અમરેલી : માત્ર 6 મહિનામાં જ બે ઇંચ નીચે બેસી ગયો NH-51 પરનો નવો બ્રિજ, બાંધકામની ગુણવત્તા સામે ગંભીર સવાલો
ભાવનગર–સોમનાથ NH-51 પર ભેરાઈ ચોકડી નજીક નવનિર્મિત રેલવે ફાટક બ્રિજ માત્ર છ મહિનામાં બે ઇંચ નીચે ધસી ગયો અને લોખંડના સળીયા ઉઘાડા પડી ગયા.
Published : July 15, 2026 at 12:40 PM IST
અમરેલી : ભાવનગર–સોમનાથ નેશનલ હાઇવે (NH-51) પર રાજુલા તાલુકાના ભેરાઈ ચોકડી નજીક નવો બનેલો રેલવે ફાટક બ્રિજ માત્ર છ મહિનામાં જ બે ઇંચ નીચે ધસી ગયો છે. બ્રિજના એક ભાગમાં ધસારો થતાં લોખંડના સળીયા બહાર નીકળી આવ્યા છે, જેના કારણે બાંધકામની ગુણવત્તા સામે ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે.
માત્ર છ મહિનામાં જ બ્રિજ ધસ્યો, સળીયા દેખાવા લાગ્યા
સૌરાષ્ટ્રના સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ ગણાતા ભાવનગર–સોમનાથ નેશનલ હાઇવે (NH-51) પર ફરી એક વખત બાંધકામની ગુણવત્તાને લઈને ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે. રાજુલા તાલુકાના ભેરાઈ ચોકડી નજીક રેલવે ફાટક પર તાજેતરમાં જ નિર્માણ પામેલો બ્રિજ માત્ર અંદાજે છ મહિનાના સમયગાળામાં જ લગભગ બે ઇંચ જેટલો નીચે બેસી ગયો હોવાનું સામે આવ્યું છે. બ્રિજના એક ભાગમાં ધસારો સર્જાતા લોખંડના સળીયા બહાર દેખાવા લાગ્યા છે, જેના કારણે વાહનચાલકોમાં ભય અને રોષ બંને જોવા મળી રહ્યા છે.
રોજિંદા અવરજવરમાં અકસ્માતનો ભય
આ બ્રિજ પરથી દરરોજ હજારો નાના-મોટા વાહનો તેમજ ભારે માલવાહક ટ્રકો પસાર થાય છે. બ્રિજની હાલની સ્થિતિને કારણે કોઈપણ સમયે ગંભીર અકસ્માત સર્જાવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. સ્થાનિક લોકો અને વાહનચાલકોના જણાવ્યા મુજબ, બ્રિજમાં સર્જાયેલી ખામી બાદ તેને ઢાંકવા માટે કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા પૂરક કામ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તેમ છતાં લોખંડના સળીયા બહાર દેખાતા બાંધકામની ગુણવત્તા અંગે ગંભીર પ્રશ્નો ઊભા થયા છે. જોકે, આક્ષેપોની સત્તાવાર પુષ્ટિ થવાની બાકી છે.
NH-51નું મહત્ત્વ અને ટોલ વસૂલાત છતાં કથળતી સુવિધા
ભાવનગર–સોમનાથ નેશનલ હાઇવે (NH-51) સૌરાષ્ટ્રનો મહત્ત્વનો માર્ગ છે, જે ભાવનગર, મહુવા, પીપાવાવ, રાજુલા, જાફરાબાદ, ઊના, કોડીનાર અને સોમનાથ (વેરાવળ)ને જોડે છે. આ માર્ગ પર વિવિધ સ્થળોએ ટોલટેક્સ વસૂલવામાં આવે છે અને દરરોજ હજારો વાહનો આ હાઇવેનો ઉપયોગ કરે છે. ટોલટેક્સ ચૂકવવા છતાં સુરક્ષિત અને ગુણવત્તાયુક્ત માર્ગસુવિધા ન મળતી હોવાની ફરિયાદ વાહનચાલકો કરી રહ્યા છે.
અગાઉ પણ ચાર નાળા વિસ્તારમાં તિરાડોનો મામલો
ઉલ્લેખનીય છે કે થોડા દિવસો પહેલાં રાજુલા–ઊના હાઇવે પર ચાર નાળા વિસ્તારમાં આવેલા અન્ય એક બ્રિજમાં પણ મોટી તિરાડો પડવાનો મામલો સામે આવ્યો હતો. તે સમયે તિરાડો પર માત્ર ઉપરછલ્લું સમારકામ કરવામાં આવ્યું હોવાના આક્ષેપો થયા હતા. હવે ભેરાઈ ચોકડી નજીકના નવા બ્રિજમાં ધસારો સર્જાતા નેશનલ હાઇવે પર થયેલા બાંધકામની ગુણવત્તા અંગે ફરી ચર્ચા શરૂ થઈ છે.
ઉચ્ચસ્તરીય તપાસ અને કડક કાર્યવાહીની માંગ
વાહનચાલકો અને સ્થાનિક આગેવાનો દ્વારા સમગ્ર મામલે ઉચ્ચસ્તરીય તકનીકી તપાસ સમિતિની રચના કરવાની માંગ ઉઠી છે. સાથે જ બ્રિજના નિર્માણમાં જો કોઈ પ્રકારની બેદરકારી અથવા ગુણવત્તામાં ખામી સાબિત થાય તો જવાબદાર અધિકારીઓ અને કોન્ટ્રાક્ટર સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની પણ માંગ કરવામાં આવી છે.
સ્થાનિક લોકોનું કહેવું છે કે કોઈ મોટી દુર્ઘટના સર્જાય તે પહેલાં નેશનલ હાઇવે ઓથોરિટી દ્વારા તાત્કાલિક સ્થળ નિરીક્ષણ કરી જરૂરી સમારકામ કરવામાં આવે તેમજ સમગ્ર બ્રિજની ગુણવત્તાની સ્વતંત્ર તપાસ હાથ ધરવામાં આવે, જેથી વાહનચાલકોની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત થઈ શકે.
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