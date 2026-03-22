ધારીમાં 9 સિંહોનું ટોળું લટાર મારતું કેમેરામાં કેદ: ‘સિંહોના ટોળા ન હોય’ની કહેવત ફરી ખોટી પુરવાર
ધારીના આંબરડી સફારી પાર્કની બહાર ખોડિયાર ડેમ જવાના માર્ગ પર એક સાથે 9 સિંહો દેખાતા સ્થાનિકોમાં ભયનો માહોલ.
Published : March 22, 2026 at 9:06 PM IST
અમરેલી: ગીરના આસપાસના વિસ્તારોમાં સિંહોના ટોળા વારંવાર જોવા મળી રહ્યા છે. તાજેતરમાં ધારીના આંબરડી સફારી પાર્કની બહાર નવ સિંહોનું ટોળું કતારબદ્ધ રીતે લટાર મારતું જોવા મળ્યું હતું. આ ઘટનાએ ‘સિંહોના ટોળા ન હોય’ એવી કહેવતને ફરી એકવાર ખોટી પુરવાર કરી છે.
મોડી રાત્રિના સમયે આ સિંહો શિકારની શોધમાં નીકળ્યા હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે. આંબરડી નજીક ખોડિયાર ડેમ જવાના માર્ગ પર આ સિંહોના આંટા ફેરા કેમેરામાં કેદ થતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ હતી.
સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા મુજબ, ગીર જંગલ નજીક હોવાથી ધારી અને આસપાસના વિસ્તારોમાં સિંહોનું આગમન હવે સામાન્ય બની ગયું છે. ઘણી વખત એકલદોકલ નહીં પરંતુ ટોળામાં સિંહો દેખાતા હોવાના બનાવો સામે આવી રહ્યા છે, જે વન્યપ્રાણીઓના વર્તનમાં બદલાવ તરફ સંકેત આપે છે.
આ ઘટના વન વિભાગ માટે પણ મહત્વપૂર્ણ બની છે, કારણ કે સિંહોના આવા જૂથો ગામડાંઓ અને રોડ નજીક દેખાવા લાગ્યા છે. પરિણામે માનવ અને પ્રાણીઓ વચ્ચેના સંઘર્ષની શક્યતા વધી જાય છે.
વન વિભાગના ડીસીએફ યાદવે જણાવ્યું હતું કે ધારી તથા આસપાસના વિસ્તારોમાં વન વિભાગનું નિયમિત પેટ્રોલિંગ થઈ રહ્યું છે. આ વિસ્તારમાં સિંહોની સંખ્યા વધુ હોવાથી તંત્ર દ્વારા ધારી-ગીર પૂર્વના તમામ સિંહો પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે અને સતત પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
વન વિભાગ દ્વારા સ્થાનિક લોકોને સાવચેતી રાખવા અપીલ કરવામાં આવી છે. આ સમગ્ર ઘટનાએ ફરી એકવાર સાબિત કર્યું છે કે ગીરના સિંહો હવે માત્ર જંગલ સુધી મર્યાદિત નથી, પરંતુ આસપાસના વિસ્તારોમાં પણ તેમનો વ્યાપ વધતો જઈ રહ્યો છે.
અમરેલીમાં સિંહબાળ સાથે સિંહની રસ્તા પર લટાર
ગીર ગઢડા તાલુકાના વેળાકોટ-ધ્રાબાવડ ગામ વચ્ચે આજે ધોળા દિવસે સિંહણ પોતાના બાળ સાથે રોડ પર જોવા મળતા ભયનો માહોલ સર્જાયો હતો. અચાનક રોડ પર બે સિંહણ બાળ સાથે લટાર મારતી નજરે પડતા વાહનચાલકો ગભરાઈ ગયા હતા અને તરત જ પોતાના વાહનો રોકી દીધા હતા.જેનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે.
ઘટનાના સમયે કેટલાક લોકો સુરક્ષિત અંતર જાળવીને આ દૃશ્ય નિહાળતા જોવા મળ્યા હતા. ગીર વિસ્તારમાં બે દિવસ પહેલા પડેલા કમોસમી વરસાદ બાદ વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી છે, જેના કારણે વન્ય પ્રાણીઓ વધુ સક્રિય બન્યા હોવાનું માનવામાં આવે છે. આવી પરિસ્થિતિમાં સિંહણ પોતાના બાળ સાથે નિર્ભય રીતે રોડ પર ફરતી જોવા મળી હતી. બે સિંહણ અને તેનું બાળ થોડો સમય રોડ પર રોકાયા બાદ શાંતિપૂર્ણ રીતે રોડ પાર કરી નજીકના ખેતરો તરફ નીકળી ગયા હતા. ત્યારબાદ જ વાહન વ્યવહાર ફરી શરૂ થયો હતો.
