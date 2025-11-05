કામરેજમાં નવજાતને ત્યજી દેવાનો ભેદ ઉકેલાયો: સગીર પુત્રી પર દુષ્કર્મ આચરનાર પાલક પિતા ઝડપાયો
બાઇક સવાર દ્વારા ફેંકી દેવાયેલા નવજાત શિશુને હોસ્પિટલ લઈ જવાયું હતું, પરંતુ તેને મૃત જાહેર કરાયું હતું.
Published : November 5, 2025 at 8:57 PM IST
સુરત: સુરત જિલ્લાના કામરેજ રોડ પરની ડેરા ખાડી નજીક સોમવારે ત્યજી દેવાયેલા નવજાત શિશુનો કેસ પોલીસે ઉકેલી નાખ્યો છે, જેમાં સનસનાટીપૂર્ણ ખુલાસો થયો છે. બાઇક સવાર દ્વારા ફેંકી દેવાયેલા નવજાત શિશુને હોસ્પિટલ લઈ જવાયું હતું, પરંતુ તેને મૃત જાહેર કરાયું હતું. આ ઘટનાના સીસીટીવી ફૂટેજ વાયરલ થયા હતા.
કામરેજ પોલીસે સીસીટીવી ફૂટેજ અને ઘટનાસ્થળેથી મળી આવેલા પુરાવાના આધારે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો હતો. પોલીસ તપાસમાં જે સત્ય બહાર આવ્યું તે આખા સમાજને હચમચાવી દે તેવું છે. નવજાત શિશુને જન્મ આપનારી સગીર યુવતી પર તેના જ નરાધમ પાલક પિતાએ દુષ્કર્મ આચરી તેને ગર્ભવતી બનાવી હતી.
આ કેસમાં આરોપી સુધી પહોંચવા માટે બાયો મેડિકલ વેસ્ટ બેગ સૌથી મોટી કડી સાબિત થઈ. આ બેગ કામરેજ સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રની હોવાનું જાણવા મળતાં, પોલીસે કેન્દ્રના સીસીટીવી ફૂટેજ તપાસ્યા. ફૂટેજમાં ઘટનાને અંજામ આપતા પહેલા એક પુરુષ અને એક બાળકી આ બાયો વેસ્ટ બેગ સાથે કેન્દ્રમાંથી બહાર નીકળતા નજરે પડ્યા હતા.
આ સંકેતના આધારે તપાસ કરતાં પોલીસ દુષ્કર્મ અને હત્યાના પ્રયાસના આરોપી પાલક પિતા સુધી પહોંચી હતી. પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરીને તેની સામે દુષ્કર્મ અને અન્ય ગંભીર કલમો હેઠળ કાયદેસર કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ ઘટનાએ ફરી એકવાર પારિવારિક સંબંધોમાં વિશ્વાસઘાત અને સલામતી અંગે ગંભીર સવાલો ઊભા કર્યા છે.
