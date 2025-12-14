સુરતના કીમમાંથી મૃત હાલતમાં નવજાત મળ્યું, શિશુના શરીર પર ઈજાના નિશાન અને મોઢું છુંદાયેલું, પોલીસ લાગી તપાસમાં
સુરત જિલ્લાના કીમ પૂર્વ વિસ્તારમાં આવેલા કુડસદ ગામની સીમમાંથી નવજાત શિશુનો મૃતદેહ મળ્યો
સુરત: સુરત જિલ્લાના કીમ વિસ્તારમાંથી એક અત્યંત હૃદયદ્રાવક અને માનવતાને લજવનારી ઘટના સામે આવી છે. કુડસદ ગામની સીમમાંથી તાજું જન્મેલું નવજાત શિશુ મૃત હાલતમાં મળી આવતા સમગ્ર પંથકમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે. પોલીસે નવજાતનો મૃતદેહ કબ્જે લઇ વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
ઘટનાની વિગત જોઇએ તો સુરત જિલ્લાના કીમ પૂર્વ વિસ્તારમાં આવેલા કુડસદ ગામના મુન્ના એજન્સી વિસ્તારમાં સંગમ ઢાળ પાસે નવજાત શિશુનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. આ વિસ્તાર લોકોની સતત અવરજવર વાળો હોવા છતાં કોઇ અજાણી વ્યક્તિ દ્વારા પાપ છુપાવવા માટે નવજાતને અહીં ત્યજી દેવામાં આવ્યું હતું.
લોકોની અવરજવર ધરાવતા વિસ્તારમાં સ્થાનિકોએ આ નવજાત શિશુને જોયું હતું અને તેની જાણ પોલીસને કરી હતી. બનાવની જાણ થતા જ પોલીસ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી અને વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી. પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં આ નવજાત શિશુના શરીર પર ઇજાના નિશાન હતા અને બાળકનું મોઢું પણ છુંદાયેલી હાલતમાં હતું. આ દ્રશ્ય વિચલિત કરનારૂ હતું. આ નવજાત બાળકને ત્યજી દેવાના અને તેની સાથે આવા અમાનુષી વ્યવહાર બદલ સ્થાનિકોમાં રોષ જોવા મળ્યો હતો.
આ દ્રશ્ય વિચલિત કરનારૂ હતું. બનાવની જાણ થતા જ કીમ પોલીસનો કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો. મૃતદેહનો કબ્જો લઇ પોલીસે અકસ્માતે મૃત્યુની નોંધ કરી તપાસ હાથ ધરી છે.
"પોલીસની પ્રાથમિકતા આસપાસના વિસ્તારના તમામ CCTV ફૂટેજની ઝીણવટભરી ચકાસણી કરવી, શિશુને ફેકનાર અજાણી વ્યક્તિ અને તેના વાહનની ઓળખ કરવાની છે."
સ્થાનિકોના જણાવ્યા અનુસાર, કોઇ જનેતાએ કાયદાના અને સમાજના ડરતી આ બાળકની લાશને રાત્રીના અંધારાનો લાભ લઇ ફેકી દીધી હતી.સ્થાનિક લોકોએ આ સાથે જ આ અમાનવીય કૃત્ય કરનાર વ્યક્તિને શોધી તેને કાયદાનું કડકમાં કડક પાઠ ભણાવવાની માગ કરી છે.
