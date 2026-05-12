ETV Bharat / state

ઓખા-તિરૂપતિ વચ્ચે નવી ટ્રેનનો પ્રારંભ, બાલાજીના દર્શને જતા શ્રદ્ધાળુઓને ફાયદો થશે

પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા સૌરાષ્ટ્રના મુસાફરો તેમજ ધાર્મિક યાત્રાળુઓની સુવિધાને ધ્યાનમાં રાખીને ઓખા અને તિરુપતિ વચ્ચે નવી સાપ્તાહિક એક્સપ્રેસ ટ્રેન સેવા શરૂ કરવામાં આવી છે

ઓખા-તિરૂપતિ વચ્ચે નવી ટ્રેનનો પ્રારંભ
ઓખા-તિરૂપતિ વચ્ચે નવી ટ્રેનનો પ્રારંભ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 12, 2026 at 10:04 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

દ્વારકા: દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં રેલવે સુવિધાના ક્ષેત્રે વધુ મહત્ત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ નોંધાઇ છે. પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા સૌરાષ્ટ્રના મુસાફરો તેમજ ધાર્મિક યાત્રાળુઓની સુવિધાને ધ્યાનમાં રાખીને ઓખા અને તિરુપતિ વચ્ચે નવી સાપ્તાહિક એક્સપ્રેસ ટ્રેન સેવા શરૂ કરવામાં આવી છે. આ નવી ટ્રેન સેવા શરૂ થતા દ્વારકા જિલ્લા સહિત સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારમાં ખુશીની લાગણી વ્યાપી ગઈ છે.

ઓખાથી-તિરૂપતિ સાપ્તાહિક ટ્રેનનો પ્રારંભ

ઓખાથી સીધી તિરુપતિ સુધી ટ્રેન સેવા શરૂ થતા હવે યાત્રાળુઓને લાંબા અંતરની મુસાફરી માટે મોટી રાહત મળશે. ખાસ કરીને ભગવાન શ્રી દ્વારકાધીશ અને તિરુપતિ બાલાજીના દર્શન માટે જતા શ્રદ્ધાળુઓ માટે આ ટ્રેન આશીર્વાદરૂપ સાબિત થશે. અગાઉ મુસાફરોને અનેક ટ્રેનો બદલવી પડતી હતી, જ્યારે હવે સીધી કનેક્ટિવિટી મળતા સમય અને ખર્ચ બંનેમાં રાહત મળશે.

આ નવી ટ્રેન સેવાના શુભ પ્રારંભ પ્રસંગે જામનગરના સાંસદ પુનમ માડમ અને દ્વારકાના ધારાસભ્ય પબુભા માણેક ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. બન્ને આગેવાનોએ 23:35 વાગ્યે ઓખા રેલવે સ્ટેશન પરથી ઓખા-તિરૂપતિ સાપ્તાહિક એક્સપ્રેસ ટ્રેનને લીલી ઝંડી બતાવી પ્રારંભ કરાવ્યો હતો.

ઓખા-તિરૂપતિ વચ્ચે નવી ટ્રેનનો પ્રારંભ (ETV Bharat Gujarat)

આ દરમિયાન રેલવે સ્ટેશન પર મોટી સંખ્યામાં લોકો, કાર્યકરો અને મુસાફરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ટ્રેનના પ્રારંભ સાથે જ લોકોમાં ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. પશ્ચિમ રેલ્વેના આ નિર્ણયને લોકો દ્વારા આવકારવામાં આવ્યો છે અને ભવિષ્યમાં દ્વારકા જિલ્લાને વધુ ટ્રેનની ભેટ મળે તેવી પણ માંગ ઉઠી રહી છે.

મુખ્ય સ્ટોપેજ: દ્વારકા, જામનગર, રાજકોટ, અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત, નાંદેડ, કાચીગુડા, કર્નુલૂ સિટી, રેનીગુંટા અને તિરૂપતિ સહિત અનેક સ્ટેશન

આ ટ્રેન ઓખાથી દર સોમવારે 23:35 વાગ્યે ઉપડશે અને તિરૂપતિ બુધવારે 23:30 વાગ્યે પહોંચાડશે.

આવી રીતે જ દર ગુરૂવારે તિરૂપતિથી ટ્રેન 8:15 વાગ્યે નીકળશે અને શનિવાર સવારે 11:50 વાગ્યે પહોંચાડશે.

આ ટ્રેનમાં સેકન્ડ AC(2A), થર્ડ AC (3A), સ્લિપર ક્લાસ (SL), અને જનરલ કોચ હશે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

OKHA TO TIRUPATI NEW TRAIN
INDIAN RAILWAY
TIRUPATI BALAJI TO DWARKADHISH
OKHA TIRUPATI TRAIN
NEW TRAIN BETWEEN OKHA TIRUPATI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.