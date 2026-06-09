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BCA ચૂંટણી વિવાદમાં હાઈકોર્ટે કહ્યું 'માથા અને હૃદય વગરનું શરીર બની જશે એસોસિએશન', 4 ઓગસ્ટે વધુ સુનાવણી

હાઇકોર્ટની ડિવિઝન બેંચ સમક્ષ BCA દ્વારા સિંગલ જજના ચુકાદાને પડકારતી અપીલ દાખલ કરવામાં આવી છે.

BCA ચૂંટણી વિવાદની વધુ સુનાવણી 4 ઓગસ્ટે
BCA ચૂંટણી વિવાદની વધુ સુનાવણી 4 ઓગસ્ટે (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 9, 2026 at 5:45 PM IST

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અમદાવાદ: બરોડા ક્રિકેટ એસોસિએશન (BCA)ની ચૂંટણીને લઈને ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં ચાલી રહેલા વિવાદમાં હવે આગામી મહત્વની સુનવણી 04 ઓગસ્ટના રોજ હાથ ધરવામાં આવશે. હાઇકોર્ટની ડિવિઝન બેંચ સમક્ષ BCA દ્વારા સિંગલ જજના ચુકાદાને પડકારતી અપીલ દાખલ કરવામાં આવી છે.

કેસની સુનવણી દરમિયાન કોર્ટને જાણ કરવામાં આવી હતી કે સુપ્રીમ કોર્ટના અગાઉના આદેશોને લઈને કેટલીક સ્પષ્ટતાઓ જરૂરી હોવાથી અપીલકર્તાઓએ સુપ્રીમ કોર્ટનો દરવાજો ખટખટાવ્યો છે. જોકે હાલ સુપ્રીમ કોર્ટમાં ઉનાળુ વેકેશન હોવાથી આ મુદ્દે મધ્ય જુલાઈ દરમિયાન સુનવણી થવાની શક્યતા છે. આ સંજોગોમાં હાઇકોર્ટે મામલો 04 ઓગસ્ટ સુધી મુલતવી રાખ્યો છે.

આ દરમિયાન કેટલાક પક્ષકારોએ કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી કે જે હોદ્દાઓ અંગે વિવાદ નથી તે પોસ્ટોના ચૂંટણી પરિણામ જાહેર કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવે. હાલ પ્રમુખ, સેક્રેટરી અને ખજાનચી જેવા મહત્વના હોદ્દાઓ અંગે વિવાદ ચાલી રહ્યો છે. આ માંગ પર હાઇકોર્ટે મહત્વપૂર્ણ ટિપ્પણી કરતા જણાવ્યું હતું કે, આવા સંજોગોમાં બનેલી બોડી “માથા, હૃદય અને ફેફસા વગરના શરીર” જેવી બની જશે. કોર્ટનું માનવું હતું કે મુખ્ય હોદ્દાઓ વિના સંસ્થા અસરકારક રીતે કાર્ય કરી શકશે નહીં.

કોર્ટે વધુમાં નોંધ્યું હતું કે, એક વખત ચૂંટણી પરિણામ જાહેર થઈ જાય તો ચૂંટાયેલા હોદ્દેદારોનો કાર્યકાળ માત્ર ત્રણ વર્ષનો હોય છે. જો કાનૂની કાર્યવાહી લાંબા સમય સુધી ચાલે તો અંતે તે જ ઉમેદવારોને નુકસાન ભોગવવું પડી શકે છે. સુનવણી દરમિયાન કેટલાક પક્ષકારોએ વચગાળાની વ્યવસ્થા હેઠળ નિમાયેલા સંચાલકો કોર્ટના આદેશનો દુરુપયોગ કરી રહ્યા હોવાના આક્ષેપો પણ કર્યા હતા. આ મુદ્દે હાઇકોર્ટે સ્પષ્ટ કહ્યું હતું કે, જો કોર્ટના આદેશનો ભંગ કે દુરુપયોગ થતો હોવાનું માનવામાં આવે તો સંબંધિત પક્ષો કન્ટેમ્પ્ટ અરજી દાખલ કરી શકે છે.

મૂળ અરજી વડોદરાના અરજદારો પ્રદિપસિંહ સોલંકી અને રામચંદ્ર પ્રજાપતિ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવી હતી. લાંબી સુનવણી બાદ હાઇકોર્ટના સિંગલ જજે પૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર કિરણ મોરે, અમુલ જીકાર, અનંત ઇન્દુલકર અને અમર પેટીવાલાને ચૂંટણી લડવા માટે અયોગ્ય જાહેર કર્યા હતા. આ સાથે જ તેમના નોમિનેશન ફોર્મ સ્વીકારવાનો રિટર્નિંગ ઓફિસરનો નિર્ણય પણ રદ કરવામાં આવ્યો હતો.

સિંગલ જજ દ્વારા આપવામાં આવેલી વચગાળાની વ્યવસ્થા હાલ યથાવત રાખવામાં આવી છે. તે મુજબ BCAની વર્તમાન કમિટી માત્ર કાર્યકારી કમિટી તરીકે દૈનિક વહીવટી કામગીરી સંભાળશે. આ કમિટી કોઈ નીતિગત અથવા મહત્વના નિર્ણયો લઈ શકશે નહીં અને ચૂંટણી પરિણામ પણ જાહેર કરી શકશે નહીં.

અરજદાર પક્ષના સિનિયર એડવોકેટ સુધીર નાણાવટી જણાવ્યું હતું કે, હાઇકોર્ટના સિંગલ જજ દ્વારા આપવામાં આવેલા આદેશો હાલ અમલમાં છે, અને ચૂંટણી પ્રક્રિયા અંગેનો અંતિમ નિર્ણય હવે આગામી સુનવણી અને સુપ્રીમ કોર્ટની કાર્યવાહી પર નિર્ભર રહેશે. તેમણે કહ્યું કે વિવાદિત ઉમેદવારોની લાયકાત અને ચૂંટણી પ્રક્રિયાની કાયદેસરતા અંગેનો મુદ્દો હજુ પણ ન્યાયિક વિચારાધીન છે. હવે ક્રિકેટ વર્તુળોની નજર 04 ઓગસ્ટની સુનવણી પર છે, જ્યાં BCAના ભવિષ્ય અને ચૂંટણી પ્રક્રિયાને લઈને મહત્વપૂર્ણ દિશા નિર્ધારિત થઈ શકે છે.

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BARODA CRICKET ASSOCIATION
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બરોડા ક્રિકેટ એસોસિએશનની ચૂંટણી
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