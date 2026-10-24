ખોરજ જમીન વિવાદમાં નવો વળાંક: કાજલ ઠાકોરનો દાવો, 'મેં ફરિયાદ જ નહોતી કરી'; રેન્જ IG-અડાલજ PI સામે ગંભીર આક્ષેપ
કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય જીજ્ઞેશ મેવાણી, જગદીશ ઠાકોર અને એડવોકેટ આનંદ યાજ્ઞિકની હાજરીમાં અગાઉ જગદીશ ઠાકોર સામે અપહરણની ફરિયાદ કરનાર કાજલ ઠાકોર મીડિયા સમક્ષ હાજર થયાં હતાં.
Published : October 24, 2026 at 4:28 PM IST
અમદાવાદ: ગાંધીનગરના ખોરજમાં ઠાકોર સમાજની જમીનને લઇને ચાલી રહેલા વિવાદમાં નવો વળાંક આવ્યો છે. કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય જીજ્ઞેશ મેવાણી, જગદીશ ઠાકોર અને એડવોકેટ આનંદ યાજ્ઞિકની હાજરીમાં અગાઉ જગદીશ ઠાકોર સામે અપહરણની ફરિયાદ કરનાર કાજલ ઠાકોર મીડિયા સમક્ષ હાજર થયાં હતાં. કાજલ ઠાકોરે દાવો કર્યો હતો કે તેમણે પોતાની મરજીથી કોઇ ફરિયાદ નોંધાવી નહોતી, પરંતુ પોલીસ દ્વારા ફરિયાદનું લખાણ તૈયાર કરી તેમની પાસે સહી કરાવવામાં આવી હતી. કાજલ ઠાકોરે એવો પણ આક્ષેપ કર્યો કે પોલીસના કહેવાથી તેમને વીડિયો બનાવવો પડ્યો હતો. જોકે, આ તમામ આક્ષેપોની સ્વતંત્ર તપાસ અને સત્તાવાર પુષ્ટિ બાકી છે.
આ સમગ્ર મામલે એડવોકેટ આનંદ યાજ્ઞિકે ગંભીર આક્ષેપો કરતાં જણાવ્યું હતું કે, ખોરજની જમીન ખરીદવા માટે રવિ ઠાકોર અને રતિલાલ પટેલનું જૂથ સક્રિય છે. રવિ ઠાકોર પાસે જમીનના પાવર ઓફ એટર્ની હોવાનું જણાવવામાં આવી રહ્યું છે. તેમણે ગાંધીનગર રેન્જના આઇજી વિરેન્દ્ર યાદવ અને અડાલજ પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઇ દેસાઇની ભૂમિકા સામે સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. યાજ્ઞિકના આક્ષેપ મુજબ, પોલીસ અધિકારીઓ આ જમીનના મામલામાં અંગત રસ લઇ રહ્યા છે. તેમણે જમીનના સોદા અને પોલીસની ભૂમિકા અંગે પણ ગંભીર સવાલો ઉઠાવી તપાસની માગ કરી હતી.
150 કરોડના જમીન વિવાદમાં પણ અધિકારીઓની શંકાસ્પદ ભૂમિકા
ધારાસભ્ય જીજ્ઞેશ મેવાણીએ પણ આ મામલે પોલીસ તંત્ર સામે આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. તેમણે આક્ષેપ કર્યો હતો કે ગુજરાતના કેટલાક ઉચ્ચ અધિકારીઓની રૂપિયાની ભૂખ હજુ સંતોષાઇ નથી. ઠાકોર સમાજની આશરે 150 કરોડ રૂપિયાની જમીનના વિવાદમાં અધિકારીઓની ભૂમિકા અંગે નિવેદન આપ્યા બાદ પોતાની સામે ફરિયાદ કરવામાં આવી હોવાનો પણ તેમણે દાવો કર્યો હતો. મેવાણીએ જણાવ્યું હતું કે રવિ ઠાકોર સામે નોંધાયેલી અપહરણની ફરિયાદ ખોટી હોવાનો તેમનો આક્ષેપ છે અને સમગ્ર ઘટનાની નિષ્પક્ષ તપાસ થવી જોઇએ.
