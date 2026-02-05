અમદાવાદ: ભારે વિરોધ બાદ AMC કમિશનરનો નિર્ણય, નવું કતલખાનું બનાવવાનો નિર્ણય પડતો મૂક્યો
શહેરમાં કતલખાનું બનાવવા માટે 32 કરોડ રૂપિયાની જોગવાઈ કરવામાં આવી હતી. આ જાહેરાત બાદ એલિસબ્રિજના ધારાસભ્ય અમિત શાહે વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.
Published : February 5, 2026 at 5:35 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા બુધવારે વર્ષ 2026-27નું ડ્રાફ્ટ રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં 123 વર્ષ બાદ શહેરમાં કતલખાનું બનાવવા માટે 32 કરોડ રૂપિયાની જોગવાઈ કરવામાં આવી હતી. આ જાહેરાત બાદ એલિસબ્રિજના ધારાસભ્ય અમિત શાહે વિરોધ નોંધાવ્યો હતો અને સ્લોટર હાઉસની દરખાસ્ત રદ કરવાની માંગ કરી હતી. ત્યારે આજે ગુરુવારે AMC દ્વારા આ દરખાસ્તને રદ કરવામાં આવી છે. તો બીજી તરફ કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ઇમરાન ખેડાવાલા સ્લોટર હાઉસને શહેરની બહાર શિફ્ટ કરવામાં આવે તેવી માંગ કરી રહ્યા છે.
AMCએ કતલખાનાનો નિર્ણય રદ કર્યો
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા સ્લોટર હાઉસ બનાવવાના પ્રસ્તાવ અંગે સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે, ગઈકાલે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના વર્ષ 2026-27ના ડ્રાફ્ટ બજેટ પ્રસ્તાવમાં સ્લોટર હાઉસ શહેરની બહાર શિફ્ટ કરવાનો પ્રાથમિક પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. આ મુદ્દાને પરખ્યા બાદ સ્લોટર હાઉસ શિફ્ટિંગ પ્રપોઝલ પરત કરવામાં આવ્યો છે, જે અંગેની સ્પષ્ટતા ધ્યાને લેવા વિનંતી છે.
ભાજપના ધારાસભ્યએ કર્યો હતો વિરોધ
કતલખાના માટે ફાળવેલા બજેટ પર એલિસબ્રિજના ધારાસભ્ય અમિત શાહે વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. જમાલપુર સ્થિત સ્લોટર હાઉસ ખસેડવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. નવા સ્લોટર હાઉસ માટે 32 કરોડની જોગવાઈ કરાઈ છે. સુધારા બજેટમાં વિષય પડતો મુકવા માટે રજૂઆત કરવામાં આવી છે. સ્લોટર હાઉસનું કામ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન પરત કરે તેવી માગ કરવામાં આવી છે. આ અંગે ધારાસભ્યએ રજૂઆત કરી હતી કે, ભારતીય જનતા પક્ષના શાસનમાં મુંગા પશુઓના વધ માટે સ્લોટર હાઉસનું બજેટ ફાળવ્યું તે અસહ્ય છે. અમે આમા સમંત નથી, કામ પરત લો અથવા સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન પરત કરે." તેમની રજૂઆત બાદ આ નિર્ણય રદ કરવામાં આવ્યો છે.
જમાલપુર મંદિર પાસે હાલમાં કતલખાનું કાર્યરત
આ મુદ્દે ધારાસભ્ય ઇમરાન ખેડાવાલાએ જમાલપુરમાં ધાર્મિક મંદિરોની નજીકમાં હાલમાં કાર્યરત જુના સ્લોટર હાઉસને શીફ્ટ કરી સુએજ ફાર્મ ખાતે આવેલ પ્લોટમાં શીફટ કરવાની માંગ કરી છે. તેમણે જણાવ્યું કે, તાજેતરમાં સ્લોટર હાઉસ બનાવવા અંગે કામગીરી હાથ ધરવાની હતી. તેને લઈને વિવાદ સામે આવ્યો છે. હાલમાં જમાલપુર જગન્નનાથ મંદિર તેમજ ગીતા મંદિરની વચ્ચેના સ્થળે જુનું સ્લોટર હાઉસ કાર્યરત છે. ગુજરાતની સૌથી મોટી રથયાત્રાનું આયોજન અમદાવાદ ખાતે જમાલપુર ખાતેથી કરવામાં આવે છે. જમાલપુર ખાતે આવેલ જગન્નાથ નિજ મંદિરેથી રથયાત્રાનું પ્રસ્થાન કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ સમગ્ર શહેરની પરિક્રમા કરીને રથયાત્રા મોડી સાંજે નિજ મંદિરે પરત આવે છે. જેમાં શહેર તેમજ અમદાવાદની આસપાસના વિસ્તારો અને ગુજરાત તેમજ સમગ્ર દેશમાંથી લાખોની સંખ્યામાં ભક્તો રથયાત્રામાં સામેલ થવા આવે છે. જેમાં અસંખ્ય ભક્તોની આસ્થા અને લાગણી જોડાયેલ છે.
ઈમરાન ખેડાવાલાએ લોકોની લાગણી ના દુભાય તે માટે સુએજ ફાર્મ ખાતે જે પ્લોટ આવેલો છે, ત્યાં સ્લોટર હાઉસ લઈ જવાની માગ કરી હતી. તેમણે નવા સ્લોટર હાઉસની માગ નહીં પરંતુ સ્થળ બદલવાનું (સ્લોટર હાઉસને શીફ્ટ કરવાનું) કહ્યું છે. હાલમાં આવેલા સ્થળની નજીકમાં જ બે ધાર્મિક મંદિરો આવેલ છે, ત્યાંથી શિફ્ટ કરીને તે સ્થળે પાર્ટી પ્લોટ બનાવવા ધારાસભ્ય ઈમરાન ખેડાવાલાની માંગણી છે.
123 વર્ષ પહેલા બનાવાયું હતું કતલખાનું
ઉલ્લેખનીય છે કે અમદાવાદ શહેરના જમાલપુર વિસ્તારમાં 1903માં એક કતલખાનું બનાવવામાં આવ્યું હતું. અંગ્રેજોના સમયમાં આ કતલખાનું બન્યું હતું. હાલમાં એક ખૂબ જ જર્જરીત હાલતમાં જોવા મળે છે. 123 વર્ષ જૂના આ કતલખાના પછી બીજા કોઈ કતલખાનું અમદાવાદ શહેરમાં બનાવવામાં આવ્યું હતું નથી. જેના કારણે ઘણા સમયથી નવા કતલખાના બનાવવાની માંગ કરવામાં આવતી હતી. અમદાવાદ શહેરની વસ્તી વધી રહી છે, ત્યારે અત્યાર સુધી આ સુવિધાઓ આપવામાં આવી ન હતી. પરંતુ પહેલી વખત આ બજેટની અંદર કતલખાના હાઉસ બનાવવા માટે જોગવાઈ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ તેને રદ કરવામાં આવી છે.
