચેડાં કરવા અથવા ટ્રાયલમાંથી ભાગી જવાની આશંકા છે. સરકારી પક્ષે આરોપીની ભૂતકાળની ગુનાહિત પૃષ્ઠભૂમિ અને કેસની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને જામીન ન આપવા માગ કરી હતી.જામીન અરજી ફગાવતી વખતે કોર્ટે NDPS એક્ટની કલમ 37 અને ગેરકાનૂની પ્રવૃત્તિઓ નિવારણ અધિનિયમ (UAPA)ની કલમ 43D(5) હેઠળની કડક જોગવાઈઓને ધ્યાનમાં લીધી હતી. કોર્ટના અવલોકન મુજબ, આરોપી સામે પ્રથમદર્શનીય કેસ બનતો હોવાના પર્યાપ્ત આધારો છે અને કેસમાં સાક્ષીઓની તપાસ હજુ બાકી છે. આરોપીની ગુનાહિત પૃષ્ઠભૂમિ તથા ગુનાની ગંભીરતાને જોતાં તેને જામીન આપવાથી ટ્રાયલ પર અસર પડવાની આશંકાને પણ અવગણી શકાય નહીં.
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