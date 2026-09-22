તાપી જિલ્લામાં 910 કરોડના ખર્ચે નવી હોસ્પિટલનું લોકાર્પણ, લોકોને સારવાર માટે સુરત સુધી ધક્કા નહીં ખાવા પડે
તાપી જિલ્લાના વ્યારા ખાતે UNM ફાઉન્ડેશન અને રાજ્ય સરકારના આરોગ્ય વિભાગના સંયુક્ત ઉપક્રમે નવી 317 બેડની સિવિલ હોસ્પિટલનું લોકાર્પણ.
Published : September 22, 2026 at 5:56 PM IST
તાપી: તાપી જિલ્લાના નાગરિકોને આરોગ્યની યોગ્ય અને સારી સુવિધા મળી રહે તે હેતુથી 910 કરોડના ખર્ચે UNM ફાઉન્ડેશન અને ગુજરાત આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલી હોસ્પિટલનું લોકાર્પણ અને નવી બનનારી 800 બેડની હોસ્પિટલનું મુખ્યમંત્રીના હસ્તે ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું છે.
તાપી જિલ્લાના વ્યારા ખાતે UNM ફાઉન્ડેશન અને રાજ્ય સરકારના આરોગ્ય વિભાગના સંયુક્ત ઉપક્રમે નવી 317 બેડની સિવિલ હોસ્પિટલનું લોકાર્પણ તેમજ 800 બેડની નવી બનનારી હોસ્પિટલનું ખાતમૂહુર્ત મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં UNM ફાઉન્ડેશન ના MD જીનલ મેહતા અને રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીઓ તેમજ જિલ્લાના ધારાસભ્યો સહિતના અગ્રણીઓ હાજર રહ્યા હતા. હોસ્પિટલનું લોકાર્પણ અને ખાતમૂહુર્ત બાદ જિલ્લાના તેમજ આસપાસના નાગરિકોને આરોગ્યની યોગ્ય સુવિધા મળી રહેશે.
પહેલા વ્યારા હોસ્પિટલમાં સુવિધાઓની અછત હોવાને લઈને મહારાષ્ટ્રના નંદુરબારથી લઈને તાપી જિલ્લાના નિઝર કુકરમુંડા ઉચ્છલ સહિતના દૂર દૂરના લોકો એ સુરત સુધી ગંભીર બીમારીઓનો ઇલાજ કરાવવા જવું પડતું હતું. પરંતુ હવે સરકારની આ પહેલ થઈ પોતાના જિલ્લામાં જ અદ્યતન સુવિધાવાડી હોસ્પિટલ મળી રહેશે અને ગરીબ પરિવારો અને જિલ્લાના લોકો માટે આ હોસ્પિટલ ઉપયોગી બનશે અને સુરત સુધીનો ચકરાવો અને પૈસાની પણ બચત થશે.
સ્થાનિક આદિવાસી સમાજના કેટલાક લોકો દ્વારા આ હોસ્પિટલના ખાનગી કરણને લઈને ઘણા પ્રશ્નો ઉભા થયા હતા અને વિરોધ પણ જોર શોરથી કરવામાં આવ્યું હતું અને આખરે ધરણા પણ કરવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ સરકાર દ્વારા આજે આ હોસ્પિટલનું લોકાર્પણ અને ખાત મુહૂર્ત કરી દેવામાં આવ્યું છે.
કેબિનેટ મંત્રી અને તાપી જિલ્લાના પ્રભારી મંત્રી નરેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, આ હોસ્પિટલને લઈને તાપી જિલ્લા તેમજ મહારાષ્ટ્રનો લોકોની સુવિધામાં વધારો થશે. દૂર દૂરથી લોકોએ સુરત સુધી જવું ન પડશે અને પોતાના જ જિલ્લામાં સારી સારવાર મેળવીને સાજા થઈને પોતાના ઘરે જશે અને હોસ્પિટલ આવવાથી નિઝર, કુકરમુંડના લોકોએ સારવાર માટે સુરત સુધી 4 કલાકની મુસાફરી કરવી પડતી તે હવે નહીં કરવી પડે અને અહીંજ તેમની વિનામૂલ્યે સારવાર થશે.
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