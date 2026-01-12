દર્દીના જીવ સાથે રમત કે બેદરકારી ? પોરબંદરની સિવિલ હોસ્પિટલની લાલિયાવાડી આવી સામે

ETV Bharat / state

પોરબંદરની ભાવસિંહજી સરકારી હોસ્પિટલની લાલિયાવાડી સામે આવી છે, ઉઘરસની ફરિયાદ સાથે દાખલ થયેલા એક દર્દીને એક્સપાઈરી ડેટ બોટલ ચડાવી દેવાની ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે.

દર્દીને ચડાવી દીધી એક્સપાઈરી ડેટ બોટલ
પોરબંદર: પોરબંદરની ભાવસિંહજી સરકારી હોસ્પિટલમાં નર્સિંગ સ્ટાફની બેદરકારીનો મામલો સામે આવ્યો છે, ઉધરસની ફરિયાદ સાથે સારવાર માટે આવેલા રાણાવાવના દર્દી પ્રફુલ વાઘ નામના યુવકને એક્સપાઈરી ડેટ વાળી બોટલ ચડાવી દેવામાં આવી હોવાની ઘટના સામે આવી છે.

સોડિયમ ક્લોરાઈડ નામની 500 MLની બોટલ જે ડિસેમ્બર 2025માં એક્સપાઈર થઈ ગઈ હતી, તે દર્દીને ચડાવી દેવામાં આવી, જોકે બોટલ પૂર્ણ થવાની બાકી હતી ત્યારે અચાનક દર્દીનું ધ્યાન પડતા તરત જ સ્ટાફને બોલાવવામાં આવ્યો હતો અને તેમણે બોટલ બંધ કરીને તાત્કાલિક બોટલ ત્યાંથી લઈ ગયા હતાં. આ બાબતે દર્દીએ હોસ્પિટલના તંત્રને જાણ કરી હતી અને સમગ્ર હકિકત જણાવી હતી.

મહત્વપૂર્ણ છે કે, સરકારી હોસ્પિટલમાં જાણતા-અજાણતા એક્સપાઈરી ડેટ વાળી બોટલ કે ઈન્જેક્શનનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે અને તેનાથી કોઈ દર્દીને જોખમ ઉભું થાય તો જવાબદારી કોની ? હોસ્પિટલમાં સ્ટોક મેનેજમેન્ટની કામગીરી પર પણ સવાલો ઉભા થઈ રહ્યાં છે. હોસ્પિટલના સ્ટોક મેનેજમેન્ટના ધ્યાને કેમ આવી બાબત ન આવી ?

દર્દીની વાત સાંભળતા હોસ્પિટલના સુપ્રિન્ટેન્ડેટ ડૉ. ગૌરવ ભમ્માણીએ કહ્યું કે, હોસ્પિટલમાં આજથી એક સર્ક્યુલર જાહેર કરવાની સૂચના આપી દેવામાં આવી છે, જે અંતર્ગત કોઈપણ નર્સિંગ સ્ટાફે દર્દીને બોટલ અને ઈન્જેક્શન આપતા પહેલાં એક્સપાઈરી ડેટ ચકાસવાની રહેશે નહીંતર દંડાત્મક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આ સાથે તેમણે તમામ સ્ટાફને ફરજમાં બેદરકારી ન દાખવાની કડક ચેતવણી આપી છે. આ ઉપરાંત જ્યાં દવાઓનો સ્ટોક રહે છે તે વિભાગને પણ તાત્કાલીક ધોરણે એક્સપાઈરી ડેટ દવાઓ કે ઈન્જેક્શન અને બોટલ હટાવવા માટે સૂચના આપી છે.

આ બાબતે ઈટીવી ભારતે ભાવસિંહજી હોસ્પિટલ સુપ્રિન્ટેન્ડેટ ડૉ. ગૌરવ ભમ્માણી, સાથે ટેલિફોનિક વાતચીત કરી હતી, જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ચોક્કસથી સ્ટાફની બેદરકારી છે, તેમને વોર્નિંગ આપવામાં આવી છે, અને આ કિસ્સાથી અમે એક બોધપાઠ પણ લીધો છે અને હોસ્પિટલમાં સ્ટાફની કોઈપણ જાતની બેદરકારી નહીં ચલાવી લેવામાં આવે તેવી કડકાઈ સાથે એક સર્ક્યુલર પણ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, જે અંતર્ગત કોઈપણ નર્સિંગ સ્ટાફે દર્દીઓને ઈન્જેક્શન કે બોટલ ચડાવતી વખતે ફરજિયાત તેમાં લખેલી એક્સપાઈરી ડેટ ખાસ ચકાસવાની રહેશે નહિંતર તેમના વિરૂદ્ધ સખ્ત કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

ડૉ. ગૌરવ ભમ્માણીએ ઉમેર્યું હતું કે, દર્દીઓને પડતી કોઈપણ તકલીફ કે અગવડતાને લઈને અમે હોસ્પિટલમાં સજેશન બોક્સ બનાવ્યાં છે, જેમાં દર્દીઓ કે તેમના પરિવારજનો તેમની ફરિયાદ અને સૂચના જણાવી શકે છે. પરંતુ આજ સુધી અમને તેમાં કોઈ ફરિયાદ કે સૂચના મળી નથી.

