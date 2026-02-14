ETV Bharat / state

તુષાર ઘેલાણી કેસમાં નવો વળાંક: ‘અંગત મહિલા મિત્ર’નો મર્ડરનો દાવો, પરિવારે લગાવ્યો બ્લેકમેલિંગનો આરોપ

ગત 1 ફેબ્રુઆરીના રોજ તુષાર ઘેલાણીએ પોતાના નિવાસસ્થાને જીવન ટૂંકાવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો.

તુષાર ઘેલાણી કેસમાં નવો વળાંક: ‘અંગત મહિલા મિત્ર’નો મર્ડરનો દાવો, પરિવારે લગાવ્યો બ્લેકમેલિંગનો આરોપ
તુષાર ઘેલાણી કેસમાં નવો વળાંક: ‘અંગત મહિલા મિત્ર’નો મર્ડરનો દાવો, પરિવારે લગાવ્યો બ્લેકમેલિંગનો આરોપ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 14, 2026 at 11:21 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: સુરતના જાણીતા બિલ્ડર અને ‘ઘેલાણી ગ્રુપ’ના માલિક તુષાર ઘેલાણીના મોતના 9 દિવસ બાદ આ મામલે સનસનીખેજ ખુલાસાઓ સામે આવ્યા છે. એકતરફ તુષારભાઈની ‘અંગત મહિલા મિત્ર’એ આ ઘટનાને આત્મહત્યા નહીં પણ મર્ડર ગણાવી પોલીસ કમિશનરને અરજી કરી છે, તો બીજી તરફ પરિવારજનોએ આ મહિલા વિરુદ્ધ જ ઈમોશનલ અને ફાઈનાન્શિયલ બ્લેકમેલિંગની ફરિયાદ કરી છે.

વેસુ વિસ્તારમાં રહેતી અને તુષાર ઘેલાણીની અંગત મિત્ર હોવાનો દાવો કરતી મહિલાએ પોલીસને આપેલી અરજીમાં જણાવ્યું છે કે, તુષારભાઈનો પરિવાર તેમનો માત્ર ‘એટીએમ મશીન’ તરીકે ઉપયોગ કરતો હતો. તેમને ઘરમાં માન-સન્માન મળતું નહોતું. વધુમાં મહિલાએ દાવો કર્યો છે કે, તુષારભાઈ 20 દિવસ પહેલા જ દીકરીના લગ્ન માટે તેની માતા પાસેથી 25 લાખ રૂપિયા ઉછીના લઈ ગયા હતા. આ તમામ સંજોગો જોતા તેમણે આત્મહત્યા કરી જ ન હોય, તેમનું મર્ડર થયું હોવાની તપાસ થવી જોઈએ.

તુષાર ઘેલાણી કેસમાં નવો વળાંક: ‘અંગત મહિલા મિત્ર’નો મર્ડરનો દાવો, પરિવારે લગાવ્યો બ્લેકમેલિંગનો આરોપ (ETV Bharat Gujarat)

સામે પક્ષે તુષાર ઘેલાણીના પરિવારે પોલીસમાં કરેલી અરજીમાં આ મહિલા પર ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. પરિવાર મુજબ, આ મહિલા તુષારભાઈને લાંબા સમયથી ત્રાસ આપી રહી હતી અને આર્થિક તેમજ માનસિક રીતે બ્લેકમેલ કરતી હતી. આ બ્લેકમેલિંગથી કંટાળીને જ તેમણે આ અંતિમ પગલું ભર્યું હોવાનું પરિવારનું કહેવું છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, ગત 1 ફેબ્રુઆરીના રોજ તુષાર ઘેલાણીએ પોતાના નિવાસસ્થાને જીવન ટૂંકાવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. 5 ફેબ્રુઆરીના રોજ હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન તેમનું અવસાન થયું હતું. જે દિવસે તેમની દીકરીના લગ્ન હતા, તે જ દિવસે તેમના મોતના સમાચારથી સુરતના બિઝનેસ જગતમાં શોક વ્યાપી ગયો હતો. શરૂઆતમાં લગ્નની કંકોત્રી મુદ્દે તકરાર થતા આપઘાત કર્યાની વાત વહેતી થઈ હતી.

આ હાઈ-પ્રોફાઈલ કેસ અંગે સુરત ડીસીપી નિધિ ઠાકુરે જણાવ્યું હતું કે, “બંને પક્ષોની અરજીઓ મળી છે. ઉચ્ચ અધિકારીઓના સુપરવિઝનમાં તપાસ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. જો કોઈ તથ્ય કે પુરાવા મળશે તો કાયદેસરનો ગુનો દાખલ કરી આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.”

બારમાની વિધિ પૂર્વે જ આક્ષેપ-પ્રતિઆક્ષેપોના કારણે આ કેસ હવે સુરત પોલીસ માટે તપાસનો વિષય બન્યો છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

NEW TWIST
FRIEND CLAIMS MURDER
FAMILY ALLEGES BLACKMAIL
TUSHAR GHELANI
TUSHAR GHELANI CASE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.