મંત્રીમંડળમાં નિઝરના ધારાસભ્ય ડૉ. જયરામ ગામીતનો સમાવેશ, જુઓ ધારાસભ્યથી લઈને રાજ્ય મંત્રી સુધીની સફર
વર્ષ 2022ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં તેઓ પ્રથમ વખત 172-નિઝર બેઠક પરથી ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાયા હતા.
Published : October 17, 2025 at 2:07 PM IST
તાપી: તાપી જિલ્લાના નિઝર વિધાનસભા ક્ષેત્રના ધારાસભ્ય ડૉ. જયરામ ગામીતે તાજેતરમાં રાજ્ય મંત્રી તરીકે શપથ ગ્રહણ કર્યા છે. વર્ષ 2022ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં તેઓ પ્રથમ વખત 172-નિઝર બેઠક પરથી ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાયા હતા.
ખેતી અને પશુપાલન સાથે સંકળાયેલા ડૉ. ગામીત જમીન સાથે જોડાયેલા નેતા તરીકે ઓળખાય છે. 2016થી તેઓ તાપી જિલ્લા ભાજપના પ્રમુખ તરીકે જવાબદારી સંભાળી ચૂક્યા છે અને પાર્ટીમાં જૂના તથા નિષ્ઠાવાન કાર્યકર તરીકે પ્રખ્યાત છે.
શિક્ષણ ક્ષેત્રે પણ તેમનું યોગદાન નોંધપાત્ર રહ્યું છે. વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં તેઓ સરકારના પ્રતિનિધિ તરીકે સેનેટ અને સિન્ડિકેટ સભ્ય રહી ચૂક્યા છે. ભાજપના 13થી વધુ પદો પર કામ કરી ચૂકેલા ડૉ. ગામીતે યુવા મોરચાના પ્રદેશ મંત્રીથી લઈને પેજ પ્રમુખ સુધીની વિવિધ જવાબદારીઓ નિભાવી છે. પાર્ટી સંગઠનમાં તેમના વિશાળ અનુભવને કારણે આજે તેઓ મંત્રી પદ સુધી પહોંચ્યા છે.
નિઝર બેઠકના પૂર્વ ધારાસભ્ય કાંતિભાઈ ગામીત બાદ હવે ફરીથી તાપી જિલ્લાને મંત્રીપદ મળતાં સ્થાનિક લોકોમાં ખુશીનો માહોલ છવાયો છે. વિવિધ સામાજિક અને રાજકીય સંસ્થાઓ દ્વારા તેમને અભિનંદન પાઠવવામાં આવી રહ્યા છે. તાપી જિલ્લાના વિકાસ માટે હવે ડૉ. જયરામ ગામીતના નેતૃત્વ પાસેથી મોટી અપેક્ષાઓ રાખવામાં આવી રહી છે.
તાપી જિલ્લા ભાજપના સંગઠનના પ્રમુખ રહ્યા દરમિયાન તાપી જિલ્લો કોંગ્રેસનો ગઢ માનવામાં આવતો હતો. આઝાદી પછી 171-વ્યારા વિધાનસભા બેઠક ભાજપ જીતી શક્યું નહોતું, પરંતુ જયરામ ગામીતના નેતૃત્વ હેઠળ ભાજપે આ બેઠક જીતી હતી. તેમના પાર્ટી પ્રત્યેના નિષ્ઠાવાન કાર્યોને જોતાં આજે ડૉ. જયરામ ગામીત ગુજરાત સરકારમાં મંત્રી પદ માટે પસંદગી પામ્યા છે.
આ પણ વાંચો: