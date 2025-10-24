ETV Bharat / state

સેલવાસમાં ઝાડીમાંથી ત્યજી દેવાયેલું નવજાત મળ્યું, પોલીસ લાગી તપાસમાં

નજીકના રહેવાસીઓએ જ્યારે બાળકના રડવાનો અવાજ સાંભળ્યો, ત્યારે તેઓ તરત જ ઘટનાસ્થળે દોડી ગયા અને પોલીસને જાણ કરી હતી.

ત્યજી દેવાયેલું નવજાત મળ્યું
ત્યજી દેવાયેલું નવજાત મળ્યું (પ્રતિકાત્મક તસ્વીર/ Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 24, 2025 at 4:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

દાદરા અને નગર હવેલી: સિલ્વાસા શહેરના બહુમાળી કોમ્પ્લેક્સ વિસ્તારમાં એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે, જ્યાં ઝાડીમાંથી એક નવજાત બાળક મળી આવ્યું હતું. ઘટનાસ્થળે હાજર લોકોએ કોઈ અજાણ્યો વ્યક્તિ બાળકને ઝાડ નીચે મુકી ગયો હોવાનું અનુમાન લગાવ્યું છે. આ બનાવથી સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે.

લોકોની સતર્કતાથી નવજાતનો બચાવ

નજીકના રહેવાસીઓએ જ્યારે બાળકના રડવાનો અવાજ સાંભળ્યો, ત્યારે તેઓ તરત જ ઘટનાસ્થળે દોડી ગયા. માનવતાની મિસાલ રૂપે લોકોએ તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરી અને બાળકને બચાવ્યું. જો સ્થાનિક લોકોએ સમયસર પ્રતિસાદ આપ્યો ન હોત, તો મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ શકતી હતી.

બાળકને હોસ્પિટલમાં ખસેડાયું

માહિતી મળતાં જ પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી અને બાળકને પોતાની કસ્ટડીમાં લીધો. બાળકને પ્રાથમિક સારવાર માટે તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં મોકલી દેવામાં આવ્યું છે. હોસ્પિટલના સ્ત્રોતો મુજબ બાળક ફક્ત બે થી ત્રણ દિવસનું જ હોવાનું અનુમાન છે અને હાલ તેની તબિયત સ્થિર છે.

સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે પોલીસની તપાસ

આ બનાવ પછી પોલીસએ નજીકના વિસ્તારમાં લગાવવામાં આવેલા સીસીટીવી કેમેરાની તપાસ શરૂ કરી છે. અનુમાન છે કે આ ફૂટેજમાંથી બાળકને છોડનાર વ્યક્તિની ઓળખ કરવામાં મદદ મળશે. પોલીસે જણાવ્યું કે ગુનેગાર સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

સ્થાનિકોમાં નિર્દયતા અંગે ચિંતાનો માહોલ

સ્થાનિક રહેવાસીઓએ આ ઘટનાને અત્યંત માનવતાવાદી ચિંતાનો મુદ્દો ગણાવ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે આજના યુગમાં પણ આવું કૃત્ય થાય તે શરમજનક છે. અહેવાલો મુજબ શિશુનો જન્મ સિલ્વાસાની નમો હોસ્પિટલમાં થયો હોવાનું મનાય છે, જેના માટે પોલીસ વધુ તપાસ કરી રહી છે.

  1. સુરતમાં બેદરકારીનો ભોગ બન્યું દોઢ વર્ષનું બાળક: હોટલના વોટર પોન્ડમાં ડૂબી જતાં કરુણ મોત
  2. ગીર ગઢડામાં વિદ્યાર્થીનું કરુણ મોત, સ્કૂલ બસમાંથી નીચે ઉતરતા પિલ્લર સાથે બાળકનું માથું અથડાયું

TAGGED:

NEWBORN FOUND IN SELVAS
DADRA AND NAGAR HAVELI
SELVAS NEWS
SELVAS OF DADRA AND NAGAR HAVELI
NEWBORN FOUND

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.