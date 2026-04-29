ગુજરાતના પ્રવાસન ક્ષેત્રને નવી ભેટ: ગીર-સોમનાથ, દ્વારકા અને ડાંગ જિલ્લામાં શરૂ થશે ખાસ ‘ટુરિસ્ટ ફ્રેન્ડલી પોલીસ સ્ટેશન’

નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીના માર્ગદર્શન હેઠળ પ્રથમ તબક્કામાં ત્રણ જિલ્લાની પોલીસ ચોકીઓ બનશે અદ્યતન ટુરિસ્ટ પોલીસ સ્ટેશન.

Published : April 29, 2026 at 1:55 PM IST

અમદાવાદ: ગુજરાત રાજ્યના પ્રવાસન ક્ષેત્રને વધુ સુરક્ષિત અને આધુનિક બનાવવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે એક મહત્વપૂર્ણ પગલું લેવામાં આવ્યું છે. રાજ્યના મુખ્ય પર્યટન જિલ્લાઓમાં હવે ‘ટુરિસ્ટ ફ્રેન્ડલી પોલીસ સ્ટેશન’ સ્થાપવાની યોજના ઘડાઈ છે.

રાજ્યના પોલીસ વડા (DGP) ડૉ. કે.એલ.એન. રાવની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલી ઉચ્ચસ્તરીય બેઠકમાં આ અંગેનો નિર્ણય લેવાયો હતો. નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીના માર્ગદર્શન હેઠળ પ્રથમ તબક્કામાં ગીર સોમનાથ, દેવભૂમિ દ્વારકા અને ડાંગ જિલ્લામાં આ પ્રોજેક્ટ અમલમાં મૂકવામાં આવશે. આ ટુરિસ્ટ પોલીસ સ્ટેશનોનો હેતુ માત્ર કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવાનો નથી, પરંતુ દેશ-વિદેશથી આવતા પ્રવાસીઓને સુરક્ષિત અને મિત્રસભર વાતાવરણ પૂરું પાડવાનો છે.

જે સ્થળોએ પહેલેથી પોલીસ ચોકીઓ કાર્યરત છે, ત્યાં ઉપલબ્ધ સંસાધનોનો ઉપયોગ કરીને તેને અદ્યતન ટુરિસ્ટ પોલીસ સ્ટેશનમાં અપગ્રેડ કરાશે. ઉપરાંત, પ્રવાસીઓ સરળતાથી પોલીસને ઓળખી શકે તે માટે ખાસ યુનિફોર્મ અને વાહનો પર અનુપમ લોગો પણ તૈયાર કરવાની યોજના છે.

પ્રવાસીઓની તાત્કાલિક મદદ માટે મુખ્ય પર્યટન સ્થળોએ હેલ્પ ડેસ્ક અને કિયોસ્ક સ્થાપવાનો પણ નિર્ણય લેવાયો. સાથે જ એક કેન્દ્રીય ‘ઇન્ટરેક્ટિવ ટુરિસ્ટ પોલીસ એપ્લિકેશન’ પણ વિકસાવવામાં આવશે, જેના દ્વારા પ્રવાસીઓને એક જ પ્લેટફોર્મ પર તમામ જરૂરી માહિતી અને સુરક્ષા સેવાઓ પ્રાપ્ત થશે.

બેઠક દરમિયાન પ્રત્યેક ટુરિસ્ટ પોલીસ સ્ટેશન માટે પર્યાપ્ત માનવબળ, નવા વાહનો અને આધુનિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સુનિશ્ચિત કરવા પર ખાસ ભાર મૂકાયો. DGP ડૉ. કે.એલ.એન. રાવે જણાવ્યું કે આ પહેલ ગુજરાતને વૈશ્વિક સ્તરે વધુ સુરક્ષિત અને પ્રવાસન માટે આકર્ષક સ્થળ બનાવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે. આગામી સમયમાં રાજ્યના અન્ય પ્રવાસન વિસ્તારોમાં પણ આ પ્રોજેક્ટને વિસ્તૃત કરવાની યોજના છે.

આ પણ વાંચો...

  1. દક્ષિણ ગુજરાતના પ્રવાસન માટે મુખ્યમંત્રીનો 'બૂસ્ટર ડોઝ', હવે દૂરના પ્રવાસન સ્થળોએ પણ સરળતાથી પહોંચી શકાશે
  2. Gujarat Budget: 2026ને "ગુજરાત પ્રવાસન વર્ષ" તરીકે ઉજવાશે, અમદાવાદ 'ઓલિમ્પિક રેડી સીટી' બનશે, બજેટમાં બીજી શું જાહેરાત થઈ?

