ETV Bharat / state

સોશિયલ મીડિયાથી શરૂ થયેલો પ્રેમ અમદાવાદમાં દુઃખદ અંતે પહોંચ્યો: નેપાળની યુવતીની આત્મહત્યા બાદ પ્રેમીની ધરપકડ

કૃષ્ણનગર વિસ્તારમાં આવેલ શ્યામલપાર્ક ખાતે 15 મેના રોજ યુવતીએ આત્મહત્યા કરી હતી.

નેપાળની યુવતીની આત્મહત્યા બાદ પ્રેમીની ધરપકડ
નેપાળની યુવતીની આત્મહત્યા બાદ પ્રેમીની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 18, 2026 at 10:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરના કૃષ્ણનગર વિસ્તારમાં એક હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે, જેમાં મૂળ નેપાળની રહેવાસી યુવતીએ જીવન ટૂંકાવ્યું છે. સોશિયલ મીડિયા મારફતે થયેલી મિત્રતા બાદ યુવતી પોતાના ગામની નજીકમાં રહેતા યુવક સાથે નેપાળથી ભાગીને અમદાવાદ આવી હતી. પરંતુ પ્રેમ સંબંધનો આ સફર માત્ર બે મહિનામાં જ દુઃખદ અંત સુધી પહોંચી ગયો.

કૃષ્ણનગર વિસ્તારમાં આવેલ શ્યામલપાર્ક ખાતે 15 મેના રોજ યુવતીએ આત્મહત્યા કરી હતી. ઘટનાની જાણ થતા યુવતીના માતા-પિતા નેપાળથી અમદાવાદ દોડી આવ્યા હતા. યુવતીના પરિવારજનોએ આરોપ મૂક્યો હતો કે યુવક દ્વારા સતત શારીરિક અને માનસિક ત્રાસ આપવામાં આવતો હતો, જેના કારણે યુવતીએ આ પગલું ભર્યું.

નેપાળની યુવતીની આત્મહત્યા બાદ પ્રેમીની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)

પી.આઈ. વિજય જોષીએ જણાવ્યું કે, તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું છે કે આરોપી ચેતન બોહરા અને મૃતક યુવતી બંને નેપાળના રહેવાસી હતા. બંને 24 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ અમદાવાદ આવ્યા હતા અને કૃષ્ણનગર વિસ્તારમાં સાથે રહેતા હતા. આરોપી ચેતન અહીં છૂટક મજૂરી કામ કરતો હતો.

શરૂઆતમાં યુવતીએ પોતાના માતા-પિતાને જણાવ્યું હતું કે, ચેતન તેની સારી રીતે સંભાળ રાખે છે. પરંતુ થોડા સમય બાદ પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ હતી. યુવતીએ 5 મેના રોજ પોતાના પિતાને ફોન કરીને જણાવ્યું હતું કે, ચેતન તેને હેરાન-પરેશાન કરે છે, બહાર જવા દેતો નથી અને કોઈ સગા-સંબંધીઓને પણ મળવા દેતો નથી. આક્ષેપોના આધારે કૃષ્ણનગર પોલીસે આત્મહત્યા માટે દુષ્પ્રેરણાનો ગુનો નોંધી આરોપી ચેતન બોહરાની ધરપકડ કરી છે. હાલ પોલીસે સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે અને યુવતી પર કયા પ્રકારનો ત્રાસ અપાતો હતો તે દિશામાં પણ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. અતુલ રેલ્વે સ્ટેશન નજીક સાસુની હત્યા: જમાઈની ધરપકડ, આડા સંબંધોનો ખુલાસો
  2. રાજકોટ: જુગારમાં રૂપિયા હારી જતાં ઘરફોડ ચોરીઓ કરતી તસ્કર બેલડી પકડાઈ, 20 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત
  3. ફિલ્મી સ્ટાઇલમાં ચોરી કરતી ‘છારા ગેંગ’ પર પોલીસની કાર્યવાહી બે આરોપી ઝડપાયા GUJCTOC હેઠળ ગુનો દાખલ કર્યો

TAGGED:

AHMEDABAD NEWS
AHMEDABAD POLICE
NEPAL WOMAN SUICIDE IN AHMEDABAD
LOVER ARRESTED IN SUICIDE CASE
NEPALI WOMAN ENDS LIFE IN AHMEDABAD

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.