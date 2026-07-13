ખેડૂતોના વધારેલા વળતર સામે NHSRCL હાઈકોર્ટમાં, કહ્યું- પ્રોજેક્ટ પર પડશે ₹40 હજાર કરોડનો બોજ
અરજીમાં NHSRCLએ લેન્ડ એક્વિઝિશન, રિહેબિલિટેશન એન્ડ રિસેટલમેન્ટ (LARR) ઓથોરિટીના તે આદેશને પડકાર્યો છે, જેમાં ખેડૂતોને જમીન માટે વધુ વળતર ચૂકવવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો હતો.
Published : July 13, 2026 at 6:03 PM IST
અમદાવાદ: મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટને લઈને જમીન વળતરનો મુદ્દો હવે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં પહોંચ્યો છે. નેશનલ હાઈ સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (NHSRCL)એ ખેડૂતોને આપવામાં આવેલા વધારાના જમીન વળતર સામે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અપીલ દાખલ કરી છે.
અરજીમાં NHSRCLએ લેન્ડ એક્વિઝિશન, રિહેબિલિટેશન એન્ડ રિસેટલમેન્ટ (LARR) ઓથોરિટીના તે આદેશને પડકાર્યો છે, જેમાં ખેડૂતોને જમીન માટે વધુ વળતર ચૂકવવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો હતો. કોર્પોરેશનનો દાવો છે કે જો આ નિર્ણય યથાવત્ રહેશે તો સમગ્ર મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ પર અંદાજે ₹40 હજાર કરોડનો વધારાનો આર્થિક બોજ પડશે.
અરજીમાં વધુમાં દલીલ કરવામાં આવી છે કે, વળતર નક્કી કરતી વખતે LARR ઓથોરિટીએ કાયદા મુજબના યોગ્ય માપદંડો અપનાવ્યા નથી અને બજાર મૂલ્યના મૂલ્યાંકનમાં પણ ગંભીર ત્રુટિઓ રહી છે. પરિણામે ખેડૂતોને મંજૂર કરાયેલું વળતર કાયદેસર રીતે ટકી શકે તેમ નથી.
અરજદાર NHSRCL તરફથી વકીલ અનિરુદ્ધ સૂચકે જણાવ્યું હતું કે, LARR ઓથોરિટીએ વળતર નક્કી કરતી વખતે કાયદાની જોગવાઈઓ અને સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ધારિત સિદ્ધાંતોને યોગ્ય રીતે અનુસર્યા નથી. જો આ આદેશ અમલમાં રહેશે તો માત્ર આ કેસમાં જ નહીં પરંતુ સમગ્ર બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટની જમીન સંપાદન પ્રક્રિયામાં પણ વ્યાપક નાણાકીય અસર પડશે. તેથી હાઈકોર્ટ આ મામલે હસ્તક્ષેપ કરે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે. આ સમગ્ર મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટ આગામી દિવસોમાં સુનાવણી હાથ ધરશે.
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