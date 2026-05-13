ટેક્નિકલ ખામી સર્જાતા નવસારીમાં નિરમા ગ્રુપના ઉદ્યોગપતિના હેલિકોપ્ટરનું ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ, મોટી દુર્ઘટના ટળી
પાયલોટે સમયસૂચકતા દાખવતા મોટી દુર્ઘટના ટળી, હેલિકોપ્ટરમાં નિરમા કંપનીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર હિરેન્દ્ર પટેલ, ધ્રુવિલ પટેલ અને દેવ પટેલ સહિત અન્ય લોકો સવાર હતા
Published : May 13, 2026 at 9:45 PM IST
નવસારી: નવસારી જિલ્લામાં આજે એક મોટી દુર્ઘટના ટળી હોવાની બાબત સામે આવી છે. ગુજરાતની જાણીતી નિરમા કંપની સાથે જોડાયેલા ઉદ્યોગપતિ પરિવારનું ચાર્ટર્ડ હેલિકોપ્ટર ટેકનિકલ ખામી સર્જાતા ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવા મજબૂર બન્યું હતું. આ ઘટના નવસારી શહેર નજીક આવેલા મરોલી પાસેના ભાઠા ગામ વિસ્તારમાં બની હતી.
માહિતી મુજબ, નિરમા કંપનીના સ્થાપક કરસનભાઈ પટેલના પરિવાર સાથે જોડાયેલા ધ્રુવિલ પટેલ કોઈ કામથી સુરત આવ્યા હતા. ત્યારબાદ તેઓ મુંબઈના જૂહુ જવા માટે ચાર્ટર્ડ હેલિકોપ્ટર દ્વારા રવાના થયા હતા. હેલિકોપ્ટર અમદાવાદથી સુરત થઈ મુંબઈ તરફ જઈ રહ્યું હતું. ઉડાન દરમિયાન અચાનક હેલિકોપ્ટરમાં ટેકનિકલ ખામી સર્જાતા પાયલટે તાત્કાલિક પરિસ્થિતિને સમજી સાવચેતી દાખવી હતી. કેપ્ટન કરણસિંહ દહિયા અને કો-પાયલટ કુલદીપ મહેતાએ ઝડપી નિર્ણય લઈ મરોલી નજીકના મગોબ-ભાઠા ગામ વિસ્તારમાં ONGCના વાલ્વથી અંદાજે 500 મીટર દૂર આવેલા ખુલ્લા મેદાનમાં સુરક્ષિત ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરાવ્યું હતું.
હેલિકોપ્ટરમાં નિરમા કંપનીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર હિરેન્દ્ર પટેલ, ધ્રુવિલ પટેલ અને દેવ પટેલ સહિત અન્ય લોકો સવાર હતા. ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ બાદ તમામ મુસાફરોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. સદનસીબે સમગ્ર ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ કે ઈજા થયાની માહિતી સામે આવી નથી.
ઘટનાની જાણ થતાં જ મરોલી પોલીસ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી અને સમગ્ર મામલે વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર ટેકનિકલ ખામી બાદ તમામ મુસાફરો માર્ગ મારફતે મુંબઈ જવા માટે રવાના થયા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આ ઘટનામાં પાયલટની સમયસૂચકતા અને સમજદારીના કારણે એક મોટો અકસ્માત ટળી ગયો હોવાનું સ્થાનિક લોકોમાં ચર્ચાઈ રહ્યું છે.
