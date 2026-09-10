ગુજરાત સરકારે નેપાળ પૂરમાં ગુમ થયેલા NRG સહિત 29 ગુજરાતીઓના પરિવારજનોના DNA સેમ્પલ લીધા
એકત્રિત કરાયેલા નમૂનાઓનું DNA પ્રોફાઇલિંગ ગાંધીનગર, અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા, જૂનાગઢ અને રાજકોટની નિયુક્ત પ્રયોગશાળાઓ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે.
By ANI
Published : September 10, 2026 at 8:02 PM IST
ગાંધીનગર: નેપાળમાં સર્જાયેલી પૂરની સ્થિતિમાં ગુમ થયેલા NRG સહિત 30 ગુજરાતીઓમાંથી 29 લોકોના પરિવારજનોના DNA સેમ્પલ ગુજરાત સરકાર દ્વારા લેવામાં આવ્યા છે. આ ગુજરાતીઓ નેપાળ-તિબેટ બોર્ડરઅને ભોટે કોસી નદી કોરિડોરમાં હાજર હતા અને આ દરમિયાન અચાનક પૂર આવતા ગુમ થયા હતા.
સત્તાવાર સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર આ સેમ્પલને નેપાળમાં પૂર બાદ મળી આવેલા મૃતદેહો અને માવનઅંગોના DNA સાથે મેચ કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા નેપાળમાં ગુમ થયેલા NRG અને ગુજરાતીઓના પરિવારજનોને જરુરી માર્ગદર્શનની સાથે મદદ પણ કરવામાં આવી રહી છે.
સામાન્ય વહીવટ વિભાગના NRI વિભાગ હેઠળ કાર્યરત 'ગુજરાત સ્ટેટ નોન-રેસિડેન્ટ ગુજરાતીઝ ફાઉન્ડેશન' (NRGF) DNA નમૂના એકત્રિત કરવાની પ્રક્રિયાનું સંકલન કરી રહ્યું છે અને ઓળખ માટે જરૂરી કાર્યવાહી પૂર્ણ કરવામાં પરિવારોને મદદ કરી રહ્યું છે.
ભારત સરકારની માર્ગદર્શિકા અનુસાર, ગુમ થયેલ વ્યક્તિઓના નજીકના સંબંધીઓના DNA નમૂના લેવા અને પ્રોફાઇલિંગ કરવા માટે દેશભરમાં નિયુક્ત ફોરેન્સિક પ્રયોગશાળાઓ નક્કી કરવામાં આવી છે.
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહના નિર્દેશો મુજબ, આ હેતુ માટે દેશભરમાં નિયુક્ત કરાયેલી તમામ પ્રયોગશાળાઓ વિનામૂલ્યે DNA પ્રોફાઇલિંગની કામગીરી કરશે. આવી છ નિયુક્ત પ્રયોગશાળાઓ ગુજરાતમાં આવેલી છે, જેનાથી રાજ્યના પરિવારો અધિકૃત સુવિધાઓનો લાભ લઈ શકે છે.
ગાંધીનગર સ્થિત 'નેશનલ ફોરેન્સિક સાયન્સીસ યુનિવર્સિટી' (NFSU), વિદેશ મંત્રાલય (MEA) ના સહયોગથી, ભારતમાં એકત્રિત કરાયેલા નમૂનાઓના DNA પ્રોફાઇલિંગ અને નેપાળમાં ઓળખ પ્રક્રિયા સાથે તેના સંકલન અંગેની બાબતોનું સંચાલન કરી રહી છે.
ભારત સરકારની માર્ગદર્શિકા મુજબ, NRGF દરેક ગુમ થયેલ વ્યક્તિના સંબંધીઓનો વ્યક્તિગત રીતે સંપર્ક કરી રહ્યું છે અને તેમને નિયુક્ત પ્રયોગશાળાઓ, ઉપલબ્ધ સુવિધાઓ તથા DNA નમૂના લેવાની અને પ્રોફાઇલિંગની પ્રક્રિયા અંગે માર્ગદર્શન આપી રહ્યું છે. NRGF વિદેશમાં વસતા બિન-નિવાસી ગુજરાતીઓ (NRGs) અને સંબંધીઓના પણ સંપર્કમાં છે જેથી સંબંધિત દેશોમાં સ્થાનિક સત્તાવાળાઓ દ્વારા લેવાયેલા પગલાં વિશે માહિતી મેળવી શકાય.
ન્યૂઝીલેન્ડ, અમેરિકા, કેનેડા અને આફ્રિકન દેશોમાં રહેતા સંબંધીઓ સાથેના કિસ્સાઓમાં, NRGF સંબંધિત સત્તાવાળાઓ દ્વારા એકત્રિત કરાયેલા DNA નમૂનાઓ અને ઓળખ પ્રક્રિયાની સ્થિતિ અંગે માહિતી મેળવી રહ્યું છે.
