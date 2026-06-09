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નવા શૈક્ષણિક સત્રના પ્રારંભે જ શિક્ષકોની અછત, જ્ઞાન-ખેલ સહાયકોની નિમણૂક અને નવી ભરતી માટે શિક્ષણમંત્રીને પત્ર

ગુજરાતની શાળાઓમાં પહેલા જ દિવસે સર્જાઈ શિક્ષકોની અછત; વેકેશન પહેલા છૂટા કરાયેલા સહાયકોને પરત લેવા માંગ

નવા શૈક્ષણિક સત્રના પ્રારંભે જ શિક્ષકોની અછત
નવા શૈક્ષણિક સત્રના પ્રારંભે જ શિક્ષકોની અછત (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 9, 2026 at 8:20 AM IST

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ભાવનગર: ગુજરાતમાં ઉનાળુ વેકેશન પૂર્ણ થયા બાદ નવા શૈક્ષણિક સત્રનો ધમધમાટ શરૂ થઈ ગયો છે, પરંતુ પહેલા જ દિવસે રાજ્યની સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં શિક્ષકોની મોટી ઘટ સામે આવી છે. વેકેશન પહેલાં જ્ઞાન સહાયક અને ખેલ સહાયકોને છૂટા કરી દેવાયા બાદ હજુ સુધી તેમને રીન્યુ કરવામાં આવ્યા નથી, જેના કારણે શાળાઓમાં શૈક્ષણિક કાર્ય ખોરવાય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. આ ગંભીર મુદ્દે અખિલ ભારતીય રાષ્ટ્રીય શૈક્ષિક મહાસંઘ-ગુજરાત દ્વારા શિક્ષણમંત્રીને લેખિત પત્ર લખીને તાત્કાલિક સહાયકોને રીન્યુ કરવા અને રાજ્યમાં ખાલી પડેલી જગ્યાઓ પર કાયમી ભરતી પ્રક્રિયા ઝડપી બનાવવાની ઉગ્ર માંગ કરવામાં આવી છે.

નવા સત્રના પ્રારંભે જ્ઞાન અને ખેલ સહાયકની માંગ

ગુજરાતમાં નવા વર્ષના શૈક્ષણિક સત્રનો પ્રારંભ થયો છે ત્યારે અખિલ ભારતીય રાષ્ટ્રીય શૈક્ષણિક મહાસંઘ ગુજરાત દ્વારા સરકારને જ્ઞાન સહાયક અને ખેલ સહાયકને પગલે લેખિત રજૂઆત કરવામાં આવી છે. સત્રના પ્રથમ દિવસે શાળાઓ બાળકોના અવાજોથી ગુંજી ઉઠી હતી ત્યારે અખિલ ભારતીય રાષ્ટ્રીય શૈક્ષણિક મહાસંઘ ગુજરાત દ્વારા શિક્ષણ મંત્રીને લેખિત રજૂઆત કરવામાં આવી છે. જેમાં ખાલી જગ્યાઓ ઉપર ભરતી અને જ્ઞાન સહાયકો અને ખેલ સહાયકોના રીન્યુ કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. સત્રના પ્રથમ દિવસ સુધી જ્ઞાન સહાયક અને ખેલ સહાયકોની નિમણૂક થઈ નથી, જેને પગલે શાળાઓમાં અંશત શિક્ષકોની ઘટ જોવા મળી છે.

નવા શૈક્ષણિક સત્રના પ્રારંભે જ શિક્ષકોની અછત (ETV Bharat Gujarat)

ખાલી જગ્યાઓ અને ભરતીને રીન્યુ કરવા માંગ

અખિલ ભારતીય રાષ્ટ્રીય શૈક્ષણિક મહાસંઘ ગુજરાતના પ્રમુખ મિતેશ ભટ્ટે જણાવ્યું હતું કે, રાજ્યની ગ્રાન્ટેડ અને સરકારી શાળાઓમાં નવા સત્રની શરૂઆત થઈ છે. સમગ્ર ગુજરાતની અંદર નિમણૂક પામેલા જ્ઞાન સહાયક અને ખેલ સહાયક ફરજ નિભાવી શક્યા નથી. શૈક્ષણિક મહાસંઘની માંગણી અગાઉ કરેલી હતી કે કાયમી ભરતી થઈ જાય અને જ્ઞાન સહાયકોને રીન્યુ કરવામાં આવે. વારંવાર રજૂઆત છતાં જ્ઞાન સહાયક રીન્યુ નહિ કરતા ફરજ બજાવી શક્યા નથી. આથી જ્ઞાન સહાયક ખેલ સહાયકોને તાત્કાલિક રીન્યુ કરવામાં આવે અને નવી ભરતી કરવામાં આવે કારણ કે ઘણા સ્થળે નિવૃત્તિ, બદલી અને પ્રસૃતીમાં ઘણી જગ્યાઓ ખાલી છે.

ગુજરાતની શાળાઓમાં પહેલા જ દિવસે સર્જાઈ શિક્ષકોની અછત
ગુજરાતની શાળાઓમાં પહેલા જ દિવસે સર્જાઈ શિક્ષકોની અછત (ETV Bharat Gujarat)

અગાઉ સહાયકોને છૂટા કરી દેવાયા હતા

જ્ઞાનસહાયક અને ખેલ સહાયકોને વેકેશન પહેલા જ છુટા કરી દેવામાં આવ્યા હતા ત્યારબાદ તેમને રીન્યુ કરવામાં આવ્યા નથી. જેને પગલે વેકેશન બાદ નવા સત્રના પ્રારંભ સમયમાં જ્ઞાન સહાયક અને ખેલ સહાયક ફરજ નિભાવી શક્યા નથી. જોકે ગુજરાતમાં 11 થી 12 હજાર આશરે ખાલી જગ્યા ઉપર ભરતીની પ્રક્રિયા બાકી છે જેને પગલે પણ અખિલ ભારતીય રાષ્ટ્રીય શૈક્ષણિક મહાસંઘ ગુજરાત દ્વારા ઝડપથી ભરતી કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.

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KHEL SAHAYAKS
TEACHER SHORTAGE IN GUJARAT

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