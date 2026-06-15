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NEET પરીક્ષા બાદ નવો સ્કેમ! રિફંડની રકમ હડપ કરનાર માસ્ટરમાઇન્ડ ઝડપાયો

પોલીસ તપાસ મુજબ આરોપી નવીન યાદવ માત્ર 19 વર્ષનો છે અને B.Sc.નો અભ્યાસ કરી ચૂક્યો છે.

NEET પરીક્ષા બાદ નવો સ્કેમ! રિફંડની રકમ હડપ કરનાર માસ્ટરમાઇન્ડ ઝડપાયો
NEET પરીક્ષા બાદ નવો સ્કેમ! રિફંડની રકમ હડપ કરનાર માસ્ટરમાઇન્ડ ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 15, 2026 at 9:41 PM IST

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અમદાવાદ: NEET પરીક્ષામાં પેપર લીક અને ફ્રોડના કિસ્સાઓ વચ્ચે હવે NEET રિફંડના નામે ચાલતા મોટા સાયબર કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો છે. અમદાવાદ સાયબર ક્રાઇમ બ્રાન્ચે બિહારમાંથી એક એવા આરોપીની ધરપકડ કરી છે, જે NTAની વેબસાઇટની ટેકનિકલ ખામીનો ગેરલાભ ઉઠાવી વિદ્યાર્થીઓના રિફંડની રકમ પોતાના અને પરિચિતોના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરાવતો હતો.

સાયબર ક્રાઇમની ગિરફતમાં આવેલ આરોપી નવીન કુમાર યાદવ સામે NEET રિફંડ છેતરપિંડીનો ગુનો નોંધાયો છે. તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપી ખાસ કરીને NEET ઉમેદવારોને ટાર્ગેટ કરતો હતો. NTA દ્વારા પરીક્ષા ફી રિફંડ માટેની પ્રક્રિયામાં રહેલી ટેકનિકલ ખામીઓનો લાભ લઈ તે ઉમેદવારોના એકાઉન્ટમાં ગેરકાયદેસર રીતે પ્રવેશ મેળવતો હતો.

NEET પરીક્ષા બાદ નવો સ્કેમ! રિફંડની રકમ હડપ કરનાર માસ્ટરમાઇન્ડ ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસ તપાસ મુજબ આરોપી નવીન યાદવ માત્ર 19 વર્ષનો છે અને B.Sc.નો અભ્યાસ કરી ચૂક્યો છે. છતાં તેણે સાયબર ક્રાઇમની અત્યંત ટેક્નિકલ પદ્ધતિ અપનાવી હતી. આરોપી ઉમેદવારોના પોર્ટલ એકાઉન્ટ પર બ્રુટ ફોર્સ એટેક કરીને પાસવર્ડ મેળવતો હતો. ત્યારબાદ ઉમેદવારોના એકાઉન્ટમાં લોગિન કરીને તેમનો પાસવર્ડ બદલી નાખતો હતો જેથી મૂળ ઉમેદવાર પોતાના એકાઉન્ટમાં પ્રવેશ ન મેળવી શકે.

JCP ક્રાઇમ બ્રાન્ચ શરદ સિંઘલે જણાવ્યું હતું કે, આરોપી એકાઉન્ટ પર કબજો મેળવ્યા બાદ આરોપી ઉમેદવારના બેંક એકાઉન્ટની વિગતોમાં ફેરફાર કરતો હતો. પરિણામે NTA દ્વારા જે 1700 રૂપિયાનો રિફંડ ઉમેદવારને મોકલવામાં આવતો હતો તે સીધો જ આરોપી અથવા તેના સાગરીતોના બેંક ખાતામાં જમા થતો હતો. આ સમગ્ર પ્રક્રિયા એટલી સુનિયોજિત હતી કે ઘણા વિદ્યાર્થીઓને લાંબા સમય સુધી પોતાની સાથે છેતરપિંડી થઈ હોવાનું પણ ખબર પડી નહોતી.

સાયબર ક્રાઇમની તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે આરોપીએ 80થી વધુ ઉમેદવારોના રિફંડ માટે ખોટી રીતે રજિસ્ટ્રેશન અને વિગતોમાં ફેરફાર કર્યા હતા. અત્યાર સુધીમાં 150થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ સાથે છેતરપિંડી થઈ હોવાની વિગતો સામે આવી છે. તપાસ આગળ વધતાં ભોગ બનનારાઓની સંખ્યા વધવાની શક્યતા પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

આ કેસમાં વધુ એક ચોંકાવનારી બાબત સામે આવી છે. NTAના પોર્ટલ પર ઉમેદવારની ઓળખ ચકાસવા માટે માત્ર ફેવરિટ કલર અને સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટી જેવી માહિતીના આધારે એકાઉન્ટ ઍક્સેસ મળતો હોવાનો મુદ્દો સામે આવ્યો છે. સાયબર ગુનેગારે આ જ નબળાઈનો લાભ લીધો હતો. જોકે, NTA દ્વારા આ ટેકનિકલ ખામીઓને દૂર કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી હોવાનું જણાવાયું છે.

NTA ગુજરાતના ડાયરેક્ટર આકાશ જૈને જણાવ્યું હતું કે એજન્સીને આ બાબતની ગંભીર નોંધ છે અને સુરક્ષા વ્યવસ્થાને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે જરૂરી સુધારા કરવામાં આવી રહ્યા છે. બીજી તરફ, જેસીપી ક્રાઇમ શરદ સિંઘલે જણાવ્યું હતું કે આરોપીની ધરપકડ બાદ તેના ડિજિટલ ડિવાઇસ, બેંક ટ્રાન્ઝેક્શન અને અન્ય ઓનલાઈન પ્રવૃત્તિઓની ફોરેન્સિક તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.

સાયબર ક્રાઇમ બ્રાન્ચ હવે એ દિશામાં પણ તપાસ કરી રહી છે કે આરોપી એકલો જ આ કૌભાંડ ચલાવતો હતો કે તેની પાછળ કોઈ મોટું નેટવર્ક કાર્યરત હતું. આ માટે આરોપીના રિમાન્ડ મેળવીને વધુ પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી છે. તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ સમગ્ર રિફંડ ફ્રોડ નેટવર્ક અંગે વધુ ચોંકાવનારા ખુલાસાઓ સામે આવે તેવી શક્યતા છે.

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NEET EXAM MASTERMIND

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