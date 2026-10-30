અમદાવાદથી વારાણસી અને મહેસાણાથી અમદાવાદ વચ્ચે શરૂ થઈ નવી ટ્રેન, જાણો સમયથી લઈને તમામ માહિતી...
આ ટ્રેન શરૂ થતાની સાથે ગુજરાતની રેલ કનેક્ટિવિટીનો વ્યાપ વધશે અને મુસાફરોને પણ આરામદાયક અને સરળ ટ્રેન સેવાનો લાભ મળશે.
Published : October 30, 2026 at 2:56 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ સહિત ગુજરાતના મુસાફરો માટે રેલવે કનેક્ટિવિટીના ક્ષેત્રે નવી સુવિધા શરૂ થઈ છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 30 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ વીડિયો કોન્ફરન્સિંગના માધ્યમથી સાબરમતી–વારાણસી એક્સપ્રેસને લીલી ઝંડી બતાવી રવાના કરી હતી.
આ સાથે મહેસાણા–બેચરાજી–સાબરમતી મેમૂ ટ્રેન સેવાનો પણ પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. આ નવી ટ્રેન સેવાઓથી પશ્ચિમ અને ઉત્તર ભારત વચ્ચે રેલવે કનેક્ટિવિટી વધુ મજબૂત બનશે અને મુસાફરોને અવરજવરમાં સુવિધા મળશે.
🚆 साबरमती–वाराणसी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर किया गया शुभारंभ! माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी द्वारा साबरमती–वाराणसी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस नई रेल सेवा से पश्चिम एवं उत्तर भारत के बीच रेल कनेक्टिविटी को नई गति मिलेगी तथा यात्रियों को सुविधाजनक रेल यात्रा का लाभ मिलेगा। बेहतर कनेक्टिविटी, सुगम यात्रा! 🇮🇳🚆 #SabarmatiVaranasiExpress #IndianRailways #WesternRailway #AhmedabadDivision #RailConnectivity— DRM Ahmedabad (@drmadiwr) October 30, 2026
સાબરમતી રેલવે સ્ટેશન પર આ નિમિત્તે વિશેષ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં ગુજરાત સરકારનાં રાજ્યમંત્રી દર્શનાબેન વાઘેલા, અમદાવાદના મેયર હિતેશભાઈ બારોટ, સાંસદ હસમુખભાઈ પટેલ, સાંસદ દિનેશભાઈ મકવાણા, ધારાસભ્ય ડૉ. હર્ષદભાઈ પટેલ, ધારાસભ્ય જગદીશભાઈ વિશ્વકર્મા અને ધારાસભ્ય કૌશિક જૈન સહિતના જનપ્રતિનિધિઓ તથા મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
🚆🇮🇳 गुजरात को नई मेमू रेल सेवा की ऐतिहासिक सौगात! माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज, 30 अक्टूबर 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साबरमती–बेचराजी–महेसाणा मेमू रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर बेचराजी रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह में महेसाणा के माननीय सांसद श्री हरिभाई पटेल, बेचराजी के माननीय विधायक श्री सुखाजी ठाकोर, मंडल रेल प्रबंधक, अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश, भाजपा तालुका अध्यक्ष श्री कमलेशभाई देसाई, व्यापारी मंडल अध्यक्ष श्री भरतभाई, श्री बहुचर माता मंदिर ट्रस्ट के वहीवटदार श्री अशोकभाई ठक्कर, नगर पालिका प्रमुख श्री नरेन्द्रभाई पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री गिरीश राजगोर, तालुका पंचायत अध्यक्ष श्री हितेशभाई मकवाणा, श्री बहुचर माता मंदिर के पुजारी श्री जनक जोशी, एपीएमसी के श्री विजयभाई पटेल तथा मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के अधिकारी श्री केसुके मिजुतानी एवं श्री ए. के. सिंह सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। इस नई मेमू रेल सेवा से दैनिक यात्रियों, विद्यार्थियों, किसानों, कामगारों एवं स्थानीय व्यापारियों को किफायती और सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध होगा। साथ ही श्री बहुचर माता मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा तथा क्षेत्रीय व्यापार, रोजगार एवं आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। बेहतर रेल कनेक्टिविटी, सशक्त क्षेत्रीय विकास और विकसित गुजरात की दिशा में महत्वपूर्ण कदम! 🇮🇳 #WesternRailway #AhmedabadDivision #IndianRailways #PMModi #Bechraji #MEMU #RailConnectivity— DRM Ahmedabad (@drmadiwr) October 30, 2026
કાશી વિશ્વનાથના દર્શને જતા શ્રદ્ધાળુઓને મળશે સુવિધા
સાબરમતી–વારાણસી એક્સપ્રેસ શરૂ થવાથી અમદાવાદ અને આસપાસના વિસ્તારોમાંથી વારાણસી જવા ઇચ્છતા મુસાફરોને નવી રેલ સેવા ઉપલબ્ધ થશે. ખાસ કરીને કાશી વિશ્વનાથના દર્શન માટે જતા શ્રદ્ધાળુઓને આ ટ્રેનથી અવરજવરમાં સુવિધા મળવાની અપેક્ષા છે. પશ્ચિમ અને ઉત્તર ભારત વચ્ચે મુસાફરી માટે વધુ એક રેલવે વિકલ્પ ઉપલબ્ધ થતાં કનેક્ટિવિટીને પણ વેગ મળશે.
મહેસાણા–બેચરાજી–સાબરમતી વચ્ચે મેમૂ ટ્રેનનો પણ પ્રારંભ
આ જ દિવસે મહેસાણા–બેચરાજી–સાબરમતી મેમૂ ટ્રેન સેવાને પણ લીલી ઝંડી બતાવવામાં આવી હતી. આ સેવા શરૂ થવાથી મહેસાણા, બેચરાજી અને સાબરમતી વચ્ચે મુસાફરી કરતા લોકોને લાભ મળશે. બંને નવી ટ્રેન સેવાઓનો મુખ્ય હેતુ મુસાફરોને વધુ સારી રેલ કનેક્ટિવિટી અને સુગમ પ્રવાસની સુવિધા આપવાનો છે.
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