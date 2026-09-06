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મોરબી પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડમાંથી નેપાળી યુવકનો લટકતી હાલતમાં મૃતદેહ મળતા ચકચાર

નેપાળી યુવક ઠાકર લૉજમાં કામ કરતો હતો અને ક્વાર્ટરમાં રહેતો હતો. તેણે આપઘાત કર્યો કે કોઈએ હત્યા કરી તે અંગે પોલીસ તપાસ શરૂ

નેપાળી યુવક ઠાકર લૉજમાં કામ કરતો હતો અને ક્વાર્ટરમાં રહેતો હતો. તેણે આપઘાત કર્યો કે કોઈએ હત્યા કરી તે અંગે પોલીસ તપાસ શરૂ
નેપાળી યુવક ઠાકર લૉજમાં કામ કરતો હતો અને ક્વાર્ટરમાં રહેતો હતો. તેણે આપઘાત કર્યો કે કોઈએ હત્યા કરી તે અંગે પોલીસ તપાસ શરૂ (સાંકેતિક તસવીર)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 6, 2026 at 5:14 PM IST

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મોરબી: એ-ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનની સામે જ આવેલા પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડમાંથી એક યુવકનો લટકતી હાલતમાં મૃતદેહ મળી આવતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. પોલીસના જ પરેડ ગ્રાઉન્ડમાંથી મૃતદેહ મળવાની ઘટનાને પગલે અનેક તર્ક-વિતર્કો સર્જાયા છે.

મળતી માહિતી મુજબ, આજે વહેલી સવારે પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડમાં કેટલાક લોકો મોર્નિંગ વોક માટે ગયા હતા ત્યારે તેમણે એક ઝાડ પર યુવકને લટકતી હાલતમાં જોયો હતો. તાત્કાલિક આ અંગે એ-ડિવિઝન પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી. ઘટનાની જાણ થતા જ મોરબી એ-ડિવિઝન પોલીસની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી અને પંચનામું કરી મૃતદેહને નીચે ઉતાર્યો હતો.

પોલીસે મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોરબી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડ્યો છે. પ્રાથમિક તપાસમાં મૃતકની ઓળખ મનોજ થાપા (ઉ.વ. આશરે 28) તરીકે થઈ છે, જે મૂળ નેપાળનો વતની હોવાનું સામે આવ્યું છે. મૃતક મોરબીના જ નજીકમાં આવેલા ઠાકર લોજના ક્વાર્ટરમાં રહેતો હતો અને ત્યાં જ કામ કરતો હોવાની માહિતી મળી છે.

આ ઘટના એ-ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનની સામે જ બની હોવાથી પોલીસે આ મામલે ગંભીરતા દાખવી છે. મોરબી એ-ડિવિઝન પોલીસે સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. હાલ તો પોલીસ દ્વારા મૃતકના પરિવારજનોનો સંપર્ક કરવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે અને તેમની પૂછપરછ શરૂ કરવામાં આવી છે. સાથે જ મોરબી પોલીસ દ્વારા મૃતક યુવકની સાથે કામ કરતા સ્ટાફના અન્ય કર્મચારીઓની પણ ઝીણવટભરી પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી છે.

આ આપઘાત છે કે પછી તેની પાછળ કોઈ અન્ય કારણ છે, તે અંગે પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. મૃતકે કોઈ અંતિમ ચિઠ્ઠી લખી છે કે કેમ તે અંગે પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. પોલીસે આ મામલે અકસ્માતે મોતનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.

આ સમગ્ર ઘટના અંગે મોરબીના DYSP સમીર સારડાએ ETV Bharat ને માહિતી આપી હતી કે, "આજે વહેલી સવારે પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડમાં એક યુવકે ઝાડ પર લટકીને આપઘાત કર્યો હોવાની જાણ મળી હતી. અમારી ટીમ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી. મૃતકની ઓળખ મનોજ થાપા તરીકે થઈ છે જે મૂળ નેપાળનો છે અને ઠાકર લોજમાં રહેતો હતો. મૃતદેહને PM માટે સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડ્યો છે. પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ આ આપઘાતનો બનાવ લાગી રહ્યો છે. તેના પરિવારજનો અને સહકર્મચારીઓની પૂછપરછ કરી આપઘાત પાછળનું સાચું કારણ જાણવાના પ્રયાસો શરૂ કર્યા છે."હાલ પોલીસ પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટની રાહ જોઈ રહી છે, ત્યારબાદ મોતનું સાચું કારણ બહાર આવશે.'

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