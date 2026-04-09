સેવન્થ ડે સ્કૂલ કેસમાં નવો વળાંક: ગુજરાત હાઇકોર્ટની સરકારને નોટિસ

ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં શાળાએ ડબલ જજની બેન્ચ સમક્ષ અપીલ દાખલ કરી છે, જેમાં સરકાર દ્વારા DEO મારફતે મેનેજમેન્ટ હસ્તગત લેવાના નિર્ણયને પડકારવામાં આવ્યો છે.

Published : April 9, 2026 at 8:35 PM IST

અમદાવાદ: સેવન્થ ડે સ્કૂલના મેનેજમેન્ટને લઈને ચાલી રહેલા વિવાદમાં મહત્વપૂર્ણ વળાંક આવ્યો છે. ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં શાળાએ ડબલ જજની બેન્ચ સમક્ષ અપીલ દાખલ કરી છે, જેમાં સરકાર દ્વારા DEO મારફતે મેનેજમેન્ટ હસ્તગત લેવાના નિર્ણયને પડકારવામાં આવ્યો છે.

શાળાની તરફથી કોર્ટમાં રજૂઆત કરવામાં આવી કે સરકારના આ નિર્ણય બાદ નવા વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ આપવાનું બંધ કરવામાં આવ્યું છે અને હાલ DEO શાળાનો વહીવટ સંભાળી રહ્યા છે. અગાઉ સિંગલ જજ સમક્ષ આ નિર્ણય પર સ્ટે માગવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તે નકારી દેવાતા હવે ડબલ બેન્ચનો દરવાજો ખટખટાવવામાં આવ્યો છે.

અરજદારે વધુમાં જણાવ્યું કે શાળામાં થયેલી એક ગંભીર ઘટના એક વિદ્યાર્થી દ્વારા બીજા વિદ્યાર્થીની હત્યા બાદ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. તેમ છતાં, DEO દ્વારા નિમાયેલ તપાસ સમિતિનો અહેવાલ શાળાને આપવામાં આવ્યો નથી, જે ન્યાયના મૂળભૂત સિદ્ધાંતોના વિરુદ્ધ છે.

શાળાએ એ પણ દલીલ કરી કે વર્ષ 1987થી ચાલતી આ માઈનોરીટી સંસ્થા છે અને સરકાર આ પ્રકારની સંસ્થાનું મેનેજમેન્ટ સીધું હસ્તગત કરી શકતી નથી. વધુમાં, તેમને પોતાનો પક્ષ રજૂ કરવાની પૂરતી તક પણ આપવામાં આવી નથી અને સરકાર ફોજદારી જવાબદારી શાળા પર મૂકવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.

હાઇકોર્ટની ડબલ જજની બેન્ચે આ મુદ્દે નોંધ્યું કે તપાસ સમિતિનો પ્રાથમિક રિપોર્ટ હોવા છતાં શાળાને શો-કોઝ નોટિસ આપવામાં આવી નથી અને યોગ્ય તક આપ્યા વગર પગલાં લેવાયા છે, જે કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોનો ભંગ કરે છે.

સરકારી વકીલ જી. એચ. વિર્કએ કોર્ટમાં રજૂઆત કરી કે રાજ્ય સરકાર તમામ જરૂરી પ્રક્રિયાઓનું પાલન કરીને જ નિર્ણય લીધો છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે તપાસ કમિટીના અહેવાલ તથા DEO દ્વારા કરવામાં આવેલા સૂચનો અંગે સરકાર કોર્ટ સમક્ષ વિગતવાર સ્પષ્ટતા કરશે.હાઇકોર્ટે સરકારને આ મામલે સ્પષ્ટતા આપવા આદેશ આપતા આગળની સુનવણી સોમવારે રાખી છે.

