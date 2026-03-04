જુનાગઢ પોલીસની નેત્રમ શાખાને સતત 18મી વખત રાજ્યમાં શ્રેષ્ઠ કામગીરી માટે સન્માન
રાજ્યના DGP દ્વારા જુનાગઢ જિલ્લાની નેત્રમ શાખાને સતત 18મી વખત ગુનાઓના ભેદ ઉકેલવા અને ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન બદલ પ્રથમ ક્રમનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે.
Published : March 4, 2026 at 9:09 PM IST
જુનાગઢ: ગુજરાત પોલીસની નેત્રમ શાખા (CCTV આધારિત ક્રાઇમ ડિટેક્શન એન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટર) એ ફરી એક વખત પોતાની અસાધારણ કામગીરીથી રાજ્યમાં અગ્રેસર સ્થાન મેળવ્યું છે. રાજ્યના પોલીસ મહાનિરીક્ષક (DGP) કે. એલ. એન. રાવ દ્વારા જુનાગઢ જિલ્લાની નેત્રમ શાખાને સતત 18મી વખત ગુનાઓના ભેદ ઉકેલવા અને ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન બદલ પ્રથમ ક્રમનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે.
નેત્રમ શાખા અત્યાર સુધીમાં કુલ 24 એવોર્ડ મેળવી ચૂકી છે, જેમાંથી 18 વખત તે રાજ્યમાં પ્રથમ સ્થાને રહી છે. આ ઉપરાંત, ઈ-ચલણ વસુલાત અને ઈ-કોપ જેવા ક્ષેત્રોમાં પણ તેને અનેક વખત સન્માન મળ્યા છે. આ સફળતા જુનાગઢ જિલ્લા પોલીસની ટેક્નોલોજી આધારિત અને સમર્પિત કામગીરીનું પરિણામ છે.
3156 કેસોના ભેદ ઉકેલાયા, 23.80 કરોડનો મુદ્દામાલ પરત મેળવાયો
નેત્રમ શાખાએ જુનાગઢ શહેર તેમજ જિલ્લામાં ફેલાયેલા વ્યાપક સીસીટીવી નેટવર્કનો ઉપયોગ કરીને અત્યાર સુધીમાં કુલ 3156 ગુનાઓ/ઘટનાઓના ભેદ ઉકેલ્યા છે. આમાંથી 3058 કેસ જુનાગઢ જિલ્લાના હતા, જ્યારે 98 કેસ અન્ય જિલ્લાઓ (જેમ કે રાજકોટ, સોમનાથ, પોરબંદર, દ્વારકા, જામનગર, બોટાદ, સુરેન્દ્રનગર, અમરેલી, ભાવનગર અને સુરત)ના હતા, જેમાં પણ જુનાગઢની ટીમે મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી.
આ કામગીરી દરમિયાન નેત્રમ શાખાએ 23 કરોડ 80 લાખ 98 હજાર 749 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ (ચોરી થયેલી વસ્તુઓ, રોકડ, સોનું, વાહનો વગેરે) પરત મેળવીને માલિકોને સોંપ્યો છે.
વિવિધ પ્રકારના ગુનાઓમાં મહત્વનું યોગદાન
નેત્રમ શાખાની ટીમે હીટ એન્ડ રનના 349 કેસ, ગુમ થયેલા વ્યક્તિઓના 18 કેસ, ખોવાયેલી વસ્તુઓના 534 કેસ, લૂંટ/ચેન સ્નેચિંગના 976 કેસ (મોબાઈલ, પર્સ, રોકડ, દસ્તાવેજો), ચોરીના 376 કેસ (વાહન, રોકડ, સોનાના દાગીના), હત્યાના 14 અને હત્યાના પ્રયાસના 8 કેસ, પ્રોહિબિશનના 491 કેસ, આપઘાતના 16 કેસ, છેતરપિંડીના 48 કેસ તેમજ અન્ય 293 ગુનાઓમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે.
ટીમ અને કામગીરી
આ શાખામાં એક પીએસઆઈ, 25 પોલીસ જવાનો અને ટેક્નિકલ ઈજનેરોની ટીમ 24 કલાક કાર્યરત રહીને ગુનાઓની તપાસ અને ભેદ ઉકેલવાનું કામ કરે છે. વિશ્વાસ પ્રોજેક્ટ હેઠળ પણ ગુમ થયેલી વસ્તુઓ પરત મેળવવામાં સફળતા મળી છે.
01 જુલાઈ 2025થી 31 ડિસેમ્બર 2025 દરમિયાનના પ્રથમ ત્રણ ક્વાર્ટરમાં પણ નેત્રમ અને વિશ્વાસ પ્રોજેક્ટની ટીમે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું, જેની રાજ્ય પોલીસ વડાએ વિશેષ નોંધ લીધી હતી.
આ સતત સફળતા જુનાગઢ પોલીસની ટેક્નોલોજી આધારિત અને પ્રજા-કેન્દ્રિત અભિગમને દર્શાવે છે, જે રાજ્યના અન્ય વિસ્તારો માટે પણ પ્રેરણારૂપ છે. જુનાગઢની નેત્રમ શાખા ખરેખર "ત્રીજી આંખ" તરીકે ગુનેગારો પર નજર રાખી રહી છે અને પ્રજાનો વિશ્વાસ મજબૂત કરી રહી છે.
