AQIS ઓનલાઈન રેડિકલાઈઝેશન કેસ: ગુજરાતમાં અલ-કાયદા સાથે સંકળાયેલા 5 આરોપીઓ સામે NIAની ચાર્જશીટ

આ આરોપીઓ સોશિયલ મીડિયા મારફતે ભોળા અને સંવેદનશીલ યુવાઓને ગેરમાર્ગે દોરી આતંકી વિચારધારામાં ધકેલવાનો પ્રયાસ કરતા હતા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 22, 2026 at 5:34 PM IST

અમદાવાદ: નેશનલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સી (NIA)એ ગુજરાત AQIS (Al-Qaeda in Indian Subcontinent) ઓનલાઈન રેડિકલાઈઝેશન કેસમાં મોટી કાર્યવાહી કરી છે. અલ-કાયદા સાથે સંકળાયેલા પાંચ આરોપીઓ સામે NIA કોર્ટમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી છે. આ આરોપીઓ સોશિયલ મીડિયા મારફતે ભોળા અને સંવેદનશીલ યુવાઓને ગેરમાર્ગે દોરી આતંકી વિચારધારામાં ધકેલવાનો પ્રયાસ કરતા હતા.

કેસમાં NIAની તપાસમાં ખુલ્યું છે કે પ્રતિબંધિત આતંકી સંગઠન AQIS દ્વારા ભારત વિરોધી અને અતિરેકવાદી વિચારધારાનો ઓનલાઈન પ્રચાર કરવામાં આવી રહ્યો હતો. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ્સનો ઉપયોગ કરીને યુવાઓને રેડિકલ બનાવવાની, જિહાદ માટે ઉશ્કેરવાની અને લોકશાહી રીતે ચૂંટાયેલી ભારતીય સરકાર સામે સશસ્ત્ર બળવો કરવા પ્રેરણા આપવામાં આવતી હતી. આ તપાસ શરૂઆતમાં ATS ગુજરાત દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી હતી, જે બાદમાં NIAએ સંભાળી લીધી.

આરોપીઓ કોણ છે?

  • મોહમ્મદ ફરદીન (અમદાવાદ)
  • કુરેશી સેફુલ્લા (મોડાસા, ગુજરાત)
  • મોહમ્મદ ફૈક ( દિલ્હી)
  • ઝીશાન અલી (નોઇડા, ઉત્તર પ્રદેશ)
  • શમા પરવીન (બેંગલુરુ, કર્ણાટક)

આરોપીઓ સામે શું ગુનો નોંધાયો?
NIA વતી વકીલ મુકેશ કાપડિયાએ આ અંગે માહિતી આપી હતી. જે મુજબ NIAએ તમામ આરોપીઓ સામે UAPA એક્ટ, BNS એક્ટ અને આર્મ્સ એક્ટની વિવિધ ગંભીર કલમો હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે. આરોપ છે કે તેમણે પ્રતિબંધિત આતંકી સંગઠન AQISના વિચારોનું પ્રચાર, સમર્થન અને પ્રસાર કર્યો હતો તથા આતંકી પ્રવૃત્તિઓ માટે માનસિક જમીન તૈયાર કરી હતી.

તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપીઓએ ઇન્સ્ટાગ્રામ, ટેલિગ્રામ અને અન્ય સોશિયલ મીડિયા માધ્યમોનો ઉપયોગ કરીને ઉશ્કેરણીજનક વીડિયો, ઓડિયો, ફોટોગ્રાફ્સ અને લખાણ પોસ્ટ કર્યા હતા. આ પોસ્ટ્સ દ્વારા જિહાદ, ગઝવા-એ-હિંદ, ખિલાફતની સ્થાપના અને શરિયત કાયદાની વકાયત કરવામાં આવી હતી. તેઓ લોકશાહી સરકાર વિરુદ્ધ હિંસક બળવો કરવા ખુલ્લેઆમ અપીલ કરતા હતા.

NIAના તારણ મુજબ જૂના દિલ્હીના રહેવાસી મોહમ્મદ ફૈક આ સમગ્ર સાજિશમાં મુખ્ય ભૂમિકામાં હતો. તેણે AQIS અને જૈસ-એ-મોહમ્મદ જેવા પ્રતિબંધિત આતંકી સંગઠનોના નેતાઓની વિચારધારા પ્રસારિત કરતી સામગ્રી સોશિયલ મીડિયા અને ખાસ બનાવેલા ગ્રુપ્સ મારફતે ફેલાવી હતી. તે અન્ય આરોપીઓ સાથે મળીને અતિરેકવાદી વિચારધારાને વ્યાપક રીતે ફેલાવવાની સાજિશમાં સામેલ હતો.

ATS ગુજરાતની તપાસ દરમિયાન કાગળ અને ડિજિટલ સ્વરૂપમાં મોટી માત્રામાં આપત્તિજનક સામગ્રી જપ્ત કરવામાં આવી હતી. પાંચમાંથી બે આરોપીઓ પાસેથી સેમી-ઓટોમેટિક પિસ્તોલ, કારતૂસો અને તલવાર જેવા ઘાતક હથિયારો પણ કબ્જે કરાયા હતા. NIAએ ડિજિટલ ફૂટપ્રિન્ટ્સ ટ્રેસ કરીને પુરાવાઓને વધુ મજબૂત બનાવ્યા છે.

તપાસમાં વધુમાં જાણવા મળ્યું કે, બેંગલુરુની શમા પરવીન AQISના વીડિયો પ્રસારિત કરતી હતી અને અતિરેકવાદી ગ્રુપ્સમાં સક્રિય હતી. તે પાકિસ્તાની નાગરિક સુમેર અલી સાથે નિયમિત સંપર્કમાં હતી અને તેને સ્ક્રીનશોટ્સ તથા પ્રતિબંધિત સાહિત્ય મોકલતી હતી. તેના મોબાઇલમાંથી અતિરેકવાદી પુસ્તકો, વીડિયો અને પાકિસ્તાની સંપર્ક નંબરો મળી આવ્યા છે.

NIAએ તમામ પાંચ આરોપીઓ સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે અને કેસની વધુ તપાસ હજુ ચાલુ છે. NIA નું કહેવું છે કે ઓનલાઈન રેડિકલાઈઝેશન દ્વારા યુવાનોને આતંકવાદ તરફ દોરવાના નેટવર્કને સંપૂર્ણ રીતે ઉખેડી ફેંકવા તપાસ વધુ વિસ્તૃત કરવામાં આવશે.આ કેસ ફરી એકવાર સાબિત કરે છે કે ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ્સ દ્વારા ફેલાતી અતિરેકવાદી વિચારધારા રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટે ગંભીર ખતરો છે. NIA અને ATSની સંયુક્ત કાર્યવાહીથી આવા નેટવર્ક્સ સામે કડક સંદેશ આપવામાં આવ્યો છે કે આતંકવાદ અને તેની વિચારધારાને કોઈપણ રીતે સહન કરવામાં નહીં આવે.

