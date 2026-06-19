વડોદરા: બાળકીના અપહરણ અને હત્યા કેસમાં પોલીસને સફળતા, પાડોશમાં રહેતા આરોપીની ધરપકડ
વડોદરા ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં બાળકીના અપહરણ અને હત્યાના ચકચારી કેસમાં પોલીસે સફળતા મેળવી છે.
Published : June 19, 2026 at 2:33 PM IST
વડોદરા: વડોદરા ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં બાળકીના અપહરણ અને હત્યાના ચકચારી કેસમાં પોલીસે સફળતા મેળવી છે. ટેકનિકલ સર્વેલન્સ, હ્યુમન સોર્સિસ અને સતત કોમ્બિંગ ઓપરેશનના આધારે પોલીસે મુખ્ય આરોપીની ધરપકડ કરી છે. આરોપી બાળકીના ઘરની સામે જ રહેતો હતો અને બાળકીની માતા સાથેના અંગત સંબંધો તથા જૂની અદાવતને કારણે તેણે આ સમગ્ર ઘટનાને અંજામ આપ્યો હોવાનો ખુલાસો થયો છે.
બાળકીની માતા સાથે અંગત સંબંધોને લઇને ઘટનાને આપ્યો અંજામ
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપી અજય લક્ષ્મણસિંહ રાઠોડિયાએ પૂર્વ આયોજન સાથે આ ગુનાને અંજામ આપ્યો હતો. ઘટનાની રાત્રે બાળકી પોતાના પરિવારજનોની બાજુમાં સૂઈ રહી હતી ત્યારે આરોપી તેને ઊંઘતી હાલતમાં જ ઉઠાવી લઈ ગયો હતો. શરૂઆતમાં કોઈને આ અંગે જાણ થઈ ન હતી, પરંતુ બાળકીને લઈ જતી વખતે તે રડવા લાગતાં આરોપીએ પ્લાસ્ટિકની દોરી વડે તેનું ગળું દબાવી હત્યા કરી હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
હત્યા બાદ આરોપીએ બાળકીના મૃતદેહને કોથળામાં પેક કરી તેને બાંધી નજીકની કેનાલમાં ફેંકી દીધો હતો, જેથી ગુનાના પુરાવા નષ્ટ કરી શકાય. જોકે બાળકી ગુમ થયા બાદ પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી. જિલ્લા પોલીસ વડાના માર્ગદર્શન હેઠળ 10થી વધુ પોલીસ ટીમો બનાવી વિસ્તારનું સઘન કોમ્બિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. સીસીટીવી ફૂટેજ, મોબાઈલ લોકેશન, ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને સ્થાનિક સૂત્રોના આધારે પોલીસે આરોપી સુધી પહોંચવામાં સફળતા મેળવી હતી.
પ્રાથમિક તપાસમાં એવું પણ સામે આવ્યું છે કે આરોપી અને બાળકીની માતા વચ્ચે અગાઉથી ઓળખાણ હતી અને બંને વચ્ચે કોઈક સમયે નજીકના સંબંધો પણ હતા. પરંતુ છેલ્લા ઘણા સમયથી બંને વચ્ચે મનદુઃખ અને વિવાદ ચાલતો હતો. બાળકીની માતા આરોપી સાથે વાતચીત કરવા તૈયાર ન હોવાથી આરોપીએ અદાવત રાખી હતી અને તે જ કારણસર બાળકીને નિશાન બનાવી હોવાની આશંકા પોલીસ વ્યક્ત કરી રહી છે.
ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને બાળકીના મૃતદેહનું પેનલ પોસ્ટમોર્ટમ કરાવવામાં આવ્યું છે. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટના આધારે મોતનું ચોક્કસ કારણ અને અન્ય વિગતો અંગે વધુ સ્પષ્ટતા થશે. બીજી તરફ પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી તેની સામે અપહરણ અને હત્યાનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.
વડોદરા ગ્રામ્ય પોલીસ અધિક્ષક સુશીલ અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે, સમગ્ર ઘટનાની ઝીણવટભરી તપાસ કરવામાં આવી રહી છે અને આરોપી સામે કાયદેસરની કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. સાથે જ આ કેસમાં અન્ય કોઈ વ્યક્તિની સંડોવણી છે કે કેમ તે દિશામાં પણ તપાસ ચાલી રહી છે.
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