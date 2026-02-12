Gen Zમાં નવો ટ્રેન્ડ: Rose Day નહીં પણ હવે Real Day, ઉજવણીનો અંદાજ પણ બદલાયો
ફેબ્રુઆરી મહિનો એટલે વર્ષોથી પ્રેમના રંગોથી રંગાયેલો “Valentine Week”. Rose Dayથી લઈને Valentine’s Day સુધી Gen Z જનરેશનમાં ઉજવણીનો અંદાજ બદલાયો.
Published : February 12, 2026 at 8:44 PM IST
અમદાવાદ: ફેબ્રુઆરી મહિનો એટલે વર્ષોથી પ્રેમના રંગોથી રંગાયેલો “Valentine Week”. Rose Dayથી લઈને Valentine’s Day સુધી, દરેક દિવસને માર્કેટિંગ અને સોશિયલ મીડિયા હાઇપ સાથે ઉજવવામાં આવતો રહ્યો છે. ગિફ્ટ્સ, ગુલાબ, ચોકલેટ અને પ્રોમિસ – આ બધું જ યુવાનો માટે ખાસ આકર્ષણ રહ્યું છે. હવે સમય બદલાઈ રહ્યો છે. Gen Z એટલે કે જનરેશન Z Valentine Weekને પરંપરાગત રીતે નહીં, પરંતુ નવી વિચારસરણી સાથે ઉજવી રહી છે. આ પેઢી માટે હવે દેખાવ કરતા અસલિયત, મોંઘી ગિફ્ટ્સ કરતા ભાવનાત્મક સચ્ચાઈ અને રોમેન્ટિક ઇમેજ કરતા વ્યક્તિગત વિકાસ વધુ મહત્ત્વનો બની રહ્યો છે.
Rose Day નહીં પણ Real Day
Rose Day હવે ઘણા યુવાનો માટે Real Day બની રહ્યો છે. માત્ર ગુલાબ આપી સોશિયલ મીડિયા પર ફોટા મૂકવાની જગ્યાએ હવે સાચી લાગણીઓ વ્યક્ત કરવાની, સંબંધોમાં પારદર્શકતા રાખવાની અને ફેક ઇમ્પ્રેશનથી દૂર રહેવાની વાત થઈ રહી છે. Gen Z માને છે કે એક દિવસનો શો-ઓફ કરતાં રોજિંદા જીવનમાં સાચો વ્યવહાર વધુ મહત્વનો છે.
Chocolate Dayને પણ નવી ઓળખ મળી રહી છે. ઘણા યુવાનો આ દિવસને No Smoking Day તરીકે ઉજવે છે. તેઓ સ્મોકિંગ અને વેપીંગથી થતા નુકસાન અંગે જાગૃતિ ફેલાવે છે, મિત્રો સાથે તંબાકુ છોડવાનો સંકલ્પ લે છે અને સ્વસ્થ જીવનશૈલી તરફ આગળ વધવાની પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરે છે. તેમના માટે હવે મીઠાશ ચોકલેટમાં નહીં, પરંતુ સ્વાસ્થ્યમાં છે.
"ચોકલેટ ડેની જગ્યાએ નો સ્મોકિંગ ડે ઉજવીએ છીએ. ખોટા ખર્ચાની જગ્યાએ લોકો સ્મોકિંગ ના કરે અને પોતાની હેલ્થનું ધ્યાન રાખે. સ્મોકિંગને કારણે લંગ્સ ખરાબ થાય છે, કેન્સરની બીમારી પણ થઇ શકે છે. આ બધા વિશે લોકોને જાગૃત કરી શકીએ છીએ અને લંગ્સના ફ્રી ચેકઅપનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે." હાર્દિકસિંહ રાણા, વિદ્યાર્થી
Valentine’s Day હવે માત્ર કપલ્સ પૂરતો મર્યાદિત રહ્યો નથી. Gen Z માટે આ દિવસ Self-Love Day તરીકે પણ મહત્વનો બની રહ્યો છે. પોતાને સમય આપવો, મેન્ટલ હેલ્થ પર ધ્યાન આપવું, સોશિયલ મીડિયા ડીટોક્સ કરવો અને પોતાની સિદ્ધિઓને સેલિબ્રેટ કરવી – આ બધું હવે ઉજવણીનો ભાગ છે. આ પેઢી માને છે કે જો વ્યક્તિ પોતાને પ્રેમ નહીં કરે તો કોઈ પણ સંબંધ મજબૂત રહી શકતો નથી.
Promise Day પણ બદલાઈ ગયો છે. હવે માત્ર “હંમેશા સાથે રહીશ” જેવા વચનો નહીં, પરંતુ સત્ય બોલવાની પ્રોમિસ, Toxic સંબંધોથી દૂર રહેવાની પ્રતિબદ્ધતા અને પોતાના કરિયર તથા જીવનલક્ષ્ય માટે મહેનત કરવાની કસમ લેવાઈ રહી છે. આ રીતે Promise Day હવે ભાવનાત્મક પરિપક્વતા અને આત્મવિશ્વાસનું પ્રતિક બની રહ્યો છે.
"વેલેન્ટાઇન વીકમાં બધા ડે સેલિબ્રેટ કરી રહ્યા છે. પ્રોમીસ ડેમાં સિમિત નથી કે તમે તમારો પ્રોમિસ ડે પાર્ટનર જોડે કે કપલ જોડે મનાવી શકો. તમારો પ્રોમિસ ડે તમારા પેરેન્ટ્સ સાથે પણ મનાવી શકો છો. તમારા પેરેન્ટ્સને પ્રોમિસ આપો કે તમે આગળ વધશો અને તેમનું નામ રોશન કરશો." જાનવી મારૂં, વિદ્યાર્થિની
Gen Z માટે Mental Health સૌથી મોટી પ્રાથમિકતા છે. Depression, Anxiety અને Breakup જેવા મુદ્દાઓ પર ખુલ્લી ચર્ચા થાય છે. Valentine Week દરમિયાન પણ “It’s Okay to Not Be Okay” જેવા સંદેશાઓ દ્વારા જાગૃતિ ફેલાવવામાં આવે છે. સંબંધોમાં Red Flags ઓળખવી અને Healthy Boundaries જાળવવી – હવે પ્રેમ જેટલું જ મહત્વ ધરાવે છે.
સોશિયલ મીડિયા પણ આ બદલાવમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી રહ્યું છે. Instagram અને અન્ય પ્લેટફોર્મ પર “Self Love Week”, “Real Over Fake” અને “No Toxic Love” જેવા હેશટેગ ટ્રેન્ડ થઈ રહ્યા છે. Influencers પણ હવે મોંઘી ગિફ્ટ્સ કરતાં વધુ વ્યક્તિગત વિકાસ અને હીલિંગ પર ભાર મૂકે છે. આ રીતે Valentine Week હવે માત્ર રોમેન્ટિક સેલિબ્રેશન નથી રહ્યો, પરંતુ સ્વ-જાગૃતિ, સ્વાસ્થ્ય અને સાચી લાગણીઓનો ઉત્સવ બની રહ્યો છે. Rose Dayથી Real Day સુધીનો આ બદલાવ દર્શાવે છે કે નવી પેઢી દેખાવ કરતાં અસલિયતને વધુ મહત્વ આપી રહી છે અને પ્રેમને વધુ જવાબદાર રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી રહી છે.
