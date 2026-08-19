ETV Bharat / state

વડોદરા-આણંદને જોડતો નવો ગંભીરા બ્રિજ તૈયાર, ઓગસ્ટ અંત સુધીમાં ખુલ્લો મુકાય તેવી શક્યતા

9 જુલાઈ 2025ના રોજ 40 વર્ષ જૂનો ગંભીરા બ્રિજ તૂટી પડ્યા બાદ સર્જાયેલી કરૂણ દુર્ઘટનામાં અનેક લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો હતો.

વડોદરા-આણંદને જોડતો નવો ગંભીરા બ્રિજ તૈયાર
વડોદરા-આણંદને જોડતો નવો ગંભીરા બ્રિજ તૈયાર (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 19, 2026 at 1:02 PM IST

|

Updated : August 19, 2026 at 1:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

વડોદરા: વડોદરા અને આણંદ જિલ્લાને જોડતા મુજપુરના નવા ગંભીરા બ્રિજનું નિર્માણ કાર્ય પૂર્ણ થઈ ગયું છે. 9 જુલાઈ 2025ના રોજ 40 વર્ષ જૂનો ગંભીરા બ્રિજ તૂટી પડ્યા બાદ સર્જાયેલી કરૂણ દુર્ઘટનામાં અનેક લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો હતો. આ ઘટનાને પગલે રાજ્ય સરકારે તાત્કાલિક ધોરણે નવા અને આધુનિક ગંભીરા બ્રિજનું નિર્માણ હાથ ધર્યું હતું. અંદાજે 200 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે તૈયાર થયેલા આ બ્રિજ પર હાલમાં જરૂરી ટેસ્ટિંગની કામગીરી ચાલી રહી છે.

ઓગસ્ટમાં ગંભીરા બ્રિજ ખુલ્લો મુકાય તેવી શક્યતા

વડોદરા અને આણંદ જિલ્લાને જોડતો મહત્ત્વપૂર્ણ મુજપુર ગંભીરા બ્રિજ હવે નિર્માણ કાર્ય પૂર્ણ થયા બાદ અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી ગયો છે. 9 જુલાઈ 2025ના રોજ 40 વર્ષ જૂનો ગંભીરા બ્રિજ તૂટી પડતા મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ હતી અને આ ઘટનામાં 18થી વધુ લોકોના મોત થયા હતા. ગંભીરા બ્રિજની આ કરૂણાંતિકા બાદ સરકાર દ્વારા તાત્કાલિક ધોરણે નવા બ્રિજના નિર્માણની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. માર્ગ અને મકાન વિભાગ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી 12 માસની નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં નવા ગંભીરા બ્રિજનું નિર્માણ કાર્ય પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું છે.

વડોદરા-આણંદને જોડતો નવો ગંભીરા બ્રિજ તૈયાર (ETV Bharat Gujarat)

આધુનિક ટેકનોલોજી અને નવીન બાંધકામ પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરીને તૈયાર કરવામાં આવેલા આ બ્રિજને મજબૂત, સલામત અને લાંબા સમય સુધી ટકાઉ રહે તે રીતે બનાવવામાં આવ્યો છે. બ્રિજના નિર્માણમાં ઈપોક્ષી કોટેડ સ્ટીલનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે જેના કારણે સ્ટીલમાં કાટ લાગવાની શક્યતા ઘટશે અને બ્રિજની ટકાઉપણું તેમજ આયુષ્યમાં વધારો થશે. સાથે જ નિર્માણ કાર્ય ઝડપથી પૂર્ણ કરવા માટે પ્રિકાસ્ટ એલિમેન્ટનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.

નવા ગંભીરા બ્રિજના દરેક પિલ્લર પર જરૂરી નિરીક્ષણ અને જાળવણીની કામગીરી સરળતાથી થઈ શકે તે માટે નિરીક્ષણ પ્લેટફોર્મની સુવિધા પણ ઊભી કરવામાં આવી છે. બ્રિજના નિર્માણ દરમિયાન અંદાજે 300 જેટલા શ્રમિકોએ દિવસ-રાત કામગીરી કરી હતી. સતત મહેનત, યોગ્ય આયોજન અને આધુનિક ટેકનોલોજીના ઉપયોગના પરિણામે નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં બ્રિજનું નિર્માણ પૂર્ણ કરવામાં સફળતા મળી છે.

