NID ગાંધીનગરના નવનિર્મિત ઈન્ક્યુબેશન એન્ડ ઈનોવેશન સેન્ટરના ઉદઘાટન પર બોલ્યા અમિત શાહ, 'ડિઝાઇન દરેક ક્ષેત્રમાં મહત્વપૂર્ણ'
અમિત શાહે સૂચવ્યું કે, ક્રિકેટમાં IPLની જેમ ડિઝાઇન ક્ષેત્રની પ્રતિભાને આર્થિક અને વ્યાવસાયિક મંચ પૂરું પાડવા માટે NIDમાં એક નવો વિભાગ શરૂ કરવો જોઈએ
Published : May 17, 2026 at 6:10 PM IST
ગાંધીનગર: National Institute of Design (NID), ગાંધીનગર ખાતે નવા નિર્મિત ‘ઇન્ક્યુબેશન એન્ડ ઇનોવેશન સેન્ટર’નું ઉદ્ઘાટન કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી અમિત શાહ દ્વારા કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંદે કેન્દ્રીય વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રી પીયૂય ગોયલ, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, રાજ્ય ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી અને રાજ્ય ભાજપ અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્મા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
સેન્ટરનું ઉદ્ઘાટન કર્યા બાદ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે NIDના ગાંધીનગર કેમ્પસની મુલાકાત પણ લીધી. તેમણે સમગ્ર NID ટીમ, પ્રોફેસરો અને વિદ્યાર્થીઓને, જે દેશના ભવિષ્યનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવી. તેમણે જણાવ્યું કે NID દેશની અગ્રણી સંસ્થા છે, જે સર્જનાત્મકતા, નવીનતા અને ઉદ્યોગસાહસિકતાને એક જ મંચ પર જોડે છે.
1961માં અમદાવાદ ખાતે NIDની સ્થાપના પાછળના ઐતિહાસિક હેતુ વિશે વાત કરતાં અમિત શાહે જણાવ્યું કે સામાન્ય રીતે ગુજરાતીઓ વેપાર અને વાણિજ્ય માટે જાણીતા છે, પરંતુ ગુજરાતમાં NID સ્થાપવાનો હેતુ દરેક વ્યક્તિમાં રહેલી ડિઝાઇન પ્રતિભા અને સર્જનાત્મકતાને મજબૂત મંચ પૂરું પાડવાનો અને તેને સમાજ સમક્ષ લાવવાનો હતો. તેમણે ઉમેર્યું કે ડિઝાઇન માત્ર કલા અથવા આકર્ષક રજૂઆત સુધી મર્યાદિત નથી, પરંતુ જગ્યાનો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ અને જાહેર સુવિધાઓમાં સુધારો કરવાનું વિજ્ઞાન પણ છે.
ક્રિકેટનો ઉલ્લેખ કરતાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીએ યાદ કર્યું કે ભૂતકાળમાં સુનિલ ગવાસ્કર જેવા દિગ્ગજ ખેલાડીઓને પણ ટેસ્ટ મેચ માટે ખૂબ ઓછી રકમ મળતી હતી, જેના કારણે માતા-પિતા બાળકોને ક્રિકેટ અપનાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરતા નહોતા. જોકે, IPL શરૂ થયા બાદ ક્રિકેટ એક મજબૂત કારકિર્દી વિકલ્પ તરીકે ઉભરી આવ્યું. તેમણે જણાવ્યું કે ડિઝાઇન ક્ષેત્ર અને NIDમાં પણ આવી જ વ્યાવસાયિક તકો ઊભી કરવાની જરૂર છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે પ્રતિભાશાળી ડિઝાઇનરોને યોગ્ય મંચ અને યોગ્ય વેતન મળવું જોઈએ જેથી મધ્યમવર્ગીય યુવાનો આત્મવિશ્વાસપૂર્વક ડિઝાઇનને કારકિર્દી તરીકે પસંદ કરી શકે.
સંસ્થામાં યોજાયેલા પ્રદર્શન દરમિયાન કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીએ ભારતીય ડિઝાઇનર નીતિન બોઝ દ્વારા ડિઝાઇન કરાયેલા વાહનોનો ઉલ્લેખ કરીને જણાવ્યું કે, ભારતમાં પ્રતિભાની કોઈ અછત નથી. તેમણે ઉમેર્યું કે જો આ જ ડિઝાઇન કોઈ જાપાનીઝ ડિઝાઇનરે બનાવી હોત તો તેને વૈશ્વિક સ્તરે ઘણી વધુ ઓળખ મળી હોત. આ ખામીને દૂર કરવા માટે તેમણે સૂચન કર્યું કે NIDએ નિષ્ણાતો સાથે એક અલગ વિભાગ સ્થાપવો જોઈએ, જે ડિઝાઇનરોના કામને વ્યાવસાયિક રૂપ આપી શકે અને વિદ્યાર્થીઓને યોગ્ય મંચ પૂરો પાડી શકે.
1982માં પાટણની મુલાકાતને યાદ કરતાં અમિત શાહે પ્રખ્યાત Patan Patola ડિઝાઇનમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલા વૈજ્ઞાનિક અભિગમ અને રંગ સંયોજનની પ્રશંસા કરી અને તેને ભારતની સમૃદ્ધ વારસાનો ભાગ ગણાવ્યો. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે આજે ડિઝાઇનનો વ્યાપ સમાજના દરેક ક્ષેત્રમાં વધવો જોઈએ — મોટા ઔદ્યોગિક પાર્કોથી લઈને સેમિકન્ડક્ટર અને ચિપ ડિઝાઇન જેવા હાઈ-ટેક ક્ષેત્રો સુધી — કારણ કે દરેક ક્ષેત્રમાં ડિઝાઇન મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે.
