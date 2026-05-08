ETV Bharat / state

સુરત SBI લૂંટ કાંડમાં નવો ખુલાસો: બિહારના શૂટરોએ ભરૂચથી સોમનાથ સુધી લીધો આશરો; પોલીસને 93 હજાર જ મળ્યા

સુરતમાં SBIમાં લૂંટને અંજામ આપ્યા બાદ બિહારની આ પ્રોફેશનલ ગેંગે ગુજરાતના વિવિધ શહેરોમાં આશરો લીધો હતો.

સુરત SBI લૂંટ કાંડમાં નવો ખુલાસો
સુરત SBI લૂંટ કાંડમાં નવો ખુલાસો (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 8, 2026 at 12:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: વરાછા એલ.એચ. રોડ પર શક્તિ ટાવરમાં આવેલી સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) માં થયેલી ₹50 લાખની હિંસક લૂંટના કેસમાં પોલીસ તપાસમાં દિન-પ્રતિદિન નવા વળાંકો આવી રહ્યા છે. સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને વરાછા પોલીસની સંયુક્ત તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે, લૂંટને અંજામ આપ્યા બાદ બિહારની આ પ્રોફેશનલ ગેંગે ગુજરાતના વિવિધ શહેરોમાં આશરો લીધો હતો.

પોલીસ તપાસમાં સૌથી મોટો ખુલાસો

ચંદન ઉર્ફે જેક ઉર્ફે દીપક નામના શખ્સને લઈને પોલીસ તપાસમાં મોટો ખુલાસો થયો છે. સુરતમાં રહીને જેકે આ લૂંટારૂઓને રહેવા-ખાવાની સુવિધા પૂરી પાડી હતી. લૂંટ બાદ આરોપીઓ પોલીસની નજરમાંથી બચવા માટે સુરતના જહાંગીરાબાદ વિસ્તારમાં છુપાયા હતા ત્યારબાદ ભરૂચ અને ત્યાંથી છેક સોમનાથ સુધી પહોંચી ગયા હતા.

પોલીસે પકડેલા બે આરોપીઓ શુભમ કુમાર ઠાકુર અને વિકાસસિંહ રાજપૂતને કોર્ટમાં રજૂ કરી 7 દિવસના રિમાન્ડ મેળવ્યા છે. હવે પોલીસ આ બંનેને સાથે રાખીને ચંદનના અડ્ડાઓ પર દરોડા પાડશે.

સુરત SBI લૂંટ કાંડમાં નવો ખુલાસો (ETV Bharat Gujarat)

₹48.15 લાખની રોકડ અને હથિયારો હજુ ગુમ

લૂંટાયેલી કુલ રકમમાંથી પોલીસને અત્યાર સુધી માત્ર ₹93,000 જ હાથ લાગ્યા છે. બાકીના ₹48.15 લાખ અને લૂંટમાં વપરાયેલી પિસ્તોલ હજુ પણ માસ્ટરમાઈન્ડ અને અન્ય ફરાર સાગરીતો પાસે હોવાની આશંકા છે. તપાસનીશ અધિકારી એ.આર. વાળાએ જણાવ્યું કે, આરોપીઓ ખૂબ જ શાતિર છે અને પૂછપરછમાં સહકાર આપી રહ્યા નથી, જેના કારણે કસ્ટોડિયલ ઇન્ટ્રોગેશન મહત્વનું બન્યું છે.

બિહારના સાહેબગંજમાં લૂંટનો પ્લાન ઘડાયો

આ લૂંટનો આખો પ્લાન બિહારના સાહેબગંજમાં બેસીને કુંદન પાઠક ઉર્ફે કુંદનસિંહએ ઘડ્યો હતો. કુંદનસિંહ આંતરરાજ્ય લૂંટ ગેંગનો મુખિયા છે. હાલમાં આ કેસમાં કુંદન સહિત7 આરોપીઓ ફરાર છે.સૌરભ, એલેક્સ ઉર્ફે ,સુમિત ગાંધી, વિજય, મુકેશ અને પ્રિન્સને પકડવા માટે પોલીસે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.

"આ ગેંગ અત્યંત પ્રોફેશનલ છે અને આંતરરાજ્ય લૂંટમાં માહેર છે. કુંદનને ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડ પર સુરત લાવવા માટે બિહારમાં અમારી ટીમ રવાના થઈ ચૂકી છે." અનુપમસિંહ ગેહલોત, પોલીસ કમિશનર, સુરત

લૂંટમાં ચોરીના વાહનનો ઉપયોગ

લૂંટમાં વપરાયેલી ત્રણ બાઇક પૈકી સ્પ્લેન્ડર સુરતના ખટોદરામાંથી ચોરાયું હતું જ્યારે અપાચે તેલંગાણાથી લાવવામાં આવ્યું હતું. તમામ બાઇક પર ફેક નંબર પ્લેટ લગાડવામાં આવી હતી.

આરોપી વિકાસસિંહે લૂંટના હિસ્સામાંથી ₹90,000 તેના મિત્ર અફજલના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કર્યા હતા, જેની કડીઓ પોલીસ મેળવી રહી છે. પકડાયેલ શુભમકુમાર ઠાકુર બિહારમાં હત્યા (302) જેવા ગંભીર ગુનાઓમાં સંડોવાયેલો નામચીન ગુનેગાર છે.

આ પણ વાંચો:

સોશિયલ મીડિયા પર જાહેરાત આપી ચાઇના કાપડ ઇમ્પોર્ટના નામે અનેક લોકોને છેતર્યા, મહાઠગ ઝડપાયો

રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસની કડક કાર્યવાહી, વ્યાજખોરીમાં સપડાયેલ 136 પીડીતોના 375 ચેક અને દસ્તાવેજો પરત અપાવ્યા

TAGGED:

SURAT SBI ROBBERY CASE
BIHAR SHOOTERS SBI ROBBERY
SBI BANK ROBBERY
SURAT BANK LOOT
SURAT SBI ROBBERY CASE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.