અંદાજે 200 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે તૈયાર થયેલા આ બ્રિજ પર હાલમાં જરૂરી ટેસ્ટિંગની કામગીરી ચાલી રહી છે
અંદાજે 200 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે તૈયાર થયેલા આ બ્રિજ પર હાલમાં જરૂરી ટેસ્ટિંગની કામગીરી ચાલી રહી છે (ETV Bharat Gujarat)

હાલમાં બ્રિજનું બાંધકામ પૂર્ણ થઈ ગયું હોવા છતાં તેને સામાન્ય વાહનવ્યવહાર માટે ખુલ્લો મૂકતા પહેલાં જરૂરી સુરક્ષા અને ગુણવત્તાની ઝીણવટભરી ચકાસણી કરવામાં આવી રહી છે. બ્રિજની મજબૂતી અને સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે જરૂરી લોડ ટેસ્ટિંગ સહિતની વિવિધ પરીક્ષણ પ્રક્રિયાઓ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. તમામ ટેસ્ટિંગ પ્રક્રિયા અને જરૂરી તકનિકી ચકાસણી પૂર્ણ થયા બાદ નિયત પ્રક્રિયા અનુસાર બ્રિજને જનતા માટે ખુલ્લો મુકવામાં આવશે.

સરકાર તરફથી મળતી માહિતી પ્રમાણે આગામી ઓગસ્ટ મહિનાના અંત સુધીમાં નવા ગંભીરા બ્રિજને જનતા માટે ખુલ્લો મુકાય તેવી શક્યતા છે. જોકે વિધિવત લોકાર્પણ અને વાહનવ્યવહાર શરૂ કરવાની પ્રક્રિયા તમામ જરૂરી ટેસ્ટિંગ અને સુરક્ષા ચકાસણી પૂર્ણ થયા બાદ જ કરવામાં આવશે.

વડોદરા-આણંદને જોડતો નવો ગંભીરા બ્રિજ તૈયાર
વડોદરા-આણંદને જોડતો નવો ગંભીરા બ્રિજ તૈયાર (ETV Bharat Gujarat)

નવા ગંભીરા બ્રિજના કાર્યરત થવાથી વડોદરા અને આણંદ વચ્ચેની અવરજવરમાં મોટી રાહત મળવાની અપેક્ષા છે. હાલ વૈકલ્પિક માર્ગોનો ઉપયોગ કરતા વાહનચાલકો અને મુસાફરોને લાંબો રસ્તો કાપવો પડે છે. નવો બ્રિજ શરૂ થયા બાદ મુસાફરીનો સમય ઘટશે તેમજ વાહનોના ઇંધણમાં પણ બચત થશે. આ ઉપરાંત બંને જિલ્લાઓ વચ્ચેનો મહત્ત્વપૂર્ણ માર્ગીય સંપર્ક વધુ સુગમ બનશે.

40 વર્ષ જૂના ગંભીરા બ્રિજની દુર્ઘટના બાદ નવા બ્રિજનું નિર્માણ સરકારે પડકારરૂપ સમયમર્યાદામાં પૂર્ણ કર્યું છે. આધુનિક ટેકનોલોજી, પ્રિકાસ્ટ એલિમેન્ટ અને ઈપોક્ષી કોટેડ સ્ટીલના ઉપયોગથી તૈયાર થયેલા આ બ્રિજની હાલ અંતિમ ટેસ્ટિંગ પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. તમામ સુરક્ષા અને ગુણવત્તા ચકાસણી પૂર્ણ થયા બાદ ઓગસ્ટના અંત સુધીમાં બ્રિજ જનતા માટે ખુલ્લો મુકાય તેવી શક્યતા છે. નવા ગંભીરા બ્રિજથી વડોદરા-આણંદ વચ્ચેની કનેક્ટિવિટી વધુ ઝડપી અને સરળ બનશે.

આ પણ વાંચો:

Last Updated : August 19, 2026 at 1:18 PM IST

TAGGED:

GAMBHIRA BRIDGE
VADODARA ANAND ROAD
GAMBHIRA BRIDGE COMPLETED
GAMBHIRA BRIDGE COMPLETED

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.