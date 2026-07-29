ડેડીયાપાડાનો નિનાઈ ધોધ જીવંત થયો, પ્રવાસીઓ માટે પ્રતિબંધ
સતત વરસાદ અને વધતા પ્રવાહને ધ્યાનમાં રાખી સુરક્ષા માટે જિલ્લાના તમામ ધોધો પર પ્રવાસીઓના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ.
Published : July 29, 2026 at 10:01 AM IST
નર્મદા: જિલ્લાના ડેડીયાપાડા તાલુકાના જંગલ વિસ્તારમાં આવેલો પ્રસિદ્ધ નિનાઈ ધોધ ચોમાસાના વરસાદી પાણીના પ્રવાહથી ફરી એકવાર એક્ટિવ બન્યો છે. શૂલપાણેશ્વર અભયારણ્યની હરિયાળી વચ્ચે ધોધના મનમોહક દૃશ્યો પ્રવાસીઓને આકર્ષી રહ્યા છે.
નર્મદા જિલ્લામાં ચોમાસું હવે જોર પકડતાં ડેડીયાપાડા અને સાગબારા તાલુકામાં અંદાજે 60 ટકા જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે. વરસાદના કારણે જંગલો અને કુદરતી સ્થળોએ ફરી એકવાર હરિયાળી છવાઈ ગઈ છે.
જોકે સતત વરસાદ અને પાણીના વધતા પ્રવાહને ધ્યાનમાં રાખીને સુરક્ષાના ભાગરૂપે નર્મદા જિલ્લાના તમામ ધોધો પર પ્રવાસીઓના પ્રવેશ પર હાલ પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે.
ચોમાસાની મેહરબાનીથી નર્મદા જિલ્લાના અનેક નદી-નાળા અને ધોધો પણ સજીવન બની ગયા છે, જેના કારણે સમગ્ર વિસ્તારમાં કુદરતી સૌંદર્ય ખીલી ઉઠ્યું છે.
પ્રશાસને લોકોને અપીલ કરી છે કે પ્રતિબંધિત વિસ્તારોમાં ન જાય અને પોતાની તથા પરિવારની સુરક્ષાને પ્રાથમિકતા આપે.
નર્મદા જિલ્લાનો અંદાજે 43 ટકા વિસ્તાર ઘન જંગલોથી આવરાયેલો હોવાથી ચોમાસા દરમિયાન અહીંનું કુદરતી સૌંદર્ય સોળે કળાએ ખીલી ઊઠે છે. નિનાઈ ધોધ, ઝરવાણી, શૂલપાણેશ્વર અભયારણ્ય સહિતના અનેક પ્રાકૃતિક સ્થળો દર વર્ષે મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓને આકર્ષે છે.
પ્રવાસનને કારણે સ્થાનિક આદિવાસી પરિવારોને રોજગારી મળે છે. હોટલ, હોમસ્ટે, વાહન વ્યવહાર, ખાણી-પીણીની દુકાનો તેમજ સ્થાનિક હસ્તકલાના વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા અનેક લોકોની આવક પ્રવાસીઓ પર નિર્ભર રહે છે.
હાલ ભારે વરસાદ અને સુરક્ષાના કારણોસર જિલ્લાના તમામ ધોધો અને કેટલાક પ્રવાસન સ્થળો પર પ્રવાસીઓના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. જેના કારણે સ્થાનિક વેપારીઓ અને આદિવાસી પરિવારો આશા રાખી રહ્યા છે કે હવામાન સામાન્ય બનતાં જ પ્રતિબંધ હટાવવામાં આવશે.
બીજી તરફ પ્રવાસીઓ પણ આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે કે પ્રતિબંધ દૂર થાય અને તેઓ ફરી એકવાર નર્મદાના મનમોહક ધોધો, હરિયાળા જંગલો અને કુદરતી સૌંદર્યનો આનંદ માણી શકે. હાલમાં પ્રશાસન દ્વારા લોકોને સલામતીને પ્રાથમિકતા આપવા અને પ્રતિબંધનું પાલન કરવા અપીલ કરવામાં આવી રહી છે.
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