આવા ઘણા કિસ્સાઓમાં, વિદેશમાં રહેતા સંબંધીઓના DNA નમૂના સંબંધિત સ્થાનિક સત્તાવાળાઓ દ્વારા પહેલેથી જ એકત્રિત કરી લેવામાં આવ્યા છે. NRGF પરિવારો સાથે સંપર્કમાં છે અને નેપાળમાં ઓળખની કામગીરી માટે જરૂરી માહિતીનું સંકલન કરી રહ્યું છે.
એકત્રિત કરાયેલા નમૂનાઓનું DNA પ્રોફાઇલિંગ ગાંધીનગર, અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા, જૂનાગઢ અને રાજકોટની નિયુક્ત પ્રયોગશાળાઓ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે. વિદેશમાં રહેતા સંબંધીઓના નમૂના તેમના સંબંધિત દેશોમાં સત્તાવાળાઓ દ્વારા એકત્રિત કરવામાં આવ્યા છે.
DNA પ્રોફાઇલિંગના અહેવાલો સંબંધિત પ્રયોગશાળાઓ દ્વારા સીધા જ નેપાળ સરકારને મોકલવામાં આવી રહ્યા છે; આ માટે નેપાળ સરકાર દ્વારા અધિકૃત ઈમેલ સરનામાં અને સંપર્ક નંબરો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. પૂર બાદ ગુમ થયેલા અથવા સંપર્ક થઈ શકતો ન હોય તેવા રાજ્યના લોકો અને વિદેશમાં વસતા ગુજરાતીઓની ભાળ મેળવવા માટે ગુજરાત સરકાર, ભારત સરકાર અને નેપાળમાં સ્થિત કોન્સ્યુલર સત્તાવાળાઓ સાથે સંકલનમાં રહીને કામ કરી રહી છે. નેપાળના પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં અત્યાર સુધીમાં બિન-નિવાસી ગુજરાતીઓ સહિત ૩૦ લોકોનો કોઈ પત્તો લાગ્યો નથી.
આ દુર્ઘટનામાં ગુમ થયેલા લોકોના પરિવારોને મદદ કરવા માટે સ્ટેટ ઈમરજન્સી ઓપરેશન્સ સેન્ટર (SEOC), જિલ્લા વહીવટીતંત્ર અને NRGF સંકલિત પ્રયાસો કરી રહ્યા છે. SEOC અને NRGF દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલી ગુમ થયેલા અને જેમનો પત્તો નથી લાગ્યો તેવા લોકોની યાદી નેપાળ સરકાર સાથે પણ શેર કરવામાં આવી છે.
26 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ ભોટે કોસી નદી વિસ્તારમાં આવેલા ફ્લેશ ફ્લડ બાદ મળી આવેલા મૃતદેહો અને માનવ અવશેષોની ઓળખ કરવા માટે નેપાળ સરકારે DNA પ્રોફાઇલિંગની પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે. આ દુર્ઘટનામાં સેંકડો લોકોના મોત થયા હતા, હજારો લોકો વિસ્થાપિત થયા હતા અને વ્યાપક નુકસાન થયું હતું.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે અમદાવાદ, આણંદ, બનાસકાંઠા, ખેડા, ગાંધીનગર, સુરત, વલસાડ, રાજકોટ અને ગુજરાતના અન્ય ભાગોના લોકો ગુમ થયા હોવાના અથવા તેમનો સંપર્ક થઈ શકતો ન હોવાના અહેવાલ છે. તેમાંથી ઘણા લોકો વિવિધ ટ્રાવેલ એજન્સીઓ અને માર્ગો દ્વારા કૈલાશ માનસરોવર યાત્રા માટે નેપાળ ગયા હતા.
જ્યારે મૃતદેહો કે અવશેષોની સરળતાથી ઓળખ કરવી મુશ્કેલ હોય અને પરંપરાગત ઓળખ પદ્ધતિઓ કારગત ન નીવડે, ત્યારે પીડિતોની ઓળખ સ્થાપિત કરવાના પ્રયાસોમાં DNA પ્રોફાઇલિંગ એક મહત્વપૂર્ણ પાસા તરીકે ઉભરી આવ્યું છે.
DNA-આધારિત ઓળખ પ્રક્રિયાથી સત્તાવાળાઓને મળી આવેલા અવશેષોને ગુજરાત, ભારતના અન્ય ભાગો અને અન્ય દેશોના ગુમ થયેલા વ્યક્તિઓ સાથે મેળવવામાં મદદ મળવાની અપેક્ષા છે, જેથી પરિવારોને તેમના ગુમ થયેલા સંબંધીઓની સ્થિતિ અંગે માહિતી મળી શકે.
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