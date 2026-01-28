ETV Bharat / state

નેપાળની જેલમાંથી ફરાર ડ્રગ્સ સપ્લાયર અમદાવાદથી ઝડપાયો, સમગ્ર મામલે તપાસ ચાલુ

ગયા વર્ષે આરોપી બેંગકોકથી નેપાળ 13 કિલો હાઇબ્રિડ ગાંજો લઈ જઈ રહ્યો હતો, ત્યારે નેપાળમાંથી તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

નેપાળની જેલમાંથી ફરાર ડ્રગ્સ સપ્લાયર અમદાવાદથી ઝડપાયો
Published : January 28, 2026 at 1:06 PM IST

અમદાવાદ : જિલ્લા ક્રાઈમ બ્રાન્ચે આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ્સ રેકેટ સાથે સંકળાયેલા આરોપીની ધરપકડ કરી છે. JCP ક્રાઈમ બ્રાન્ચ શરદ સિંઘલના માર્ગદર્શન હેઠળ ધર્મેશ ચુનારા નામના આરોપીને ઝડપી લેવામાં આવ્યો છે. ધર્મેશ ચુનારા ઉંમર 32 વર્ષનો છે અને તે બેંગકોક–નેપાળ–કાઠમંડુ રૂટ પર હાઇબ્રિડ ગાંજાની સપ્લાય કરતો હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે.

ગયા વર્ષે આરોપી બેંગકોકથી નેપાળ 13 કિલો હાઇબ્રિડ ગાંજો લઈ જઈ રહ્યો હતો, ત્યારે નેપાળમાં તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ 13 કિલો હાઇબ્રિડ ગાંજાની અંદાજિત કિંમત આશરે 13 કરોડ રૂપિયા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

ધર્મેશ ચુનારાને નેપાળની જેલમાં મોકલવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ ત્યારબાદ નેપાળમાં ચાલી રહેલા Gen Z આંદોલન દરમિયાન જેલમાંથી ભાગી જવામાં સફળ થયો હતો. આ આરોપી અગાઉ નેપાળના રસ્તે ભારતમાં પણ ગાંજો લાવ્યો હોવાનું તપાસમાં ખુલ્યું છે.

જેલમાંથી ફરાર થયા બાદ આરોપી પહેલા યુપીના લખનૌ પહોંચ્યો હતો અને ત્યાંથી ફ્લાઇટ મારફતે અમદાવાદ આવ્યો હતો. ક્રાઈમ બ્રાન્ચને બાતમી મળી હતી કે આરોપી અમદાવાદના કાગડાપીઠ વિસ્તારમાં તેની સાસુના ઘરે છુપાયો છે, જેના આધારે ત્યાંથી તેની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ આરોપીની સાસુ લિસ્ટેડ બુટલેગર હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે, જે કાગડાપીઠ વિસ્તારમાં દારૂ વેચવાનું કામ કરતી હતી. પોલીસ પૂછપરછ દરમિયાન આરોપીની સાસુએ દાવો કર્યો છે કે ધર્મેશ પર દેવું વધી જતાં તે દારૂના ધંધામાં પણ સંડોવાયો હતો.

હાલમાં આરોપીની સઘન પૂછપરછ ચાલી રહી છે, તેના સંપર્કમાં કોણ-કોણ હતા, ડ્રગ્સ સપ્લાય નેટવર્ક કેટલું વિસ્તૃત છે તેમજ નેપાળની જેલમાંથી તે કેવી રીતે ફરાર થયો તે તમામ બાબતોની વિગતવાર તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. ક્રાઈમ બ્રાન્ચે આરોપીને પકડવામાં સફળતા મેળવી છે અને આગામી સમયમાં તેને સેન્ટ્રલ એજન્સીને સોંપવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. હાલ સમગ્ર મામલે તપાસ ચાલુ છે અને વધુ ખુલાસાઓ થવાની શક્યતા છે.

સંપાદકની પસંદ

