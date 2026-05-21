નિકોલ જ્વેલર્સ ચોરી કેસ : મયુર માળીના 5 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર, સોનાની શોધમાં રાજસ્થાન જશે પોલીસ

પોલીસ તપાસમાં ખુલ્યું છે કે, ચોરી કરાયેલા કેટલાક દાગીના માણેકચોકમાં વેચી દેવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે મોટા પ્રમાણમાં સોનાના દાગીના રાજસ્થાનમાં દાટી દેવાયા છે (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 21, 2026 at 5:17 PM IST

અમદાવાદ: નિકોલમાં થયેલી 1.66 કરોડ રૂપિયાના દાગીનાની ચોરીના કેસમાં હવે એક પછી એક ચોંકાવનારા ખુલાસા સામે આવી રહ્યા છે. જ્વેલર્સ શોરૂમમાં કામ કરતી સેલ્સગર્લ હર્ષિદા શેટ્ટીએ પોતાના પ્રેમી મયુર માળી માટે જ આ સમગ્ર ચોરીને અંજામ આપ્યો હોવાનું તપાસમાં બહાર આવ્યું છે. આ કેસમાં નિકોલ પોલીસે આરોપી મયુર માળીને ગ્રામ્ય કોર્ટમાં રજૂ કર્યો હતો. તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું છે કે હર્ષિદાએ શોરૂમમાંથી દાગીના ચોરી કર્યા બાદ તેને છુપાવવા, વેચાણ કરવા અને પુરાવા નષ્ટ કરવા માટે મયુરે સક્રિય મદદગારી કરી હતી.

પોલીસ તપાસમાં ખુલ્યું છે કે ચોરી કરાયેલા કેટલાક દાગીના અમદાવાદ અને માણેકચોક વિસ્તારમાં વેચી દેવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે મોટા પ્રમાણમાં સોનાના દાગીના રાજસ્થાનમાં દાટી દેવાયા હોવાની માહિતી મળી છે. આ મામલે હવે ગુજરાત પોલીસ આરોપી મયુરને લઈને ઉદયપુર અને રાજસ્થાનના અન્ય વિસ્તારોમાં તપાસ માટે જવાની તૈયારીમાં છે.

કોર્ટમાં સરકારી વકીલ તુષાર.એલ.બારોટે દલીલ કરતાં જણાવ્યું હતું કે, આરોપી પાસેથી હજુ મહત્વની માહિતી મેળવવાની બાકી છે. ખાસ કરીને અંદાજે 800 ગ્રામ સોનાના દાગીના ક્યાં છુપાવવામાં આવ્યા છે, કોને વેચાયા છે અને તેમાં અન્ય કોઈ વ્યક્તિ સંડોવાયેલ છે કે નહીં તે દિશામાં તપાસ જરૂરી છે. સરકારી વકીલે કોર્ટ સમક્ષ એવો પણ ઉલ્લેખ કર્યો કે “ચોરના ઘરે ચોરી” જેવી કહેવત આ કેસમાં સાચી સાબિત થાય છે કારણ કે વિશ્વાસપૂર્વક કામ પર રાખવામાં આવેલી યુવતીએ જ શો રૂમને મોટું નુકસાન પહોંચાડ્યું છે.

તપાસમાં વધુ એક રસપ્રદ વિગત સામે આવી છે કે, જ્યારે આરોપી હર્ષિદા શેટ્ટી દિલ્હી ખાતે ફરવા અને ન્હાવા ગઈ હતી ત્યારે તેનો પ્રેમી મયુર સોનાના દાગીના લઈને રાજસ્થાન તરફ રવાના થયો હતો. જેથી બંનેએ પૂર્વયોજિત ષડયંત્ર રચ્યું હોવાની પોલીસને શંકા વધુ મજબૂત બની છે. તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું છે કે આરોપી મયુર માળી અગાઉ પણ રૂપિયા 56 લાખની છેતરપિંડીના ગુનામાં સંડોવાયેલો રહી ચૂક્યો છે. જેથી પોલીસે હવે તેની જૂની ક્રિમિનલ હિસ્ટ્રી અને સંપર્કોની પણ તપાસ શરૂ કરી છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે આ પહેલા કોર્ટે હર્ષિદા શેટ્ટીના 4 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા હતા. ત્યારબાદ પોલીસે મયુર માળીના વધુ પૂછપરછ અને રાજસ્થાનમાં રિકવરી માટે 5 દિવસના રિમાન્ડની માંગણી કરી હતી, જેને ગ્રામ્ય કોર્ટે મંજૂરી આપી છે. તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું છે કે આરોપી મયુર માળી અગાઉ પણ રૂપિયા 56 લાખની છેતરપિંડીના ગુનામાં સંડોવાયેલો રહી ચૂક્યો છે. જેથી પોલીસે હવે તેની જૂની ક્રિમિનલ હિસ્ટ્રી અને સંપર્કોની પણ તપાસ શરૂ કરી છે.

