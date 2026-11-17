મારુતિ સુઝુકીના ડિઝાઇન એક્સાથોનમાં NIDના વિદ્યાર્થીઓનો ડંકો, અમદાવાદના જયેન્દ્ર સિંહ તોમર ફર્સ્ટ રનર-અપ
NID અમદાવાદના વિદ્યાર્થીઓએ મારુતિ ડિઝાઇનએક્સાથોન 2026માં મેળવ્યા ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ રનર-અપ, માણસ અને પાલતુ પ્રાણી સાથે માઇક્રો-એડવેન્ચર કરી શકે તેવા વાહનની ડિઝાઇન રજૂ કરી.
Published : November 17, 2026 at 8:40 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદની નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ડિઝાઇન (NID)ના વિદ્યાર્થીઓએ ઓટોમોબાઇલ ડિઝાઇન ક્ષેત્રે રાષ્ટ્રીય સ્તરે ગુજરાતનું ગૌરવ વધાર્યું છે. મારુતિ સુઝુકી દ્વારા આયોજિત પ્રતિષ્ઠિત 'ડિઝાઇનએક્સાથોન 2026'ની બીજી આવૃત્તિમાં NIDના વિદ્યાર્થીઓએ શાનદાર પ્રદર્શન કરીને ફર્સ્ટ રનર-અપ અને સેકન્ડ રનર-અપ એમ બંને મહત્વપૂર્ણ સ્થાન હાંસલ કર્યા છે.
આ સ્પર્ધામાં દેશ-વિદેશની 70થી વધુ ડિઝાઇન સંસ્થાઓના 450થી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો. સ્પર્ધાનો વિષય વર્ષ 2036માં જનરેશન Z અને જનરેશન આલ્ફાની પસંદગી અને જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને ભવિષ્યનું આઇકોનિક વાહન ડિઝાઇન કરવાનો હતો.
માણસ અને પાલતુ પ્રાણી માટે અનોખા વાહનની પરિકલ્પના
NID અમદાવાદના ટ્રાન્સપોર્ટેશન એન્ડ ઓટોમોબાઇલ ડિઝાઇનના અંતિમ વર્ષના વિદ્યાર્થી જયેન્દ્ર સિંહ તોમરે 'MILO – અ માઇક્રો-એક્સપ્લોરર ફોર હ્યુમન્સ એન્ડ પેટ્સ' પ્રોજેક્ટ માટે ફર્સ્ટ રનર-અપનો ખિતાબ મેળવ્યો છે. મૂળ ઇન્દોરના જયેન્દ્રને નાનપણથી જ કાર અને બાઇકના સ્કેચ બનાવવાનો શોખ રહ્યો છે. પોતાના પ્રોજેક્ટ અંગે વાત કરતાં જયેન્દ્રએ જણાવ્યું હતું કે, સ્પર્ધામાં આગામી પેઢી માટે વાહન ડિઝાઇન કરવાનો વિષય આપવામાં આવ્યો હતો. જોકે, તેમણે સામાન્ય વિચારથી અલગ દિશામાં જઈને માણસ અને તેના પાલતુ પ્રાણીને એક પરિવાર તરીકે ધ્યાનમાં રાખીને વાહનની ડિઝાઇન તૈયાર કરી હતી. આ વાહન દ્વારા માણસ પોતાના પાલતુ પ્રાણી સાથે મુસાફરી કરી શકે અને બંને સાથે મળીને નાના સાહસિક પ્રવાસો એટલે કે માઇક્રો-એડવેન્ચરનો અનુભવ માણી શકે તેવી કલ્પના રજૂ કરવામાં આવી છે.
₹1.5 લાખનું ઇનામ અને છ મહિનાની ઇન્ટર્નશિપ
જયેન્દ્ર સિંહ તોમરે જણાવ્યું હતું કે, મારુતિ ડિઝાઇનએક્સાથોનમાં NIDનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાની તક તેમના માટે અદ્ભુત અનુભવ રહી હતી. આ સ્પર્ધામાં ફર્સ્ટ રનર-અપ બનવાની સાથે તેમને ₹1.5 લાખનું રોકડ ઇનામ અને મારુતિ સુઝુકીના ઇન્ડિયા ડિઝાઇન સ્ટુડિયોમાં છ મહિનાની ઇન્ટર્નશિપ કરવાની તક મળી છે. આ સફળતા માટે તેમણે પોતાના પરિવાર, મિત્રો અને પ્રોફેસરોનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. સ્પર્ધામાં પસંદ થયેલી ટોપ-10 ટીમોએ ગુરુગ્રામ સ્થિત ઇન્ડિયા ડિઝાઇન સ્ટુડિયોમાં યોજાયેલા ગ્રાન્ડ ફિનાલે દરમિયાન 1:8 સ્કેલના પ્રોટોટાઇપ મોડલ રજૂ કર્યા હતા.
જીવનશૈલી અને સામાજિક જોડાણ પર આધારિત ડિઝાઇન
NIDના બીજા વિદ્યાર્થી રાહુલ એસ. નાયરે 'RE_OUTE – મોબિલિટી એઝ એન એક્સટેન્શન ઓફ લાઇફસ્ટાઇલ' પ્રોજેક્ટ માટે સેકન્ડ રનર-અપનું સ્થાન મેળવ્યું છે. મૂળ કેરળના રાહુલે અગાઉની આવૃત્તિમાં ટોપ-25માં સ્થાન મેળવ્યું હતું. આ વખતે તેમણે વાહનને માત્ર એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે પહોંચવાનું સાધન નહીં, પરંતુ વ્યક્તિની જીવનશૈલી, સર્જનાત્મકતા અને સામાજિક જોડાણના વિસ્તરણ તરીકે રજૂ કર્યું હતું. સ્પર્ધામાં ટોચની ત્રણ ટીમોને અનુક્રમે ₹2 લાખ, ₹1.5 લાખ અને ₹1 લાખના રોકડ પુરસ્કાર ઉપરાંત મારુતિ સુઝુકીના ઇન્ડિયા ડિઝાઇન સ્ટુડિયોમાં છ મહિનાની ઇન્ટર્નશિપની તક આપવામાં આવી છે.
અર્થપૂર્ણ ઉકેલો આપતા ડિઝાઇનર્સ તૈયાર કરવાનો ઉદ્દેશ્ય
આ સિદ્ધિ અંગે NID ગાંધીનગરના ટ્રાન્સપોર્ટેશન એન્ડ ઓટોમોબાઇલ ડિઝાઇનના ડિસિપ્લિન લીડ નમિત શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, સંસ્થાનો ઉદ્દેશ્ય માત્ર ઉદ્યોગ માટે વિદ્યાર્થીઓ તૈયાર કરવાનો નથી, પરંતુ લોકોની બદલાતી જરૂરિયાતોને સમજીને અર્થપૂર્ણ ઉકેલો આપી શકે તેવા સંવેદનશીલ ડિઝાઇનર્સ તૈયાર કરવાનો છે. ઉદ્યોગ અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ વચ્ચેનો સહયોગ વિદ્યાર્થીઓને વાસ્તવિક પડકારોનો સામનો કરવાની તક અને પ્રેરણા આપે છે.
આ પણ વાંચો...