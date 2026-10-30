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અમદાવાદથી વારાણસી અને મહેસાણાથી અમદાવાદ વચ્ચે શરૂ થઈ નવી ટ્રેન, જાણો સમયથી લઈને તમામ માહિતી...

આ ટ્રેન શરૂ થતાની સાથે ગુજરાતની રેલ કનેક્ટિવિટીનો વ્યાપ વધશે અને મુસાફરોને પણ આરામદાયક અને સરળ ટ્રેન સેવાનો લાભ મળશે.

અમદાવાદથી વારાણસી અને મહેસાણાથી અમદાવાદ વચ્ચે શરૂ થઈ નવી ટ્રેન
અમદાવાદથી વારાણસી અને મહેસાણાથી અમદાવાદ વચ્ચે શરૂ થઈ નવી ટ્રેન (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 30, 2026 at 2:56 PM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદ સહિત ગુજરાતના મુસાફરો માટે રેલવે કનેક્ટિવિટીના ક્ષેત્રે નવી સુવિધા શરૂ થઈ છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 30 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ વીડિયો કોન્ફરન્સિંગના માધ્યમથી સાબરમતી–વારાણસી એક્સપ્રેસને લીલી ઝંડી બતાવી રવાના કરી હતી.

આ સાથે મહેસાણા–બેચરાજી–સાબરમતી મેમૂ ટ્રેન સેવાનો પણ પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. આ નવી ટ્રેન સેવાઓથી પશ્ચિમ અને ઉત્તર ભારત વચ્ચે રેલવે કનેક્ટિવિટી વધુ મજબૂત બનશે અને મુસાફરોને અવરજવરમાં સુવિધા મળશે.

અમદાવાદથી વારાણસી વચ્ચે વધુ એક ટ્રેન સેવાનો પ્રારંભ
અમદાવાદથી વારાણસી વચ્ચે વધુ એક ટ્રેન સેવાનો પ્રારંભ (Etv Bharat Gujarat/AI)

સાબરમતી રેલવે સ્ટેશન પર આ નિમિત્તે વિશેષ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં ગુજરાત સરકારનાં રાજ્યમંત્રી દર્શનાબેન વાઘેલા, અમદાવાદના મેયર હિતેશભાઈ બારોટ, સાંસદ હસમુખભાઈ પટેલ, સાંસદ દિનેશભાઈ મકવાણા, ધારાસભ્ય ડૉ. હર્ષદભાઈ પટેલ, ધારાસભ્ય જગદીશભાઈ વિશ્વકર્મા અને ધારાસભ્ય કૌશિક જૈન સહિતના જનપ્રતિનિધિઓ તથા મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

સાબરમતીથી મહેસાણા વચ્ચે દરોજ્જ દોડશે મેમુ ટ્રેન
સાબરમતીથી મહેસાણા વચ્ચે દરોજ્જ દોડશે મેમુ ટ્રેન (Etv Bharat Gujarat/AI)

કાશી વિશ્વનાથના દર્શને જતા શ્રદ્ધાળુઓને મળશે સુવિધા

સાબરમતી–વારાણસી એક્સપ્રેસ શરૂ થવાથી અમદાવાદ અને આસપાસના વિસ્તારોમાંથી વારાણસી જવા ઇચ્છતા મુસાફરોને નવી રેલ સેવા ઉપલબ્ધ થશે. ખાસ કરીને કાશી વિશ્વનાથના દર્શન માટે જતા શ્રદ્ધાળુઓને આ ટ્રેનથી અવરજવરમાં સુવિધા મળવાની અપેક્ષા છે. પશ્ચિમ અને ઉત્તર ભારત વચ્ચે મુસાફરી માટે વધુ એક રેલવે વિકલ્પ ઉપલબ્ધ થતાં કનેક્ટિવિટીને પણ વેગ મળશે.

મહેસાણા–બેચરાજી–સાબરમતી વચ્ચે મેમૂ ટ્રેનનો પણ પ્રારંભ

આ જ દિવસે મહેસાણા–બેચરાજી–સાબરમતી મેમૂ ટ્રેન સેવાને પણ લીલી ઝંડી બતાવવામાં આવી હતી. આ સેવા શરૂ થવાથી મહેસાણા, બેચરાજી અને સાબરમતી વચ્ચે મુસાફરી કરતા લોકોને લાભ મળશે. બંને નવી ટ્રેન સેવાઓનો મુખ્ય હેતુ મુસાફરોને વધુ સારી રેલ કનેક્ટિવિટી અને સુગમ પ્રવાસની સુવિધા આપવાનો છે.

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