દેશમાં ભીષણ ગરમી પર NGTની સુઓમોટો કાર્યવાહી, ગુજરાત સહિત અનેક રાજ્યોને નોટિસ
નેશનલ ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલ એટલે કે NGTએ સુઓમોટો અરજી દાખલ કરીને કેન્દ્ર સરકાર, CPCB અને ગુજરાત સહિત અનેક રાજ્યોને એક્શન પ્લાન રજૂ કરવા નિર્દેશ આપ્યા છે.
Published : May 30, 2026 at 1:24 PM IST
અમદાવાદ: દેશભરમાં સતત વધી રહેલી ગરમી અને ભીષણ હીટવેવની સ્થિતિને લઈને હવે નેશનલ ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલ એટલે કે NGTએ ગંભીર નોંધ લીધી છે. એક અખબારી અહેવાલના આધારે NGTની પ્રિન્સિપલ બેન્ચે સુઓમોટો અરજી દાખલ કરીને કેન્દ્ર સરકાર, CPCB અને ગુજરાત સહિત અનેક રાજ્યોને જવાબ તથા એક્શન પ્લાન રજૂ કરવા નિર્દેશ આપ્યા છે.
NGTએ પોતાના અવલોકનમાં જણાવ્યું છે કે, ભારતમાં વધતું તાપમાન હવે માત્ર ઋતુગત સમસ્યા નથી, પરંતુ જાહેર સ્વાસ્થ્ય, કૃષિ, પાણીની ઉપલબ્ધતા, શ્રમ ઉત્પાદકતા, વન્યજીવો અને સમગ્ર અર્થતંત્ર માટે ગંભીર પડકાર બની રહ્યું છે. ભારતીય હવામાન વિભાગના તાજેતરના આંકડાઓનો ઉલ્લેખ કરતાં ટ્રિબ્યુનલે નોંધ્યું કે ઉત્તર પ્રદેશના બાંદા જિલ્લામાં તાપમાન 48 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચી ગયું છે. જ્યારે દિલ્હી સહિત અનેક વિસ્તારોમાં હજુ પણ ભીષણ લૂની સ્થિતિ યથાવત છે.
જસ્ટિસ પ્રકાશ શ્રીવાસ્તવ અને નિષ્ણાત સભ્ય ડૉ.અફરોઝ અહેમદની ખંડપીઠે જણાવ્યું કે, હીટવેવ ભારતની સૌથી ઓછી ઓળખાયેલી પરંતુ સૌથી ઘાતક પર્યાવરણીય આપત્તિઓમાંની એક બની રહી છે. તેની અસર શહેરો અને ગામડાંઓમાં અલગ-અલગ રીતે જોવા મળી રહી છે. ટ્રિબ્યુનલના જણાવ્યા મુજબ શહેરોમાં કોંક્રિટના જંગલો, ઘટતું હરિયાળું આવરણ, વાહનોનું વધતું પ્રદૂષણ, ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિઓ અને ઊર્જાના વધુ વપરાશને કારણે ગરમીની તીવ્રતા વધી રહી છે.
બીજી તરફ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં લોકો લાંબા સમય સુધી ખુલ્લામાં કામ કરવા મજબૂર બને છે, જ્યાં કૂલિંગ સુવિધાઓ અને સંસ્થાકીય સહાયનો અભાવ છે. NGTએ પોતાના આદેશમાં ભવિષ્ય માટે કેટલીક મહત્વપૂર્ણ ભલામણો પણ કરી છે. જેમાં પ્રદેશ વિશિષ્ટ ક્લાઈમેટ એડેપ્ટેશન પ્લાન, હાઈ રિઝોલ્યુશન થર્મલ મેપિંગ, રિમોટ સેન્સિંગ ટેકનોલોજી, ટૂંકા ગાળાની અને મોસમી હવામાન આગાહીઓ, ઓપન એક્સેસ ક્લાઈમેટ ડેટા, શાળા અને સમુદાય આધારિત હવામાન મોનિટરિંગ તથા હીટવેવના જોખમો પર વધુ સંશોધનનો સમાવેશ થાય છે.
ટ્રિબ્યુનલે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે ક્લાઈમેટ ચેન્જ અને માનવસર્જિત પ્રવૃત્તિઓના કારણે વધતું તાપમાન પર્યાવરણ સંરક્ષણ અધિનિયમ 1986 હેઠળ ગંભીર પર્યાવરણીય ચિંતા ઊભી કરે છે.આ મામલે NGTએ કેન્દ્રના અનેક મંત્રાલયો, સેન્ટ્રલ પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ તેમજ ગુજરાત, ઉત્તર પ્રદેશ, દિલ્હી, રાજસ્થાન, પંજાબ, ઉત્તરાખંડ, મહારાષ્ટ્ર, મધ્ય પ્રદેશ, બિહાર, ઝારખંડ અને છત્તીસગઢ સહિત કુલ 12 રાજ્ય સરકારોને પક્ષકાર બનાવ્યા છે. તમામ પ્રતિવાદીઓને સોગંદનામા સાથે પોતાના જવાબો અને હીટવેવ સામેની કામગીરીનો વિગતવાર એક્શન પ્લાન રજૂ કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. આ મહત્વપૂર્ણ મામલે હવે આગામી સુનાવણી 19 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ હાથ ધરાશે.