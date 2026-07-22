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કુડાસણ વિસ્તારમાં નાઈટ ડ્રાઈવ: સ્વચ્છતા, ટ્રાફિક વ્યવસ્થા અને દબાણો સામે કડક કાર્યવાહી

આ અભિયાન અંતર્ગત ૨૦ જુલાઈના રોજ કુડાસણ ખાતે કંસાર હોટલથી લેન્ડમાર્ક તરફના માર્ગ પર સંયુક્ત કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.

કુડાસણ વિસ્તારમાં નાઈટ ડ્રાઈવ: સ્વચ્છતા, ટ્રાફિક વ્યવસ્થા અને દબાણો સામે કડક કાર્યવાહી
કુડાસણ વિસ્તારમાં નાઈટ ડ્રાઈવ: સ્વચ્છતા, ટ્રાફિક વ્યવસ્થા અને દબાણો સામે કડક કાર્યવાહી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 22, 2026 at 8:42 PM IST

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ગાંધીનગર: ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા કુડાસણના વિવિધ વ્યાવસાયિક તેમજ ભીડવાળા વિસ્તારોમાં દબાણ પ્રવૃત્તિઓ, ટ્રાફિક સમસ્યાઓ અને સ્વચ્છતા સંબંધિત પ્રશ્નોના અસરકારક નિવારણ માટે ૯ જુલાઈથી વિશેષ નાઈટ ડ્રાઈવ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

આ અભિયાન અંતર્ગત ૨૦ જુલાઈના રોજ કુડાસણ ખાતે કંસાર હોટલથી લેન્ડમાર્ક તરફના માર્ગ પર સંયુક્ત કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.

ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની સેનિટેશન શાખા, ટાઉન પ્લાનિંગ શાખા, એસ્ટેટ શાખાના અધિકારીઓ તથા તેમની ટીમો સાથે ટ્રાફિક પોલીસ પણ જોડાઈ હતી. ડ્રાઈવ દરમિયાન સુપ્રીમ કોર્ટના Solid Waste Management Rules, 2016ના અમલ માટે બિલ્ડિંગ મેનેજમેન્ટ તથા તમામ વ્યાવસાયિક એકમોને સ્વચ્છતા જાળવવા અને કચરાના નિયત ચાર પ્રકારમાં વર્ગીકરણ કરવા માટે ચાર અલગ-અલગ ડસ્ટબિન રાખવાની સૂચના આપવામાં આવી હતી.

કુડાસણ વિસ્તારમાં નાઈટ ડ્રાઈવ: સ્વચ્છતા, ટ્રાફિક વ્યવસ્થા અને દબાણો સામે કડક કાર્યવાહી
કુડાસણ વિસ્તારમાં નાઈટ ડ્રાઈવ: સ્વચ્છતા, ટ્રાફિક વ્યવસ્થા અને દબાણો સામે કડક કાર્યવાહી (ETV Bharat Gujarat)

ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાના સ્વચ્છતા સંબંધિત બાયલોઝના ભંગ બદલ ગંદકી ફેલાવવી, સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ કરવો, રેડ સ્પોટ ઊભું કરવું તથા કચરાનું યોગ્ય વર્ગીકરણ ન કરવા જેવા વિવિધ ગુનાઓ માટે કુલ ૧૮ વ્યક્તિઓ/એકમો પાસેથી રૂ. ૧૮,૨૦૦નો વહીવટી ચાર્જ વસૂલ કરવામાં આવ્યો હતો.

એસ્ટેટ તથા ટાઉન પ્લાનિંગ શાખા દ્વારા તમામ વ્યાવસાયિક એકમોને બેઝમેન્ટ પાર્કિંગ માટે જરૂરી સાઇનેજ લગાવવા, સક્ષમ સુરક્ષા કર્મચારીઓની નિમણૂક કરીને તમામ વાહનોને માત્ર નિર્ધારિત પાર્કિંગમાં જ પાર્ક થાય તેની વ્યવસ્થા સુનિશ્ચિત કરવા સૂચના આપવામાં આવી હતી. માર્ગ પર ઉભા કરવામાં આવેલા ગેરકાયદેસર પાર્કિંગનો તાત્કાલિક નિકાલ કરવા અને પાર્કિંગના નિયમ મુજબ ઉપયોગ કરવા જણાવવામાં આવ્યું હતું.

દબાણ શાખા દ્વારા માર્ગ પરના ગેરકાયદેસર દબાણો દૂર કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા આડેધડ પાર્કિંગ તથા ટ્રાફિક નિયમોના ભંગ બદલ કુલ ૧૮ વાહનચાલકો સામે રૂ. ૧૨,૦૦૦ના ઈ-મેમો ઇસ્યુ કરવામાં આવ્યા હતા.

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ACTION AGAINST CLEANLINESS
ACTION AGAINST TRAFFIC MANAGEMENT
KUDASAN AREA STRICT ACTION
KUDASAN AREA
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