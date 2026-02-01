ETV Bharat / state

રાજકોટ: વિંછીયામાં જૂની અદાવતમાં ભત્રીજાએ કાકા પર કાર ચઢાવી કરી હત્યા, પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી

રાજકોટના વિંછીયાના નાના માત્રા ગામમાં સગી માતાના અપમાનનો બદલો લેવા ભત્રીજાએ કાકાની હત્યા કરી નાખી.

વિંછીયામાં જૂની અદાવતમાં ભત્રીજાએ કાકા પર કાર ચઢાવી કરી હત્યા
વિંછીયામાં જૂની અદાવતમાં ભત્રીજાએ કાકા પર કાર ચઢાવી કરી હત્યા
Published : February 1, 2026 at 9:12 PM IST

રાજકોટ: રાજકોટના વિંછીયામાં જૂની અદાવતમાં ભત્રીજાએ કાકા પર કાર ચઢાવી હત્યા કરી નાખી છે. આ ઘટનામાં માસૂમ દીકરીને પણ ગંભીર ઇજા થતા તેને સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી હતી. પોલીસે આ ઘટનામાં હત્યાનો ગુનો નોંધી આરોપીની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

જૂની અદાવતમાં ભત્રીજાએ કાકાની કરી હત્યા

વિંછીયાના નાના માત્રા ગામે કૌટુબિક સંબંધોને શર્મસાર કરતી ઘટના સામે આવી છે. સગી માતાના અપમાનનો બદલો લેવા માટે ભત્રીજાએ પોતાના જ કાકાની હત્યા કરી નાખી હતી. 28 તારીખે નાના માત્રા ગામના રહેવાસી ગભાભાઇ ગારંભડિયા તેમની દીકરી સાથે બાઇક પર જતા હતા. આ દરમિયાન તેમના જ કૌટુંબિક ભત્રીજા બગાભાઇ ગારંભડિયાએ પોતાની સ્વીફ્ટ કારમાં તેમનો પીછો કર્યો હતો. મનમાં હત્યાનો ઇરાદો રાખીને આવેલા બગાભાઇએ પૂર ઝડપે કાર ગભાભાઇના બાઇક સાથે અથડાવી હતી અને કાર તેમના પર ચઢાવી દીધી હતી.

વિંછીયામાં જૂની અદાવતમાં ભત્રીજાએ કાકા પર કાર ચઢાવી કરી હત્યા (ETV Bharat Gujarat)

આ હુમલામાં ગભાભાઇનું ઘટનાસ્થળે મોત થયું હતું જ્યારે તેમની 10 વર્ષની દીકરીને હાથ, પગ અને માથાના ભાગે ગંભીર ઇજાઓ થતા સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી હતી. પોલીસ તપાસ અને આરોપીની પૂછપરછમાં આ હત્યા પાછળનું કારણ સામે આવ્યું હતું. પોલીસ અનુસાર, આશરે બે-ત્રણ મહિના પહેલા મૃતક ગભાભાઇ આરોપીની માતાનો હાથ પકડ્યો હતો અને અસભ્ય વર્તન કર્યું હોવાનો આક્ષેપ હતો. આ ઘટનાને કારણએ બગાભાઇના મનમાં કાકા પ્રત્યે ભારે રોષ અને અદાવત હતી.

પોલીસે આરોપીની ગણતરીના કલાકોમાં ધરપકડ કરી હતી
પોલીસે આરોપીની ગણતરીના કલાકોમાં ધરપકડ કરી હતી (ETV Bharat Gujarat)

વિંછીયા પોલીસે હત્યાનો ગુનો (મર્ડર) દાખલ કરવામાં આવ્યો છે અને પોલીસે કાર્યવાહી કરતા ગણતરીના કલાકોમાં જ આરોપીની ધરપકડ કરી હતી તેમજ ગુનામાં વપરાયેલ કારને કબ્જે કરી હતી. હાલ પોલીસ દ્વારા આરોપીની વધુ પૂછપરછ અને તપાસની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે.