અડાલજ PIને 70 લાખ ચુકવવામાં આવ્યા હોવાનો દાવો
મેવાણીના જણાવ્યા મુજબ, કાજલ ઠાકોરના પતિએ તેમની સમક્ષ એવો આક્ષેપ કર્યો હતો કે 10 ઓગસ્ટે ગાંધીનગર રેન્જના આઇજી વિરેન્દ્ર યાદવે તેમને બોલાવીને જમીન અંગે વાત કરી હતી. મેવાણીના દાવા પ્રમાણે, જમીનના મામલે 10 ટકા હિસ્સાની માગણી કરવામાં આવી હોવાનો આક્ષેપ પણ કરવામાં આવ્યો છે. વધુમાં, આઇજીની સૂચના બાદ અડાલજના પીઆઇને 70 લાખ રૂપિયા ચૂકવવામાં આવ્યા હોવાનો ગંભીર દાવો મેવાણીએ કર્યો હતો. જોકે, આ નાણાકીય વ્યવહાર અને અધિકારીઓ સામેના આક્ષેપની સ્વતંત્ર પુષ્ટિ થઇ નથી.
મેવાણીએ એવો પણ આક્ષેપ કર્યો હતો કે, વધુ નાણાંની ચુકવણી અટકી જતાં કાજલ ઠાકોર અને રવિ ઠાકોરને પોલીસ દ્વારા પરેશાન કરવામાં આવ્યાં હતાં. તેમના જણાવ્યા મુજબ, અડાલજ પોલીસ તેમને કલોલ લઈ ગઈ હતી અને મહિલા પોલીસની ગેરહાજરીમાં કાજલ ઠાકોર પર દબાણ કરીને ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હોવાનો આક્ષેપ છે. તેમણે આ સમગ્ર ઘટનામાં અડાલજ પોલીસના પીઆઈ સહિતના કર્મચારીઓની ભૂમિકાની સચોટ તપાસ કરી જવાબદાર સામે કાર્યવાહી કરવાની માગ કરી હતી. સાથે જ મુખ્યમંત્રીને આ મામલે હસ્તક્ષેપ કરીને નિષ્પક્ષ તપાસ કરાવવાની અપીલ કરી હતી.
મેં કોઇ ફરિયાદ કરી નથી- કાજલ ઠાકોર
મીડિયા સમક્ષ હાજર થયેલાં કાજલ ઠાકોરે પોતાના નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, “મેં કોઈ ફરિયાદ કરી નથી. તમામ લખાણ દેસાઈ સાહેબે કર્યું હતું અને મારી પાસે સહી કરાવી હતી.” તેમણે એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે પોલીસ દ્વારા તેમને વીડિયો બનાવવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું અને જગદીશ ઠાકોરને તેઓ ઓળખતાં પણ નથી. કાજલ ઠાકોરના જણાવ્યા પ્રમાણે, તેઓ ક્યારેય જગદીશ ઠાકોરને મળ્યાં નથી અને અચાનક તેમને જગદીશ ઠાકોર અંગે બોલવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું.
કાજલ ઠાકોરે વધુમાં આક્ષેપ કર્યો હતો કે તેમના પતિ પોલીસના ડરથી છેલ્લા બે મહિનાથી ઘરથી બહાર ફરી રહ્યા છે. દસ્તાવેજ પર સહી કરવામાં આવે તો જ ફરિયાદ પાછી ખેંચવાની વાત કરવામાં આવતી હોવાનો પણ તેમણે દાવો કર્યો હતો. તેમના જણાવ્યા મુજબ, પી.આઈ રબારી નામના અધિકારી તેમને હેરાન કરી રહ્યા છે અને કડીના દલાલો તથા પોલીસ સ્ટેશનમાંથી વારંવાર ફોન આવતા હતા. પોલીસ દ્વારા કડીના લોકોને જમીન આપી દેવા માટે કહેવામાં આવતું હોવાનો પણ તેમણે આક્ષેપ કર્યો હતો. કાજલ ઠાકોરે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે તેમના પતિના અપહરણ અંગેનું લખાણ પણ પોલીસે જ તૈયાર કર્યું હતું અને હાલ તેમને પોલીસનો ડર લાગી રહ્યો છે.
આ સમગ્ર વિવાદમાં હવે જમીનના સોદા, પાવર ઓફ એટર્ની, અપહરણની ફરિયાદ અને પોલીસ અધિકારીઓની કથિત ભૂમિકા જેવા અનેક મુદ્દાઓ સામે આવ્યા છે. એક તરફ કાજલ ઠાકોર ફરિયાદ નોંધાવવામાં દબાણ કરવામાં આવ્યું હોવાનો દાવો કરી રહ્યાં છે, તો બીજી તરફ જીજ્ઞેશ મેવાણી અને એડવોકેટ આનંદ યાજ્ઞિકે પોલીસ અધિકારીઓ સામે ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. હવે આક્ષેપોની નિષ્પક્ષ તપાસ થાય છે કે નહીં અને પોલીસ તથા વહીવટી તંત્ર આ મામલે શું પગલાં ભરે છે તે આવનારો સમય બતાવશે.
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