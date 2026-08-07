અમદાવાદ: પાડોશીને ઠપકો આપ્યો તો સગીરા-મિત્રે મળીને ₹6.56 લાખના દાગીનાની કરી ચોરી
રામોલ પોલીસે ઝડપી તપાસ કરી મુખ્ય આરોપી પ્રશાંત કાંતિભાઈ ઠાકોરની ધરપકડ કરી અને સમગ્ર મુદ્દામાલ રિકવર કર્યો.
Published : August 7, 2026 at 1:31 PM IST
અમદાવાદ: રામોલના સિંઘવાઈ ગામમાં જૂની અદાવતનો ચોંકાવનારો અંત સામે આવ્યો છે. ઘરમાં આવતી-જતી સગીરાએ મિત્ર સાથે રચ્યું કાવતરું અને ₹6.56 લાખના સોના-ચાંદીના દાગીના ચોર્યા. રામોલ પોલીસે તમામ મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે અને મુખ્ય આરોપીની ધરપકડ કરી છે.
અમદાવાદના રામોલ વિસ્તારમાં આવેલા સિંઘવાઈ ગામમાં માત્ર એક ઠપકાએ પાડોશી વચ્ચેની ઓળખને ગુનામાં ફેરવી નાખી હતી. સોસાયટીમાં મિત્રને આવવાની ના પાડતાં મનમાં રીસ રાખી પાડોશમાં રહેતી એક સગીરા અને તેના મિત્રએ મળીને ₹6.56 લાખના સોના-ચાંદીના દાગીનાની ચોરી કરી હોવાનો ચોંકાવનારો બનાવ સામે આવ્યો છે. રામોલ પોલીસે ઝડપી તપાસ કરીને મુખ્ય આરોપી પ્રશાંત કાંતિભાઈ ઠાકોરની ધરપકડ કરી છે, જ્યારે સગીરાને કાયદાકીય જોગવાઈ મુજબ ડિટેનમાં રાખી વધુ પૂછપરછ હાથ ધરી છે.
રામોલ પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ એમ. આર. ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે સિંઘવાઈ ગામમાં રહેતા વિનયભાઈ રમેશભાઈ ભરવાડે પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફરિયાદ મુજબ, 4 ઓગસ્ટના રોજ તેમણે પોતાની પત્નીને લાઈટ બિલ ભરવા માટે તિજોરીમાંથી રૂપિયા કાઢવાનું કહ્યું હતું. પત્ની તિજોરી ખોલવા ગયા ત્યારે લોક ખુલ્લું મળી આવ્યું હતું અને અંદર રાખેલા અંદાજે ₹6.56 લાખના સોના-ચાંદીના દાગીના ગુમ હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું.
પરિવારજનોની પૂછપરછ દરમિયાન ઘરના બાળકએ જણાવ્યું હતું કે ફરિયાદીની સામે રહેતી સગીરા થોડા સમય પહેલાં ઘરે આવી હતી. આ માહિતીના આધારે સગીરાની પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. શરૂઆતમાં ગોળગોળ જવાબ આપનાર સગીરા અંતે ભાંગી પડી હતી અને ચોરીની કબૂલાત કરી હતી.
પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું હતું કે આશરે પંદર દિવસ પહેલાં સગીરાનો મિત્ર પ્રશાંત કાંતિભાઈ ઠાકોર તેને મળવા સોસાયટીમાં આવ્યો હતો. તે સમયે ફરિયાદી વિનયભાઈએ પ્રશાંતને સોસાયટીમાં ન આવવા કહી ઠપકો આપ્યો હતો. આ ઘટનાની રીસ રાખીને ફરિયાદીને પાઠ ભણાવવાના ઈરાદે બંનેએ મળીને ચોરીનું કાવતરું રચ્યું હતું. ઘરમાં કોઈ હાજર ન હોવાની તકનો લાભ લઈ સગીરાએ તિજોરીમાંથી દાગીના ચોરી લીધા અને ત્યારબાદ તે દાગીના પ્રશાંતને સોંપી દીધા હતા.
તપાસ દરમિયાન વધુમાં સામે આવ્યું હતું કે પ્રશાંતે ચોરીનો મુદ્દામાલ અન્ય વ્યક્તિને વેચી દીધો હતો. જોકે રામોલ પોલીસની ટીમે ઝડપી કાર્યવાહી કરીને સમગ્ર મુદ્દામાલ રિકવર કરી લીધો છે. પોલીસે મુખ્ય આરોપી પ્રશાંત કાંતિભાઈ ઠાકોરની ધરપકડ કરી છે, જ્યારે સગીરા વિરુદ્ધ કાયદાકીય જોગવાઈ મુજબ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
પીઆઈ એમ. આર. ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે પ્રાથમિક તપાસ મુજબ ચોરી સગીરાએ કરી હતી અને મુદ્દામાલ પ્રશાંતને આપ્યો હતો. પ્રશાંતનો ગુનામાં કેટલો સીધો હાથ હતો તેમજ મુદ્દામાલ અન્ય કોને વેચવામાં આવ્યો હતો તે સહિતના તમામ પાસાઓની પોલીસે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ શરૂ કરી છે. હાલ સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ ચાલુ છે.
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