ભાવનગર માર્કેટીંગ યાર્ડમાં નવા વર્ષની હરાજીનું મુહૂર્ત પરંતુ વરસાદને કારણેજણસની આવક પર પ્રતિબંધ

ભાવનગર: ભાવનગર શહેરના માર્કેટીંગ યાર્ડમાં નવા વર્ષ (વિક્રમ સંવત 2082)ની જણસનું મુહૂર્ત સોમવારે સવારે 9:15 વાગ્યે કરવામાં આવ્યું. જોકે, વરસાદ અને હવામાન વિભાગની આગાહીને કારણે હરાજી પછી અચોક્કસ સમય સુધી નવી જણસની આવક પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે.
રવિવારે રાત્રે અને સોમવારે સવારે શરૂ થયેલા વરસાદને કારણે યાર્ડમાં હરાજીનું મુહૂર્ત સાચવીને પૂર્ણ કરાયું. યાર્ડના સેક્રેટરી અરવિંદભાઈ ચૌહાણે જણાવ્યું કે, ગઈકાલે ખરાબ વાતાવરણને કારણે આજે ઓછી આવક વચ્ચે મુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું. ખેડૂતો સવારે ઓછી માત્રામાં જણસ લઈને આવ્યા હતા, જેને લીધે લાભ પાંચમને બદલે છઠના દિવસે મુહૂર્ત કરાયું.
જણસની આવક અને ભાવ:
માર્કેટીંગ યાર્ડમાં નોંધાયેલી જણસની આવકના આંકડા નીચે મુજબ છે:
- શીંગ (જૂની): 10 ગુણી, ભાવ: ₹1359 (નીચો અને ઊંચો).
- શીંગ (39 નંબર): 66 ગુણી, ભાવ: ₹900 (નીચો), ₹963 (ઊંચો).
- શીંગ (નવી, 9 નંબર): 32 ગુણી, ભાવ: ₹1280 (નીચો), ₹1341 (ઊંચો).
- શીંગ (66 નંબર): 33 ગુણી, ભાવ: ₹1188 (નીચો), ₹1216 (ઊંચો).
- કપાસ: 490 ગાંસડી, ભાવ: ₹1200 (નીચો), ₹1500 (ઊંચો).
વરસાદની અસર અને શેડની સમસ્યા:
ભાવનગર માર્કેટીંગ યાર્ડમાં મગફળી, કપાસ, તલ, ઘઉં વગેરેની આવક ચાલુ છે. જોકે, ભારે વરસાદ અને હવામાન વિભાગની આગાહીને કારણે યાર્ડે બીજી સૂચના ન મળે ત્યાં સુધી જણસની આવક પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. યાર્ડમાં શેડ હોવા છતાં, જૂના અને રિપેર ન થયેલા શેડના સ્લેબમાંથી પાણી ટપકવાની સમસ્યા સર્જાઈ છે, જેના કારણે મગફળી અને અન્ય પાક ભીંજાઈ રહ્યા છે. આ સમસ્યા વર્ષોથી ચાલી આવે છે, પરંતુ શેડનું રિપેરિંગ ન થવાથી ખેડૂતો અને વેપારીઓના પાકને નુકસાન થઈ રહ્યું છે.
