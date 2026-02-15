ETV Bharat / state

નિતીન પટેલ: "બાબાસાહેબે ધર્માંતરણ ન કરીને દેશના ટુકડા થતા બચાવ્યા, ખ્રિસ્તી-મુસ્લિમ બનવાની લાલચો ઠુકરાવી હતી"

પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રીનું બાબાસાહેબ આંબેડકર અંગેનું નિવેદન રાજકીય ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યું

નીતિન પટેલ
નીતિન પટેલ (ફાઈલ તસવીર/ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 15, 2026 at 9:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

મહેસાણા: પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી નિતીન પટેલે બંધારણના ઘડવૈયા ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરને લઈને એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે, જે હાલ રાજકીય અને સામાજિક વર્તુળોમાં ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યું છે. મહેસાણા જિલ્લાના કુંડાળ મુકામે સંત શિરોમણી રોહિદાસ સેવા ટ્રસ્ટ દ્વારા આયોજિત છઠ્ઠા સમૂહ લગ્નોત્સવમાં હાજરી આપતાં નિતીન પટેલે ડૉ. આંબેડકરના દેશપ્રેમ અને ધર્મ પ્રત્યેની નિષ્ઠાને બિરદાવી હતી. તેમણે સ્પષ્ટપણે કહ્યું હતું કે જો બાબાસાહેબે તે સમયે ખ્રિસ્તી કે ઈસ્લામ ધર્મ સ્વીકારી લીધો હોત, તો આજે ભારતના ટુકડા થઈ ગયા હોત.

અંગ્રેજો અને મિશનરીઓના ષડયંત્રનો પર્દાફાશ

જનમેદનીને સંબોધતા નિતીન પટેલે ઇતિહાસના પાનાં ઉથલાવતા કહ્યું હતું કે, જ્યારે દેશમાં અંગ્રેજોનું શાસન હતું ત્યારે વટાળ પ્રવૃત્તિઓ જોરશોરથી ચાલતી હતી. તે સમયે ગરીબ, પછાત અને આદિવાસી સમાજને નિશાન બનાવવામાં આવતા હતા. અંગ્રેજો અને ખ્રિસ્તી મિશનરીઓ દ્વારા હિન્દુ સમાજના આ વર્ગોને નાની-મોટી લાલચો આપીને, ભેટ-સોગાદો આપીને અને ખોટા વાયદાઓ કરીને ધર્માંતરણ કરાવવાનું મોટું ષડયંત્ર ચાલતું હતું. તેમણે કહ્યું કે દોઢસો-બસો વર્ષ પહેલાં જ્યારે આપણે ગુલામ હતા, ત્યારે હિન્દુઓને ખ્રિસ્તી બનાવવાનું કામ પૂરજોશમાં શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું.

પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રીનું બાબાસાહેબ આંબેડકર અંગેનું નિવેદન રાજકીય ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યું (ETV Bharat Gujarat)

બાબાસાહેબ પર ધર્માંતરણ માટેનું દબાણ

નિતીન પટેલે પોતાના વક્તવ્યમાં ભારપૂર્વક કહ્યું કે તે જમાનામાં ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર જેવી મહાન વિભૂતિ પર પણ ધર્મ પરિવર્તન માટે જબરદસ્ત દબાણ હતું. ખ્રિસ્તીઓ તેમને કહેતા હતા કે તમે ખ્રિસ્તી બની જાઓ, અને મુસ્લિમો તેમને ઇસ્લામ કબૂલવા માટે સમજાવતા હતા. સમાજમાં પ્રવર્તતી અસ્પૃશ્યતા અને કુરિવાજોથી બાબાસાહેબ ચોક્કસપણે દુઃખી હતા, પરંતુ તેઓ દેશપ્રેમી અને વિઝનરી નેતા હતા. તેઓ જાણતા હતા કે જો દલિત સમાજ વિદેશી ધર્મો તરફ વળશે, તો ભારતની એકતા અને અખંડિતતા જોખમાં મુકાશે.

બૌદ્ધ ધર્મનો સ્વીકાર: એક ઐતિહાસિક નિર્ણય

પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રીએ ઉમેર્યું કે બાબાસાહેબ ખૂબ જ બુદ્ધિશાળી અને વિચક્ષણ હતા. તેમણે વિચાર્યું કે હિન્દુસ્તાનને અને હિન્દુ સમાજને નબળો પાડવા માટે આ ધર્માંતરણના ષડયંત્રો ચાલી રહ્યા છે. તેથી, તેમણે એક મધ્યમ માર્ગ કાઢ્યો. તેમણે ન તો ખ્રિસ્તી ધર્મ સ્વીકાર્યો કે ન તો ઇસ્લામ. તેના બદલે, તેમણે કરુણા અને શાંતિના સંદેશવાહક ભગવાન બુદ્ધના બૌદ્ધ ધર્મનો અંગીકાર કર્યો, જે ભારતીય સંસ્કૃતિનો જ એક ભાગ છે. નિતીન પટેલે કહ્યું કે બાબાસાહેબના આ એક નિર્ણયે દેશને વિભાજનથી બચાવી લીધો અને સનાતન સંસ્કૃતિની રક્ષા કરી.

દેશસેવા માટે ધીકતી કમાણીનો ત્યાગ

બાબાસાહેબના ત્યાગ અને સમર્પણની વાત કરતા નિતીન પટેલે જણાવ્યું હતું કે, વડોદરાના મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડે તેમને વિદેશ ભણવા મોકલ્યા હતા અને તેઓ બેરિસ્ટર બન્યા હતા. જો બાબાસાહેબ ઇચ્છત તો તે જમાનામાં કોર્ટમાં પ્રેક્ટિસ કરીને લાખો રૂપિયા કમાઈ શકતા હતા. પરંતુ તેમણે પૈસાને નહીં, પણ ગરીબો અને શોષિતોની સેવાને પ્રાધાન્ય આપ્યું. તેમણે પોતાનું સમગ્ર જીવન અનુસૂચિત જાતિ અને વંચિતોના ઉત્થાન માટે સમર્પિત કરી દીધું.

વર્તમાન સમયમાં સામાજિક સમરસતા

પોતાના સંબોધનના અંતમાં નિતીન પટેલે વર્તમાન સરકારના પ્રયાસોની પણ પ્રશંસા કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે આજે દેશમાં જે એકતા અને ભાઈચારો જોવા મળે છે, તેનું શ્રેય બાબાસાહેબના વિચારોને જાય છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં 'સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ'ના મંત્ર સાથે આજે દેશ આગળ વધી રહ્યો છે. જ્ઞાતિવાદ અને રાજકારણથી ઉપર ઉઠીને આજે સમાજ એક થઈ રહ્યો છે, જે બાબાસાહેબ અને સંત રોહિદાસ જેવા મહાપુરુષોના આશીર્વાદનું પરિણામ છે.

આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત સમાજના અગ્રણીઓ અને યુવાનોએ નિતીન પટેલના આ વક્તવ્યને તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી લીધું હતું. તેમનું આ નિવેદન ફરી એકવાર બાબાસાહેબ આંબેડકરના રાષ્ટ્રનિર્માણમાં યોગદાનને રેખાંકિત કરે છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

NITIN PATEL BABASAHEB AMBEDKAR
NITIN PATEL
BABASAHEB AMBEDKAR
RELIGION CONVERTION
NITIN PATEL BABASAHEB AMBEDKAR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.