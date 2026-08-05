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ભાવનગરમાં 8.43 કરોડના ખર્ચે બનેલી RTO કચેરી હજુ લોકાર્પણની રાહમાં, 40 વર્ષ જૂની બિલ્ડિંગથી ચાલી રહ્યું છે કામ

ભાવનગર શહેરના નારી ગામ પૂર્ણ થયા બાદ નવી આરટીઓની કચેરી બની ગઈ છે. જે 843.46 લાખના ખર્ચે મંજૂર કરવામાં આવી હતી.

ભાવનગરમાં નવી RTO કચેરી તૈયાર
ભાવનગરમાં નવી RTO કચેરી તૈયાર (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 5, 2026 at 6:50 PM IST

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ભાવનગર: ભાવનગર શહેરની નવી આરટીઓ કચેરી બનાવવા માટે 2023માં ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યા બાદ આજે 2026માં પણ હજુ સુધી એનાયત કરવામાં આવી નથી. જૂની કચેરીમાં જગ્યાનો ભાવ વધી રહ્યો છે ત્યારે લાખોના ખર્ચે બનેલી આરટીઓની નવી કચેરી બંધ હાલતમાં છે. થોડા એવા કામને પગલે તેની સમય મર્યાદા પણ વીતી ગઈ છે.

ભાવનગરમાં નવી RTO કચેરી તૈયાર (ETV Bharat Gujarat)

ભાવનગરની કચેરીમાં અરજદારોની સંખ્યા
ભાવનગર શહેર અને જિલ્લાની આરટીઓ કચેરી આરટીઓ સર્કલમાં આવેલી છે. ત્યારે આરટીઓ વિભાગના અધિકારી એમ.ટી મકવાણાએ જણાવ્યું હતું કે, હાલમાં અમારી કચેરી 40 વર્ષ જૂની બિલ્ડીંગ છે. અમારી કચેરીમાં રોજના 70 જેટલા ફોર-વ્હીલર અને 130 જેટલા ટુ-વ્હીલર વાહનો ચલાવનાર કચેરીમાં લાયસન્સ માટે વિઝીટ લઈ રહ્યા છે. નવી કચેરીનું ખાતમુહૂર્ત 2023માં ઓગસ્ટ માસમાં કરવામાં આવ્યું હતું. તેનું સિવિલનું કામ પૂરું થઈ ગયું છે. ફર્નિચરનું કામ બાકી છે એટલે હજી અમને હસ્તગત કરાઈ નથી.

હાલમાં જૂની કચેરીમાંથી કામગીરી ચાલી રહી છે
હાલમાં જૂની કચેરીમાંથી કામગીરી ચાલી રહી છે (ETV Bharat Gujarat)

વાહનોની સંખ્યાને લોકોની ભીડ વચ્ચે સમસ્યા
ભાવનગરની RTOઓ કચેરીની જગ્યામાં અભાવ ઊભો થઈ રહ્યો છે. કારચાલકો અને ટુ-વ્હીલર ચાલકો પોતાના વાહનો લઈને આવતા હોય ત્યારે તેમના ટેસ્ટ માટેની પ્રક્રિયાને લઈને ભીડ જેવી સમસ્યાઓ ઊભી થઈ રહી છે. ત્યારે આરટીઓ વિભાગના અધિકારી એમ.ટી મકવાણાએ જણાવ્યું હતું કે, હાલમાં જે લોકો આવી રહ્યા છે તેને પગલે અમને સમસ્યા જરૂર ઊભી થાય છે પરંતુ નવી કચેરી બની ગયા બાદ આ સમસ્યા હલ થઈ જશે. આગામી 4 થી 6 મહિનામાં અમને નવી કચેરી સોંપી શકે છે.

હાલમાં જૂની કચેરીમાંથી કામગીરી ચાલી રહી છે
હાલમાં જૂની કચેરીમાંથી કામગીરી ચાલી રહી છે (ETV Bharat Gujarat)

R&B વિભાગે હજુ માંગ્યો સમય
ભાવનગર શહેરના નારી ગામ પૂર્ણ થયા બાદ નવી આરટીઓની કચેરી બની ગઈ છે. જે 843.46 લાખના ખર્ચે મંજૂર કરવામાં આવી હતી. ત્યારે આરએનબીના અધિકારી ડી.એલ મેરે ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, હાલમાં વહીવટી ફર્નિચરની કામગીરી બાકી છે. જેની ટેન્ડર પ્રક્રિયા થઈ ગઈ છે અને આશરે એક કરોડથી વધુની કિંમત માટે આપી દેવામાં આવશે. એટલે અંદાજે છ મહિનામાં કામગીરી પૂર્ણ થઈ જશે. જ્યારે આરટીઓ વિભાગ તરફથી કેટલીક નાની મોટી સમસ્યાઓ છે તેનું પણ અમે નિરાકરણ કરી રહ્યા છીએ.

ભાવનગરમાં નવી RTO કચેરી તૈયાર
ભાવનગરમાં નવી RTO કચેરી તૈયાર (ETV Bharat Gujarat)

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